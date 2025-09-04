México

Arranca ‘Zapatón’ en el Edomex: estos son los alumnos que pueden ser beneficiados para el regreso a clases

Se espera hacer entrega de 62 mil pares de zapatos escolares

Por Jorge Contreras

Zapatón, programa social implementado en
Zapatón, programa social implementado en el municipio de Ecatepec, Edomex (Azucena Cisneros Coss/FB)

En un claro gesto de apoyo para las familias del municipio de Ecatepec, el Gobierno local puso en marcha este 4 de septiembre el programa “Zapatón”.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, encabezó el arranque de este programa desde la explanada municipal, donde entregó en esta primera fase más de 5 mil pares de zapatos a estudiantes presentes.

El propósito principal del “Zapatón” es aliviar la carga económica que implica el inicio del ciclo escolar 2025-2026 para las familias mexiquenses. De este modo, se busca que los padres puedan ahorrar el gasto de calzado para sus hijos, un alivio significativo ante los retos financieros actuales.

¿Cuándo se hará la distribución de los zapatos?

Se espera entregar 62 mil
Se espera entregar 62 mil pares de zapatos escolares entre los meses de septiembre y octubre (Azucena Cisneros Coss/FB)

Según explicó Cisneros Coss, la distribución se prolongará durante septiembre y octubre, en coordinación con supervisores y directores de educación básica, quienes previamente realizaron listados de tallas y estimaciones del alumnado para asegurar una entrega ordenada, por lo cual no se requiere de un registro o hacer entrega de algún documento.

Este programa contempla la entrega de 62 mil pares de zapatos escolares de piel a niñas y niños inscritos en nivel preescolar y primaria.

La planeación del programa, según indicó la alcaldesa, fue anticipada: antes de cerrar el ciclo educativo anterior, sostuvo reuniones con supervisores y directores para que informaran a los padres de familia y recopilaran las tallas y proyección de alumnos que ingresarían al nuevo ciclo.

Este procedimiento permitió que el Zapatón cuente con la logística y datos necesarios para cubrir a toda la matrícula de nivel básico sin retrasos.

La distribución se hará directamente en las escuelas públicas del municipio, garantizando que los zapatos lleguen eficazmente a cada estudiante.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia integral de la Administración 2025-2027, enfocada en fortalecer la educación básica y apoyar a las familias en esta etapa crucial del regreso a clases.

“El Zapatón llegará a todas las escuelas públicas para que los papás y las mamás ahorren ese dinero de la compra de zapatos de sus hijos, en el marco del inicio del ciclo escolar 2025-2026”, expresó Cisneros Coss.

En este contexto, con cada par de zapatos entregado, se espera apoyar a economía familiar y que haya una oportunidad más justa para que niñas y niños inicien con seguridad y dignidad su nuevo ciclo escolar.

