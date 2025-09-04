Perro agrede a mujer de la tercera edad en Iztapalapa, su dueña quedó detenida

Oficiales fueron alertados por una mujer de 41 años que presumía ser hija de la víctima . Foto: (iStock)

La comunidad de la colonia San Nicolás Tolentino, en la alcaldía Iztapalapa, se vio conmocionada por un lamentable incidente donde una mujer de 73 años fue gravemente herida por un perro de raza pitbull. La pronta intervención de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México permitió la detención de la dueña del canino, quien ahora enfrenta un proceso legal.

Los hechos se desencadenaron durante un recorrido de seguridad y vigilancia de los oficiales en la esquina de las avenidas Bilbao y 11. En ese momento, una mujer de 41 años, visiblemente angustiada, solicitó su ayuda.

Con la voz entrecortada, les explicó que su madre, una adulta mayor de 73 años, había sido brutalmente atacada por un perro pitbull de color café. La situación se tornó aún más tensa al descubrir que la dueña del animal, en un intento por evadir responsabilidades, había resguardado al perro en el área común de una unidad habitacional.

El animal fue puesto a disposición de las autoridades. (Freepik)

La prioridad inmediata de los oficiales fue la salud de la víctima. Rápidamente solicitaron el apoyo de servicios médicos de emergencia. Paramédicos de Protección Civil (PC) acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a la mujer.

El diagnóstico fue desolador: amputación parcial del brazo derecho, heridas avulsivas y un probable shock hipovolémico. La gravedad de las lesiones obligó a su traslado de urgencia a un hospital, donde recibe atención médica especializada.

Mientras la adulta mayor era atendida, los policías procedieron a la detención de la propietaria del perro, una mujer de 53 años. La dueña fue informada de sus derechos y puesta a disposición del agente del Ministerio Público.

Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica, considerando la gravedad de las lesiones causadas por su mascota. El incidente subraya la responsabilidad que tienen los dueños de animales de compañía, especialmente aquellos de razas consideradas potencialmente peligrosas, en cuanto a su control y manejo en espacios públicos.

Las autoridades actuaron priorizando la salud de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este suceso también activó el protocolo de Bienestar Animal. En un esfuerzo coordinado, personal de la Brigada de Vigilancia Animal acudió al lugar para la contención del pitbull. El perro, pieza clave en este caso, fue trasladado a un centro de atención canina, donde será mantenido en observación. El propósito es monitorear su estado de salud y descartar cualquier sintomatología. Una vez concluido el proceso y las investigaciones, el dueño del canino tendrá la posibilidad de reclamarlo.

Este lamentable hecho sirve como un doloroso recordatorio de la importancia de la tenencia responsable de mascotas. Es crucial que los dueños de perros, sin importar la raza, tomen todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad.

Medidas como el uso de correa y, en casos específicos, de bozal, son fundamentales para prevenir tragedias como la ocurrida en Iztapalapa y asegurar la sana convivencia entre humanos y animales.