México

Pensión IMSS 2025: se confirma la fecha del depósito del mes de octubre

El IMSS pensiona a quienes cumplieron con las condiciones establecidas y se retiraron tras trabajar en entidades privadas

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
En México, un sector de
En México, un sector de las personas adultas mayores tiene garantizado el acceso a una pensión (Cuartoscuro)

A pesar de que el depósito correspondiente a septiembre de la pensión IMSS se acaba de realizar, numerosos beneficiarios ya comienzan a expresar incertidumbre sobre la fecha del próximo pago. El interés por saber con precisión cuándo llegará el depósito de octubre refleja la importancia del recurso para millones de personas. De acuerdo con el calendario anual establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la fecha del próximo depósito ya se encuentra definida, aunque el organismo no suele hacer anuncios individuales cada mes.

La pensión IMSS representa una fuente de ingresos fundamental para trabajadores jubilados y pensionados del sector formal en México. Este esquema otorga prestaciones económicas a quienes han cubierto los requisitos de edad, semanas cotizadas y aportaciones al sistema. A través del Instituto Mexicano del Seguro Social, se garantiza el pago regular a las personas afiliadas y a sus beneficiarios legales.

En el país, la pensión IMSS permite a los adultos mayores y a ciertos familiares acceder a ingresos periódicos tras una vida laboral activa. La consulta periódica del calendario oficial permite prever depósitos y planificar gastos domésticos. Los beneficiarios mantienen su atención en el próximo pago para asegurar la continuidad de sus recursos.

El IMSS realiza sus depósitos
El IMSS realiza sus depósitos los primeros días del mes correspondiente (IMSS)

Se confirma la fecha del depósito del mes de octubre de la Pensión IMSS 2025

La pensión IMSS correspondiente al mes de octubre de 2025 estará disponible para sus beneficiarios el miércoles 1 de octubre. El Instituto Mexicano del Seguro Social cumple así las condiciones de operación del esquema, que fijan el depósito de la pensión una vez iniciado el mes correspondiente. De acuerdo con estos lineamientos, el pago se realiza preferentemente el primer día hábil, salvo que la fecha coincida con un día feriado o fin de semana, en cuyo caso se recorre al siguiente día hábil.

La pensión IMSS constituye uno de los apoyos económicos más esperados por las personas jubiladas y pensionadas afiliadas a la institución. El depósito mensual es resultado del cumplimiento de los requisitos relacionados con las semanas cotizadas, la edad y otros criterios que marca la ley para obtener este beneficio.

Durante cada ciclo de pagos, los beneficiarios permanecen atentos a que el depósito se realice conforme a la calendarización oficial, pues este recurso sostiene en gran medida el bienestar de los adultos mayores y de ciertos familiares con derecho al apoyo. En octubre de 2025, la fecha no coincide con días de descanso obligatorio, lo que permite cumplir con la regla establecida respecto al pago al iniciar el mes. La seguridad en la periodicidad del depósito permite planificar gastos y mantener la estabilidad financiera de quienes dependen de este ingreso.

Temas Relacionados

Pensión IMSS 2025CalendarioOctubremexico-noticias

Más Noticias

Los desenredos del amor, la película coreana que atrapa a los usuarios de Netflix México

Desde su estreno el 29 de agosto, la comedia romántica ha subido puestos en el ranking de la plataforma de streaming

Los desenredos del amor, la

Dónde ver en México las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026

Aficionados en territorio mexicano enfrentan restricciones para ver partidos de Conmebol

Dónde ver en México las

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes nominarán a tres compañeros hoy 3 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: continúan las estrategias previo a la sexta eliminación, los habitantes nominarán a 3 compañeros

La Casa de los Famosos

Dónde ver en México las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Selecciones favoritas encabezan los grupos en la eliminatoria europea, con figuras como Mbappé y Musiala

Dónde ver en México las

Lyn May revela que maquillar cadáveres de Rossy Mendoza y Sasha Montenegro le hizo vivir experiencias paranormales

La vedette compartió cómo el acto de maquillar a sus queridas colegas tras su fallecimiento se convirtió en una experiencia tan intensa que cambió su forma de enfrentar la muerte

Lyn May revela que maquillar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a hombre y mujer

Sentencian a hombre y mujer que se presentaron como miembros del CJNG para extorsionar en Edomex

Detienen y procesan a dos presuntos integrantes de “Los Richis”, grupo que operaba en dos alcaldías de CDMX

Detienen a mexicano con más de 400 millones de pesos de metanfetamina oculta en una hielera en la frontera

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Violencia en Sinaloa: reportan disparos en Villa Juárez por segunda ocasión en una semana

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes nominarán a tres compañeros hoy 3 de septiembre

Lyn May revela que maquillar cadáveres de Rossy Mendoza y Sasha Montenegro le hizo vivir experiencias paranormales

Ninel Conde regresa a La Casa de los Famosos 3 tras rumores de una supuesta multa por hablar del reality show

“El mono”, encabeza el top de películas imprescindibles para ver hoy mismo en Prime Video México

‘El Conjuro: Últimos Ritos’: así puedes ir al Museo de lo Sobrenatural, la experiencia inmersiva de los Warren en CDMX

DEPORTES

Dónde ver en México las

Dónde ver en México las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Juan Manuel Márquez discute con Mauricio Sulaimán por la trayectoria de Canelo Álvarez: “No seas envidioso”

Este es el ex campeón del mundo mexicano que estará en la velada de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Álex Padilla, ex portero de Pumas, está inscrito para jugar la UEFA Champions League

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo ha sido su preparación a 10 días de la pelea