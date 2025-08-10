¿Quién es la esposa de Alexis Ayala, habitante de La Casa de los Famosos, que es 28 años menor que él?

(Instagram: @cinthiaparicio)

Alexis Ayala es uno de los habitantes más controversiales de La Casa de los Famosos México por sus múltiples estrategias para hacer alianza con algunos de sus compañeros.

Sin embargo, más allá del juego, el villano de melodramas se ha sincerado en varias ocasiones sobre la relación que mantiene con su esposa, quien lo apoya en su participación en el reality show.

Hace algunos días, el actor de 60 años recordó los duros momentos que vivió al enfrentar una crisis financiera, la cual pudo comenzar a resolverse un día antes de entrar a la competencia.

(Foto: Instagram/@alexisayala)

Pese a que tras su matrimonio han enfrentado diversas críticas por su diferencia de edad, Ayala aseguró que su esposa ha sido un apoyo incondicional en todo momento, y contrario a lo que dice la gente, negó que sea interesada.

“La gente habla y dice tantas cosas. De repente dicen: ‘Cinthia está con él por interés’. Si supieran cómo ha estado esa guerrera a mi lado, como ha estado ella conmigo, como ha estado buscando y luchando con su carrera, diciéndome: ‘Orale, mister, vamos para adelante’”, expresó.

¿Quién es Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala que es 28 años menor que él?

Durante los últimos años, Cinthia Aparicio ha ampliado su presencia en el cine con papeles en títulos como “La hora de Salvador Romero”, donde encarnó a Esmeralda, y en “Amores Permitidos”.

A la par, la veracruzana continúa activa en la pantalla chica, participando en formatos que combinan drama y romance, como su reciente intervención en “Juegos de Amor y Poder”.

Nacida el 20 de febrero de 1993 en Papantla, Veracruz, se consolidó dentro de la televisión mexicana a través de trabajos en series emblemáticas, entre las que destacan “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.

Sin embargo, su salto a las telenovelas le permitió interpretar una variedad de personajes, incluyendo a Coral Moreno en "Simplemente María" (2016), Apolonia Ortega en "Mi adorable maldición" (2017), una médica en "La Usurpadora" (2019), Natalia Zapata en "Si nos dejan" (2021–2022), y Rita en "El amor invencible" (2023).

(Foto: Instagram/@cinthiaaparicio)

Su historia con el actor se remonta a las grabaciones de la telenovela “Si nos dejan”, experiencia que marcó el inicio de su historia conjunta. Tiempo después formalizaron su relación de manera legal en una boda civil.

Posteriormente, el 3 de noviembre de 2023, la pareja reafirmó su compromiso en una emotiva celebración en la Basílica de Guadalupe.