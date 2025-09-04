‘El Conjuro: Últimos Ritos’: así puedes ir al Museo de lo Sobrenatural, la experiencia inmersiva de los Warren en CDMX

El Conjuro 4: Últimos Ritos llega a México con experiencias exclusivas para los fans (New Line Cinema)

La llegada de El Conjuro 4: Últimos Ritos a las salas de cine mexicanas no solo marca el cierre de una de las sagas de terror más exitosas de los últimos años, sino que también trae consigo una serie de experiencias exclusivas para los seguidores más entusiastas.

Entre las novedades más destacadas, el Museo de lo Sobrenatural de los Warren se instala por primera vez en la Ciudad de México, permitiendo a los visitantes adentrarse en el universo paranormal que inspiró las películas.

La casa embrujada, situada en algún punto secreto al sur de la capital, recrea el ambiente inquietante de los casos investigados por Ed y Lorraine Warren. Los asistentes pueden recorrer habitaciones donde se exhiben objetos emblemáticos como la muñeca Annabelle y una pintura de Valak, guiados en todo momento por un sacerdote que asume el papel de protector durante la visita.

El Museo de lo Sobrenatural de los Warren se instala por primera vez en la Ciudad de México (Warner Pictures)

Esta experiencia inmersiva estará disponible únicamente durante el fin de semana del 5, 6 y 7 de agosto de 2025, con recorridos de aproximadamente 20 minutos.

Las entradas, de acceso gratuito, se distribuyen a través de dinámicas organizadas por Warner Bros. México en su cuenta oficial de Instagram.

El estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos en México está programado para el miércoles 3 de agosto, aunque previamente se había anunciado el jueves 4 como fecha inicial.

Esta última entrega, que pone fin a la saga, cuenta nuevamente con las interpretaciones de Vera Farmiga y Patrick Wilson en los papeles de los Warren, quienes se enfrentan a nuevos fenómenos paranormales en una historia que promete sobresaltos para los espectadores.

La casa embrujada recrea los casos paranormales de Ed y Lorraine Warren con objetos icónicos (Warner Pictures)

La película ha recibido la clasificación B15, lo que restringe el acceso a mayores de 15 años. Además, el filme se proyectará en cuatro formatos distintos: 2D, IMAX, 4DX y VIP, según la información proporcionada por las principales cadenas de cine del país.

Los boletos, disponibles desde el viernes 22 de agosto, varían en precio dependiendo de la zona y el formato seleccionado.

Como parte de la celebración por el estreno, las tres películas anteriores de la saga serán reestrenadas en cines mexicanos, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de revivir la trilogía antes de la llegada del capítulo final.

La experiencia inmersiva estará disponible solo el 5, 6 y 7 de agosto de 2025 en el sur de la capital (Warner Pictures)

De este modo, la franquicia de El Conjuro se despide de la pantalla grande con una serie de propuestas que buscan satisfacer tanto a los seguidores veteranos como a quienes se acercan por primera vez al universo de los Warren.