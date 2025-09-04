Se inunda el camerino de Shakira en Querétaro tras las intensas lluvias | Video

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Shakira está a punto de concluir con los conciertos que programó en México como parte su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

La mayoría de sus presentaciones se han llevado a cabo sin ningún contratiempo; sin embargo, el pasado martes 2 y miércoles 3 de septiembre sufrió las consecuencias de las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en el centro del país.

Y es que el camerino que se le designó en el Estadio Corregidora, ubicado en Querétaro, se inundó debido a filtraciones en el techo.

A Shakira se le inundó el camerino por la fuerte tormenta que acompañó su show en la ciudad de Querétaro, México - crédito @shakira/Instagram

Fue la propia cantante quien compartió imágenes de lo sucedido en sus redes sociales: “Miren mi camerino antes del concierto de anoche”.

En el video se puede apreciar el interior de camerino cubierto con bolsas negras y grandes filtraciones de aguas en los costados.

Eso no fue todo, la cantante también compartió algunos videos que grabaron sus fans, en donde se puede ver que llovió durante su show y ella, como la estrella que es, siguió con la presentación.

Shakira no suspendió su concierto en Querétaro y cantó bajo la fuerte lluvia - crédito @elaguantedeshakira/Instagram

"Me dio nostalgia verlos todos tristes, cabizbajos como regañados."

“Qué mala onda que les llovió y no disfrutaron como debía ser."

“Qué desperdicio de energía, yo estaría feliz con Tláloc cantando con Shakira bajo la lluvia con la cara al cielo agradeciendo por estar feliz y con vida."

“Hubieran cantado: el cielo está cansado de ver la lluvia caer”.

La cantante ofrecerá dos conciertos en Jalisco y concluirá su paso por el país con un último show en el Estadio GNP de la Ciudad de México el 18 de septiembre.

La estrella colombiana se presentó en Querétaro. TikTok: erikaperaltag

Shakira rompe récord en México con ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

“Un millón de boletos... ¡en un país de 129 millones de habitantes!“, así celebró la estrella colombiana tras superar el millón de boletos vendidos en México por su show ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Este dato no solo refleja el éxito que alcanzó Shakira con su nuevo álbum, también el cariño de sus fans mexicanos.

Y es que la demanda de boletos para sus conciertos en el territorio mexicano fue alta, al grado de que rompió el récord de doce funciones totalmente agotadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Este foro, anteriormente conocido como Foro Sol, es considerado el recinto de conciertos más emblemático del país, con una capacidad de 65.000 asistentes que pocas figuras pueden llenar tan rápidamente, y aún menos hacerlo en 12 ocasiones.