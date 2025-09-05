Ataque armado en La Concordia, Sinaloa, deja tres personas muertas y una más herida

Los dos enfrentamientos armados se dieron en un par de establecimientos en la zona centro de La Concordia, Sinaloa | Imagen Ilustrativa Infobae

Un ataque armado en la cabecera municipal de La Concordia, Sinaloa, dejó un saldo de tres personas muertas y una más herida, confirmaron autoridades estatales. Los hechos ocurrieron en dos puntos distintos y generaron un amplio despliegue de fuerzas de seguridad.

El primer ataque se registró en un establecimiento tipo casino, donde una mujer y un hombre fueron agredidos a balazos y murieron en el lugar. Minutos después, se reportó otra agresión en una refaccionaria. Ahí, dos personas resultaron heridas, pero una de ellas falleció mientras recibía atención médica en un hospital. En tanto, la otra permanece en estado grave.

De acuerdo con medios locales, en ambos sitios se encontraron casquillos percutidos y los atacantes habrían utilizado vehículos para huir; entre ellos, usaron motocicletas.

Tras los ataques, elementos de la Guardia Nacional (GN) la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) y la policía municipal llegaron a los lugares de los hechos para acordonar las zonas e iniciar las investigaciones. Así mismo, se montaron operativos de búsqueda para dar con los responsables, aunque, hasta el momento, no se han reportado detenciones.

La doble advertencia de violencia en la zona alertó a elementos de la Guardia Nacional y de la propia Fiscalía General del Estado | Archivo Infobae México

Las víctimas fueron trasladadas al hospital integral de La Concordia. Y debido a la gravedad de uno de los lesionados, se ordenó su traslado a la ciudad de Mazatlán.

Expectativa y llamados de seguridad

Hasta el corte de esta nota, la fiscalía sinaloense mantiene una carpeta de investigación abierta y no ha descartado nuevas acciones para frenar la violencia en el sur de Sinaloa. Mientras tanto, se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales.

Concordia: zona estratégica para el crimen organizado y el Cártel de Sinaloa

En Concordia, Sinaloa, la violencia y el desplazamiento forzado obedecen principalmente a la pugna interna dentro del Cártel de Sinaloa, derivada del conflicto entre las facciones Los Chapitos y “La Mayiza”.

Este enfrentamiento ha elevado la presencia armada en áreas serranas del municipios. Aunado a ello, ha convertido a zonas ― llamados comúnmente como “Loberas”― en escenarios de multihomicidios y operación de campamentos ilícitos donde se resguardan armas y equipo táctico.

Secuelas de la “narcoguerra”: pueblos fantasma y el abandono de clases

Los estragos han sido tan graves que han dejado pueblos fantasma como El Palmito, donde familias fueron desplazadas por enfrentamientos armados. Además, fuerzas federales han detectado campamentos y equipos antidrones en la región, lo cual ha revelado una sofisticación.

Grafiti sobre banqueta anunció la alianza del CJNG con la facción de Los Chapitos | X / @thepuni26470896

Tan solo en julio de 2025, un ataque contra militares en la localidad de Siqueiros dejó cinco detenidos y el aseguramiento de siete armas largas, lo que reflejó la presencia activa de células armadas en la zona. Autoridades estatales han reconocido que Concordia es un municipio prioritario en los operativos de seguridad.