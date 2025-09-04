México

Aplazan audiencia contra exalcalde Gerardo Vargas y exfuncionarios de Ahome por presunta corrupción

El expediente judicial detalla una compleja red de responsabilidades y la vigilancia de los órganos fiscalizadores en la administración pública local

Por Carlos Salas

Guardar
Gerardo Vargas Landeros, aplazó la
Gerardo Vargas Landeros, aplazó la audiencia hasta el 3 de octubre. (Foto: Facebook @Gerardo Vargas Landeros)

La continuación del proceso penal contra Gerardo Vargas Landeros, exalcalde desaforado de Ahome, y varios exfuncionarios de su administración por presunta corrupción en la contratación irregular de servicios de consultoría, fue aplazada hasta el 3 de octubre.

La decisión se tomó luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción entregó en la audiencia de este jueves la carpeta de investigación a la defensa, lo que llevó al juez Carlos Alberto Herrera a conceder un plazo de 20 días hábiles para que los abogados revisen las más de 3 mil 300 páginas de pruebas y preparen su estrategia legal.

El aplazamiento responde a la reciente entrega de la documentación que sustenta la acusación de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público. Entre las pruebas presentadas se incluyen facturas y otros documentos que, según la fiscalía, evidencian la supuesta contratación ilegal de servicios de consultoría por parte del Ayuntamiento de Ahome en 2021.

El contrato, por un monto de 33.7 millones de pesos, se realizó de manera directa con una empresa ubicada en León, Guanajuato, para gestionar el cobro del Impuesto Sobre la Renta municipal, sin que mediara un proceso de licitación pública, a pesar de que el monto requería este procedimiento.

El gobernador de Sinaloa, Rubén
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya habría solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum, su autorización para iniciar con el proceso tras recabar suficientes pruebas para acusar a Vargas Landeros. Foto: Facebook/Gerardo Vargas Landeros

La denuncia que originó este proceso fue presentada por Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien asumió como alcalde sustituto de Ahome. Menéndez de Llano Bermúdez señaló que el gasto millonario se efectuó sin cumplir con los requisitos legales de contratación, lo que motivó la intervención de la Auditoría Superior del Estado.

Este organismo, en su informe sobre la cuenta pública de 2021, advirtió la irregularidad en la adjudicación directa del contrato, subrayando la omisión de los procedimientos de licitación obligatorios para montos de esa magnitud.

Quiénes son los acusados por el Gobierno estatal y por qué se les acusa

Entre los señalados en este caso, además de Vargas Landeros, figuran Genaro García Castro, exsecretario del Ayuntamiento; Cecilia Hernández Flores, exsíndica procuradora; Judith Elena Luna Castro y Marysol Morales Valenzuela, exregidoras; así como Gerardo Iván Hervás Quindós, Héctor Adonaí Beltrán Moreno, Antonio Humberto Vega Arellano y Fausto Rubén Ibarra Celis, quienes integraron el Comité de Adquisiciones del municipio durante la gestión investigada.

La defensa de Vargas Landeros
La defensa de Vargas Landeros tiene un plazo de 20 días hábiles para revisar más de 3 mil 300 páginas de pruebas y preparen su estrategia legal.

Este proceso penal es el tercero que enfrenta Vargas Landeros por presuntos actos de corrupción. Los dos anteriores corresponden, por un lado, a la compra sin licitación de 126 patrullas por un valor de 171 millones de pesos y, por otro, a un presunto abuso de autoridad, al negarse reiteradamente a proporcionar información sobre ese contrato a la Fiscalía General del Estado, lo que habría obstaculizado la labor de procuración de justicia.

Mientras tanto, los exfuncionarios de su gabinete solo enfrentan cargos relacionados con la adquisición de las patrullas y la presunta contratación irregular de servicios de consultoría.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaIsmael El Mayo ZambadaVargas LanderosSinaloaCorrupciónAhomeNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Arranca ‘Zapatón’ en el Edomex: estos son los alumnos que puedan ser beneficiados para el regreso a clases

Se espera hacer entrega de 62 mil pares de zapatos escolares

Arranca ‘Zapatón’ en el Edomex:

Cómo tener los labios más grandes, coloridos y con brillo de forma natural con estos ingredientes de cocina

Existen alternativas caseras que pueden aportar temporalmente volumen, pigmentación y luminosidad

Cómo tener los labios más

Locatarios exhortan a diputados a frenar iniciativa que afectaría economía de mercados públicos de la CDMX

Forman parte del tejido social, cultural y económico de la capital; no pueden competir ante los grandes mayoristas

Locatarios exhortan a diputados a

Mujeres trabajan más horas que los hombres en México: INEGI señala desigualdad en tareas no remuneradas y tiempo libre

El instituto indicó que la brecha de género en el uso del tiempo se acentúa en comunidades indígenas y zonas rurales

Mujeres trabajan más horas que

Golpe duro al despojo y extorsiones en Edomex: procesan a cinco miembros de AMOS y USON detenidos al oriente

Los antecedentes de la mayoría de los presuntos delincuentes se remiten a invasión de predios y cobros irregulares en zona como La Paz, Los Reyes La Paz y Ecatepec

Golpe duro al despojo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe duro al despojo y

Golpe duro al despojo y extorsiones en Edomex: procesan a cinco miembros de AMOS y USON detenidos al oriente

Tras maltrato físico y detalles de la emboscada, el Mayo Zambada exigió que se revelara la verdad de su histórica captura

Con pala y camiseta de madre buscadora: Ceci Flores se presenta entre los 300 líderes más influyentes de México

EEUU sanciona a empresas chinas por “facilitar” tráfico de opioides sintéticos tras incautación millonaria al Cártel de Sinaloa

Tras ser asesinado a tiros en Tixtla, sepultan a Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro estrenará Frankenstein

Guillermo del Toro estrenará Frankenstein en el FICM 2025 previo a su estreno en cines y Netflix

Natalia Jiménez le aconseja a Cazzu replicar acciones que la tienen a un paso de obtener custodia de su hija

Thelma Madrigal reaparece en televisión con Regalo de amor tras casi 10 años fuera de las pantallas | Entrevista

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 4 de septiembre: ellos son los nominados de la semana

Trágico mensaje de Marian Izaguirre antes de su desaparición se viraliza mientras Fiscalía de Michoacán investiga a contrarreloj

DEPORTES

NFL México 2025: conoce cuáles

NFL México 2025: conoce cuáles son los equipos con más seguidores en nuestro país

CMLL anuncia a las primeras participantes del Grand Prix de Amazonas 2025

Álex Padilla recibe duro castigo en LaLiga tras conducta antideportiva ante el Betis

TAS falla en contra de equipos de Expansión MX, pero ascenso y descenso regresaría en 2026

Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca: Las ocasiones en que CR7 enfrentó a México