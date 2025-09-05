Adela Micha revela cuál fue el único acuerdo que hizo para su entrevista con Nodal

El cantante hizo revelaciones impactantes con la periodista - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

La periodista Adela Micha rompió el silencio sobre los rumores surgidos tras su reciente entrevista con Christian Nodal, donde el cantante habló abiertamente de su separación con Cazzu y su relación con Ángela Aguilar.

Al regresar al frente de su programa Me lo dijo Adela, luego de unas vacaciones, la conductora dedicó un momento a aclarar las dudas, rumores y especulaciones de la entrevista con Nodal. Algunos de ellos señalaban que los cantantes habían presionado a Micha para que la entrevista no saliera a la luz, que ganó millones tras la publicación del video y que el sonorense la había dejado de seguir en redes sociales.

La presentadora explicó que la gestión para entrevistar a Nodal siguió el procedimiento habitual como con otros artistas; tuvo una primera entrevista con él y ahí le pidió hablar más extensamente, por lo que quedaron en agendar.

Afirmó que sí hubo un único acuerdo: “El único acuerdo, que sí hubo un acuerdo, fue “¿hablamos de todo, ¿no?“, comentó Micha, a lo que él contestó que ”sí“.

Nodal contó su versión sobre el supuesto triángulo amoroso que marcó su matrimonio con Ángela Aguilar. (Fotos: @adelamicha, @nodal, Instagram)

La conductora negó la existencia de preguntas pactadas o de algún compromiso de suavizar el diálogo. Además, respondió a quienes la acusaron de haber cedido ante intereses de terceros: “Niego rotundamente que nadie me dijo ni qué hablar ni qué preguntar. Vamos, nunca lo he permitido, mucho menos a estas alturas de mi carrera profesional, en la que mi libertad son todo para mí”, subrayó.

Entre los rumores desmentidos, la conductora negó que le hayan ofrecido dinero para no transmitir la entrevista y desechó la versión en la que hubiera ganado un millón de dólares con la entrevista. “Ah, y luego también salieron a decir que hice un millón de dólares. ¡Ojalá!”, expresó.

Afirma que sólo tiene trato profesional con ellos

Durante la charla, Adela Micha afirmó que su trato con Christian Nodal y Ángela Aguilar es exclusivamente profesional. Detalló que no existe relación de amistad ni seguimiento mutuo en redes sociales.

“Ni me llevo con Ángela Aguilar. A Ángela la conocí en este foro... después la volví a ver aquí mismo... ahí está en el canal de La Saga. No hay ningún secreto, no hay nada que esconder”, expresó en relación a la interprete y su familia.

Acerca del vínculo con Nodal después de la entrevista, la periodista fue enfática: “Nunca más volví a hablar con Nodal”. Desde su perspectiva, cada invitado se hace responsable de lo que comparte frente a las cámaras: “Las respuestas son responsabilidad de quien las emite”. También reiteró que el cantante y ella no se seguían en redes sociales.

Defiende a Ángela Aguilar

Adela Micha le recuerda a Ángela Aguilar los tatuajes que Nodal se hizo por Belinda. (YouTube)

Adela Micha reflexionó y precisó que “los periodistas no somos jueces, no somos ministerio público. Nosotros solo preguntamos”. Subrayó que no le corresponde juzgar la vida privada de los personajes públicos ni decidir sobre la veracidad de sus testimonios. La conductora remarcó que lo que se debe juzgar es el desempeño profesional y el aporte que los artistas brindan al público.

Adela Micha mostró empatía con la situación experimentada por Ángela Aguilar tras la polémica, por la cantidad de ataques que la joven artista recibe en redes sociales: “La gente de pronto se ha extralimitado en estos juicios de valor, con una mujer que justo eso, se enamoró”.

La periodista compartió que durante la entrevista Ángela le contó que la vivencia pública fue muy difícil, la llevó a un estado de ánimo depresivo y a vivir momentos oscuros: “Esa joven, en última instancia, cometió el pecado de enamorarse. Es una joven alegre, talentosa, que canta muy bonito. Ella me contó que había sido una situación muy difícil. Para ella, que estuvo muy deprimida, que vivió momentos muy tristes, muy oscuros”.

La entrevistadora concluyó su intervención reiterando que la conversación con Christian Nodal fue acordada bajo el principio de apertura total y respeto mutuo: “Fue una conversación entre adultos. Nadie obligó a nadie a estar ahí. Nadie me obligó a preguntar nada y nadie le obligó a él a responder lo que respondió”.