México

Ciudad que cuida a quien cuida: este es el nuevo programa que otorga 2 mil pesos

Checa quienes podrán inscribirs y ser beneficiado

Por Jorge Contreras

Nuevo programa 'Ciudad que cuida
Nuevo programa 'Ciudad que cuida a quien cuida' en la CDMX

El anuncio de la creación de un nuevo programa social en la Ciudad de México ha generado expectativas entre quienes se dedican al cuidado de personas dependientes.

A partir de septiembre de 2025, la administración encabezada por Clara Brugada pondrá en marcha la iniciativa denominada “Ciudad que cuida a quien cuida”, que otorgará 2 mil pesos bimestrales a personas cuidadoras responsables de familiares con alta dependencia por vejez o discapacidad, según informó la Jefa de Gobierno durante su Primer Informe de Gobierno.

La propuesta busca reconocer y apoyar el trabajo de quienes asumen tareas de cuidado dentro de sus hogares, un sector compuesto mayoritariamente por mujeres. Además del apoyo económico, los beneficiarios tendrán acceso a talleres, capacitación y asistencia en gestiones relacionadas con el cuidado y el autocuidado, de acuerdo con la información difundida por Clara Brugada.

La funcionaria subrayó que el objetivo es “visibilizar la actividad más esencial que sostiene la vida: el trabajo de los cuidadores, y convertir a la Ciudad de México en la primera ciudad cuidadora”.

Beneficiar a mil cuidadores en primera etapa

Más de 4,4 millones de
Más de 4,4 millones de hogares en el Perú tienen al menos un adulto mayor que depende del cuidado no profesional de familiares.

Aunque el programa comenzará a operar en septiembre de 2025, aún no se ha precisado la fecha exacta de inicio ni se han publicado las reglas de operación. Por ello, las autoridades recomiendan estar atentos a los comunicados oficiales del gobierno capitalino, donde se detallarán los requisitos y la documentación necesaria para solicitar el apoyo de 2 mil pesos.

En su fase inicial, la iniciativa beneficiará a mil personas cuidadoras, pero la Jefa de Gobierno manifestó su intención de ampliar la cobertura en los próximos años. Este programa forma parte de un proyecto social más amplio orientado al bienestar y los cuidados, que contempla la instalación de 200 espacios de atención en toda la ciudad, distribuidos en Utopías y Pilares. Algunos de estos centros ya se encuentran en funcionamiento.

Estos espacios están diseñados para atender a niños de entre 6 meses y 6 años, adultos mayores y personas con discapacidad.

Entre los servicios que ofrecerán figuran consultas médicas y odontológicas, lavanderías, comedores, áreas de reposo y entretenimiento, así como instalaciones deportivas.

La inauguración del primer centro del Sistema Público de Cuidados de la CDMX tuvo lugar en la colonia Doctores en mayo de este año, marcando el inicio de una estrategia que busca transformar el enfoque de los cuidados en la capital mexicana.

