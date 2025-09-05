Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben hoy viernes 5 de septiembre los 3 mil pesos?

El programa continúa con la dispersión del apoyo económico correspondiente al bimestre septiembre-octubre

La Pensión Mujeres Bienestar 2025, uno de los programas sociales prioritarios impulsados por el Gobierno de México y respaldados por la presidenta Claudia Sheinbaum, sigue avanzando con su calendario de pagos bimestrales.

Desde el pasado lunes 1 de septiembre comenzó la entrega del apoyo económico correspondiente al periodo septiembre-octubre, que representa el quinto depósito del año para las beneficiarias.

El objetivo de esta pensión es respaldar económicamente a mujeres adultas mayores de entre 60 y 64 años, principalmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Con un monto fijo de 3 mil pesos cada dos meses, este apoyo se deposita de manera directa en las tarjetas del Banco del Bienestar, evitando intermediarios y garantizando la seguridad en la entrega de los recursos.

La Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo bimestral de 3 mil pesos a mujeres de 60 a 64 años en situación de vulnerabilidad, con depósitos directos en las tarjetas del Banco del Bienestar para asegurar una entrega puntual y sin intermediarios

Pagos escalonados y ordenados por CURP

La dispersión de recursos se realiza de forma escalonada para asegurar un proceso ordenado y ágil. El calendario oficial de la Secretaría de Bienestar establece que cada día se asigna el pago a un grupo distinto de beneficiarias, tomando en cuenta la inicial de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Hoy, viernes 5 de septiembre de 2025, corresponde a un nuevo bloque de derechohabientes que su primer apellido inicie con las letras D, E, F para recibir su depósito.

De esta manera, miles de mujeres en todo el país verán reflejado en su cuenta bancaria el monto de 3 mil pesos, que podrá ser retirado en cajeros automáticos del Banco del Bienestar o utilizado directamente para compras en establecimientos con terminal bancaria.

Un apoyo con impacto social

La Pensión Mujeres Bienestar no solo significa un alivio financiero, sino que también busca reconocer la trayectoria de vida y el esfuerzo de las mujeres adultas mayores, en especial de quienes aún no alcanzan la edad para recibir la Pensión para Personas Adultas Mayores (65 años y más).

Con esta iniciativa, se refuerza la estrategia de inclusión social y reducción de la desigualdad, otorgando a las beneficiarias un ingreso complementario que les permite atender necesidades básicas como alimentación, transporte, salud y vivienda.

La Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo bimestral de 3 mil pesos a mujeres de 60 a 64 años en situación de vulnerabilidad, con depósitos directos en las tarjetas del Banco del Bienestar para asegurar una entrega puntual y sin intermediarios

Próximas fechas de pago

El calendario de depósitos seguirá activo durante todo septiembre, hasta completar la dispersión de recursos a las más de 200 mil mujeres que forman parte del programa en el Estado de México y otras entidades donde se aplica.

Se recomienda a las beneficiarias consultar su saldo en cajeros automáticos o a través de la aplicación del Banco del Bienestar, para confirmar la llegada de su apoyo sin necesidad de trasladarse a sucursales y evitar aglomeraciones.

La jornada de este viernes 5 de septiembre reafirma el compromiso del Gobierno Federal con las mujeres que más lo necesitan, garantizando que los apoyos lleguen de manera puntual y transparente.