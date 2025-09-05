México

Adela Micha niega haber emborrachado a Christian Nodal en su entrevista: “Fue un caballero”

La periodista despejó algunas dudas que surgieron tras su charla con el intérprete de regional mexicano

Por Adriana Castillo

(Captura YouTube: La Saga
(Captura YouTube: La Saga // IG: @nodal)

Adela Micha rompió el silencio sobre la entrevista que Christian Nodal le concedió para su canal de YouTube, la cual desató controversia en redes sociales por las revelaciones que el cantante hizo sobre su vida amorosa con Cazzu y Ángela Aguilar.

La periodista aseguró que nunca existió un acuerdo monetario entre ella y el intérprete de regional mexicano, pero sí profesional.

“El único acuerdo, que sí hubo un acuerdo, fue “¿hablamos de todo, no?“, comentó Micha en ‘Me lo dijo Adela’ y supuestamente el cantante respondió con un contundente sí.

La entrevista se encuentra disponible
La entrevista se encuentra disponible en el canal de YouTube de Adela Micha. (Foto: La saga, YouTuber)

Adela Micha desmiente que Christian Nodal estuviera borracho

Emilio, colaborador de ‘Me lo dijo Adela’, cuestionó a la periodista sobre los rumores que surgieron respecto a la apariencia de Nodal en la entrevista.

Y es que algunos usuarios de redes sociales sugirieron que el cantante se encontraba bajo los influjos de bebidas alcohólicas durante la charla, especulaciones que tomaron fuerza porque tanto Nodal como Adela tomaron tequila mientras hablaban.

“¿Que si lo habías emborrachado? Ahora resulta que tú le estabas contando los tequilas", comentó Emilio.

Adela Micha negó que su
Adela Micha negó que su conversación con Nodal fue una entrevista a modo. (Foto: @nodal)

“Me tomé mi tequilita con el señor Nodal (...) No manchen, nos habremos echado dos tequilas máximo”, respondió la periodista.

Adela Micha defiende a Ángela Aguilar

La periodista agradeció a Christian Nodal por abrir su corazón en la entrevista. Y es que no solo habló de su carrera profesional, también de cómo surgió su historia de amor con Ángela Aguilar y los problemas que tiene con Cazzu por la custodia de su hija en común.

“Le agradezco a Nodal su generosidad de hablar conmigo, de su tiempo, de tener buena disposición para hablar de todos los temas sin excepciones, pero también quiero dejar bien claro y niego rotundamente que nadie me dijo ni qué hablar ni qué preguntar, nunca lo he permitido, mucho menos a estas alturas de mi carrera”, comentó.

Ángela Aguilar enseñó a Christian
Ángela Aguilar enseñó a Christian Nodal a montar a caballo. (Instagram)

Eso no fue todo, también defendió a Ángela Aguilar de los constantes ataques que recibe en redes sociales por su romance con Nodal.

“Las redes sociales tratan muy mal a esa joven que, en última instancia, cometió el pecado de enamorarse. A mi me parece que es una joven alegre, talentosa, que canta muy bonito, es una jovencita. Ella me contó que había sido una situación muy difícil, que estaba deprimida, que vivió momentos muy tristes, muy duros”, mencionó.

