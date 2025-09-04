México

Perro agrede a mujer de la tercera edad en Iztapalapa, su dueña quedó detenida

La víctima de 73 años de edad sufrió varias lesiones, entre ellas, una amputación parcial, por lo que fue atendida de emergencia

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Oficiales fueron alertados por una
Oficiales fueron alertados por una mujer de 41 años que presumía ser hija de la víctima . Foto: (iStock)

La comunidad de la colonia San Nicolás Tolentino, en la alcaldía Iztapalapa, se vio conmocionada por un lamentable incidente donde una mujer de 73 años fue gravemente herida por un perro de raza pitbull. La pronta intervención de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México permitió la detención de la dueña del canino, quien ahora enfrenta un proceso legal.

Los hechos se desencadenaron durante un recorrido de seguridad y vigilancia de los oficiales en la esquina de las avenidas Bilbao y 11. En ese momento, una mujer de 41 años, visiblemente angustiada, solicitó su ayuda.

Con la voz entrecortada, les explicó que su madre, una adulta mayor de 73 años, había sido brutalmente atacada por un perro pitbull de color café. La situación se tornó aún más tensa al descubrir que la dueña del animal, en un intento por evadir responsabilidades, había resguardado al perro en el área común de una unidad habitacional.

El animal fue puesto a
El animal fue puesto a disposición de las autoridades. (Freepik)

La prioridad inmediata de los oficiales fue la salud de la víctima. Rápidamente solicitaron el apoyo de servicios médicos de emergencia. Paramédicos de Protección Civil (PC) acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a la mujer.

El diagnóstico fue desolador: amputación parcial del brazo derecho, heridas avulsivas y un probable shock hipovolémico. La gravedad de las lesiones obligó a su traslado de urgencia a un hospital, donde recibe atención médica especializada.

Mientras la adulta mayor era atendida, los policías procedieron a la detención de la propietaria del perro, una mujer de 53 años. La dueña fue informada de sus derechos y puesta a disposición del agente del Ministerio Público.

Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica, considerando la gravedad de las lesiones causadas por su mascota. El incidente subraya la responsabilidad que tienen los dueños de animales de compañía, especialmente aquellos de razas consideradas potencialmente peligrosas, en cuanto a su control y manejo en espacios públicos.

Las autoridades actuaron priorizando la
Las autoridades actuaron priorizando la salud de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este suceso también activó el protocolo de Bienestar Animal. En un esfuerzo coordinado, personal de la Brigada de Vigilancia Animal acudió al lugar para la contención del pitbull. El perro, pieza clave en este caso, fue trasladado a un centro de atención canina, donde será mantenido en observación. El propósito es monitorear su estado de salud y descartar cualquier sintomatología. Una vez concluido el proceso y las investigaciones, el dueño del canino tendrá la posibilidad de reclamarlo.

Este lamentable hecho sirve como un doloroso recordatorio de la importancia de la tenencia responsable de mascotas. Es crucial que los dueños de perros, sin importar la raza, tomen todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad.

Medidas como el uso de correa y, en casos específicos, de bozal, son fundamentales para prevenir tragedias como la ocurrida en Iztapalapa y asegurar la sana convivencia entre humanos y animales.

Temas Relacionados

AgresiónPerroIztapalapaCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Kai en México: Este es el setlist confirmado para su concierto solista en el Pepsi Center

El intérprete surcoreano regresa a la CDMX con su gira “KaiOn Tour”

Kai en México: Este es

La Casa de los Famosos México en vivo: En una noche de sorpresas, son cinco los habitantes nominados

La sexta gala de nominación promete sorpresas con nueva dinámica

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la sexta semana

El cambio en la dinámica de nominación provocó gran tensión dentro del reality

La Casa de los Famosos

Pronósticos: todos los resultados ganadores del Tris de hoy 3 de septiembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: todos los resultados ganadores

Temblor en Colima: se registra sismo de 4.4 en Manzanillo

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Colima: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan a dos rumanas por

Condenan a dos rumanas por tratar de introducir metanfetamina de París a México

Procesan a dos ex funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora por el desvío de 290 mdp

Sentencian a hombre y mujer que se presentaron como miembros del CJNG para extorsionar en Edomex

Detienen y procesan a dos presuntos integrantes de “Los Richis”, grupo que operaba en dos alcaldías de CDMX

Detienen a mexicano con más de 400 millones de pesos de metanfetamina oculta en una hielera en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Kai en México: Este es

Kai en México: Este es el setlist confirmado para su concierto solista en el Pepsi Center

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la sexta semana

Ex esposa de Luis R. Conriquez estalla contra la actual pareja del cantante: “Ya te quedaste con él, ahora cuídalo”

Quién es la Licenciada María Julia, conductora de Telediario que se retiró

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes nominarán a tres compañeros

DEPORTES

Pumas vs Tigres: precios de

Pumas vs Tigres: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver en México las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026

Dónde ver en México las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Juan Manuel Márquez discute con Mauricio Sulaimán por la trayectoria de Canelo Álvarez: “No seas envidioso”

Este es el ex campeón del mundo mexicano que estará en la velada de Canelo Álvarez vs Terence Crawford