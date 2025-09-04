México

‘El Conjuro: Últimos Ritos’: así puedes ir al Museo de lo Sobrenatural, la experiencia inmersiva de los Warren en CDMX

Por primera vez, los seguidores podrán recorrer una recreación de los casos más escalofriantes de Ed y Lorraine Warren, con objetos icónicos como Annabelle y Valak al alcance de todos

Por Armando Guadarrama

Guardar
El Conjuro 4: Últimos Ritos
El Conjuro 4: Últimos Ritos llega a México con experiencias exclusivas para los fans (New Line Cinema)

La llegada de El Conjuro 4: Últimos Ritos a las salas de cine mexicanas no solo marca el cierre de una de las sagas de terror más exitosas de los últimos años, sino que también trae consigo una serie de experiencias exclusivas para los seguidores más entusiastas.

Entre las novedades más destacadas, el Museo de lo Sobrenatural de los Warren se instala por primera vez en la Ciudad de México, permitiendo a los visitantes adentrarse en el universo paranormal que inspiró las películas.

La casa embrujada, situada en algún punto secreto al sur de la capital, recrea el ambiente inquietante de los casos investigados por Ed y Lorraine Warren. Los asistentes pueden recorrer habitaciones donde se exhiben objetos emblemáticos como la muñeca Annabelle y una pintura de Valak, guiados en todo momento por un sacerdote que asume el papel de protector durante la visita.

El Museo de lo Sobrenatural
El Museo de lo Sobrenatural de los Warren se instala por primera vez en la Ciudad de México (Warner Pictures)

Esta experiencia inmersiva estará disponible únicamente durante el fin de semana del 5, 6 y 7 de agosto de 2025, con recorridos de aproximadamente 20 minutos.

Las entradas, de acceso gratuito, se distribuyen a través de dinámicas organizadas por Warner Bros. México en su cuenta oficial de Instagram.

El estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos en México está programado para el miércoles 3 de agosto, aunque previamente se había anunciado el jueves 4 como fecha inicial.

Esta última entrega, que pone fin a la saga, cuenta nuevamente con las interpretaciones de Vera Farmiga y Patrick Wilson en los papeles de los Warren, quienes se enfrentan a nuevos fenómenos paranormales en una historia que promete sobresaltos para los espectadores.

La casa embrujada recrea los
La casa embrujada recrea los casos paranormales de Ed y Lorraine Warren con objetos icónicos (Warner Pictures)

La película ha recibido la clasificación B15, lo que restringe el acceso a mayores de 15 años. Además, el filme se proyectará en cuatro formatos distintos: 2D, IMAX, 4DX y VIP, según la información proporcionada por las principales cadenas de cine del país.

Los boletos, disponibles desde el viernes 22 de agosto, varían en precio dependiendo de la zona y el formato seleccionado.

Como parte de la celebración por el estreno, las tres películas anteriores de la saga serán reestrenadas en cines mexicanos, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de revivir la trilogía antes de la llegada del capítulo final.

La experiencia inmersiva estará disponible
La experiencia inmersiva estará disponible solo el 5, 6 y 7 de agosto de 2025 en el sur de la capital (Warner Pictures)

De este modo, la franquicia de El Conjuro se despide de la pantalla grande con una serie de propuestas que buscan satisfacer tanto a los seguidores veteranos como a quienes se acercan por primera vez al universo de los Warren.

Temas Relacionados

El ConjuroEl Conjuro 4 Últimos RitosEd WarrenLorraine WarrenCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

“El mono”, encabeza el top de películas imprescindibles para ver hoy mismo en Prime Video México

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de los usuarios

“El mono”, encabeza el top

Esta es la calidad del nuevo Café del Bienestar y su grado de pureza

El gobierno federal explicó que el café soluble será una mezcla de granos robusta y arábica

Esta es la calidad del

Ley 97 del IMSS 2025: esta es la edad ideal para jubilarse según el tipo de pensión

Este año, quien busque jubilarse bajo este régimen deberán tener como mínimo 850 semanas de cotización

Ley 97 del IMSS 2025:

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre: Líneas 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B con marcha lenta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Semar despliega más de 8 mil efectivos y activa Plan Marina por huracán ‘Lorena’

El despliegue conjunto en ambas regiones Navales pone en marcha un operativo preventivo de más de 8 mil efectivos, coordinados y equipados con recursos terrestres y marítimos

Semar despliega más de 8
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a hombre y mujer

Sentencian a hombre y mujer que se presentaron como miembros del CJNG para extorsionar en Edomex

Detienen y procesan a dos presuntos integrantes de “Los Richis”, grupo que operaba en dos alcaldías de CDMX

Detienen a mexicano con más de 400 millones de pesos de metanfetamina oculta en una hielera en la frontera

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Violencia en Sinaloa: reportan disparos en Villa Juárez por segunda ocasión en una semana

ENTRETENIMIENTO

El Conjuro 4: Últimos Ritos

El Conjuro 4: Últimos Ritos comienza su recorrido en cines de México; esta cinta marca el final de la saga

Los históricos Estudios Churubusco celebran 80 años con estas actividades de cine mexicano

Yuri rompe el silencio sobre la salud de Manuel Mijares y revela la razón por la que fue operado tras bajar de peso

Las mejores películas de Netflix México para ver en cualquier momento

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video México

DEPORTES

Juan Manuel Márquez discute con

Juan Manuel Márquez discute con Mauricio Sulaimán por la trayectoria de Canelo Álvarez: “No seas envidioso”

Este es el ex campeón del mundo mexicano que estará en la velada de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Álex Padilla, ex portero de Pumas, está inscrito para jugar la UEFA Champions League

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo ha sido su preparación a 10 días de la pelea

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana contra rivales asiáticos?