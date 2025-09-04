Esposa de Alexis Ayala, habitante de La Casa de los Famosos México, podría estar esperando su primer hijo en común

Crecen las especulaciones sobre un posible embarazo de Cinthia Aparicio. (IG)

Alexis Ayala, uno de los habitantes favoritos de La Casa de los Famosos México, podría llevarse una gran sorpresa durante o después de salir del reality show de Televisa.

En una reciente emisión del programa Todo para la mujer, se habló sobre la posibilidad de que Cinthia Aparicio, actual esposa del actor, esté embarazada.

Los rumores surgieron luego de que participara en algunas galas de la casa más famosa de México, donde aparentemente habría lucido diferente a ocasiones pasadas.

(Instagram: @cinthiaparicio)

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala podrían estar esperando su primer hijo en común

De acuerdo con Ernesto Buitrón, la sospecha de embarazo de Cinthia Aparicio comenzó después de que varios televidentes de La Casa de los Famosos México observaran una “pancita” inusual en la actriz de 32 años.

“Crecen los rumores, hay que buscarla, le vamos a mandar un mensaje, de un supuesto embarazo. El público está rumorando de que Cinthia Aparicio estaría esperando bebé. Si se le ve pancita a Cinthia Aparicio, está en las galas”, comentó el periodista de espectáculos.

Mientras que su compañera, Vicky López, hizo alusión a la participación del actor en La Casa de los Famosos: “A lo mejor si gana Alexis Ayala, que se perfila para ser uno de los tres finalistas, tendrá torta bajo el brazo y sale con la bendición de que su esposa tiene cinco meses de embarazo”, comentó.

(Instagram: @cinthiaparicio)

En caso de que la pareja confirmara la noticia, se trataría de su primer hijo en común, pero hasta el momento, no se ha confirmado la noticia por ninguna de las partes.

Cinthia Aparicio habló de sus deseos por convertirse en mamá meses atrás

Antes de que el intérprete de melodramas ingresara al reality show 24/7, su esposa Cinthia Aparicio compartió sus deseos de convertirse en madre, por lo que tomó la decisión de congelar sus óvulos.

“Ya, este año voy a congelar óvulos, ya es un hecho de que quiero. Sí quiero ser mamá”, declaró para distintos medios.

Sin embargo, una de las controversias que más ha acompañado su relación es la diferencia de edad, por lo que en una entrevista con Yordi Rosado explicó que su relación va más allá de los años que cada uno tiene.

“La edad no es un problema hasta que lo es, por la salud. Lo importante son las diferencias de educación, religión y estilo de vida”, expresó, demostrando que la diferencia no fue un obstáculo para consolidar su relación.

El actor Alexis Ayala y Cinthia Aparicio. (@alexisayala)