México

Esposa de Alexis Ayala, habitante de La Casa de los Famosos México, podría estar esperando su primer hijo en común

Los rumores surgieron tras la participación de Cinthia Aparicio en el reality show 24/7 de Televisa

Por Jazmín González

Guardar
Crecen las especulaciones sobre un
Crecen las especulaciones sobre un posible embarazo de Cinthia Aparicio. (IG)

Alexis Ayala, uno de los habitantes favoritos de La Casa de los Famosos México, podría llevarse una gran sorpresa durante o después de salir del reality show de Televisa.

En una reciente emisión del programa Todo para la mujer, se habló sobre la posibilidad de que Cinthia Aparicio, actual esposa del actor, esté embarazada.

Los rumores surgieron luego de que participara en algunas galas de la casa más famosa de México, donde aparentemente habría lucido diferente a ocasiones pasadas.

(Instagram: @cinthiaparicio)
(Instagram: @cinthiaparicio)

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala podrían estar esperando su primer hijo en común

De acuerdo con Ernesto Buitrón, la sospecha de embarazo de Cinthia Aparicio comenzó después de que varios televidentes de La Casa de los Famosos México observaran una “pancita” inusual en la actriz de 32 años.

“Crecen los rumores, hay que buscarla, le vamos a mandar un mensaje, de un supuesto embarazo. El público está rumorando de que Cinthia Aparicio estaría esperando bebé. Si se le ve pancita a Cinthia Aparicio, está en las galas”, comentó el periodista de espectáculos.

Mientras que su compañera, Vicky López, hizo alusión a la participación del actor en La Casa de los Famosos: “A lo mejor si gana Alexis Ayala, que se perfila para ser uno de los tres finalistas, tendrá torta bajo el brazo y sale con la bendición de que su esposa tiene cinco meses de embarazo”, comentó.

(Instagram: @cinthiaparicio)
(Instagram: @cinthiaparicio)

En caso de que la pareja confirmara la noticia, se trataría de su primer hijo en común, pero hasta el momento, no se ha confirmado la noticia por ninguna de las partes.

Cinthia Aparicio habló de sus deseos por convertirse en mamá meses atrás

Antes de que el intérprete de melodramas ingresara al reality show 24/7, su esposa Cinthia Aparicio compartió sus deseos de convertirse en madre, por lo que tomó la decisión de congelar sus óvulos.

“Ya, este año voy a congelar óvulos, ya es un hecho de que quiero. Sí quiero ser mamá”, declaró para distintos medios.

Sin embargo, una de las controversias que más ha acompañado su relación es la diferencia de edad, por lo que en una entrevista con Yordi Rosado explicó que su relación va más allá de los años que cada uno tiene.

“La edad no es un problema hasta que lo es, por la salud. Lo importante son las diferencias de educación, religión y estilo de vida”, expresó, demostrando que la diferencia no fue un obstáculo para consolidar su relación.

El actor Alexis Ayala y
El actor Alexis Ayala y Cinthia Aparicio. (@alexisayala)

Temas Relacionados

Alexis AyalaCinthia AparicioLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Carlos Hermosillo y su consejo a Santiago Gimenez por quedarse en el Milan

El atacante mexicano estuvo cerca de irse a la Roma de Italia durante este mercado de fichajes

Carlos Hermosillo y su consejo

En Dolores y con vivas a la nobleza europea: así festejó Maximiliano de Habsburgo la Independencia de México

El archiduque austriaco fue, de 1864 a 1867, cabeza del llamado imperio mexicano

En Dolores y con vivas

¿Quién fue el último equipo que consiguió el ascenso de manera deportiva en la Liga MX?

Hoy se anunció el regreso de la medida en el futbol mexicano, por lo que equipos de segunda división celebraron la resolución

¿Quién fue el último equipo

Periodista recuerda desagradable experiencia que tuvo con Pepe Aguilar en el pasado: “Un sangrón”

Un relato de Teté Muñoz sobre un encuentro con Pepe Aguilar hace años ha desatado una ola de comentarios sobre el carácter del cantante, comparándolo con la calidez de su padre, Antonio Aguilar

Periodista recuerda desagradable experiencia que

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre: marcha lenta en tres Líneas por fuertes lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué grupo criminal opera en

Qué grupo criminal opera en Tixtla, municipio de Guerrero donde asesinaron a Hossein Nabor Guillén

Reportan envío de 30 presuntos miembros peligrosos del Cártel de Sinaloa a penal de máxima seguridad en Chiapas

Quién es El Señor J, presunto líder de Los Toscano, detenido en Puebla por la SSP y la SEMAR

Descubren 10 restos humanos en operativo en la Sierra de Guadalupe, familiares piden identificación inmediata

Aplazan audiencia contra exalcalde Gerardo Vargas y exfuncionarios de Ahome por presunta corrupción

ENTRETENIMIENTO

Periodista recuerda desagradable experiencia que

Periodista recuerda desagradable experiencia que tuvo con Pepe Aguilar en el pasado: “Un sangrón”

Captan a Susana Zabaleta viendo un show de Ángela Aguilar y su reacción genera controversia

Maroon 5 inaugurará Arena Guadalajara: precios oficiales en cada sección

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue la tarde del robo de salvación hoy 4 de agosto

Michelle Salas y Stephanie Salas, en el ojo del huracán por el seguro millonario que sacude a la Dinastía Pinal

DEPORTES

Carlos Hermosillo y su consejo

Carlos Hermosillo y su consejo a Santiago Gimenez por quedarse en el Milan

¿Quién fue el último equipo que consiguió el ascenso de manera deportiva en la Liga MX?

Álvaro Morales dejaría ESPN tras 22 años; esto se sabe de la oferta que habría recibido

El entrenador mexicano Miguel Herrera buscará una victoria con Costa Rica para acercarse al Mundial del 2026

Tunden a Raúl Orvañanos tras cambiar el nombre del AZ Alkmaar, equipo de Mateo Chávez en plena transmisión en vivo