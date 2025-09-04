Andrea Legarreta habla de la presentación de Ángela Aguilar en un evento privado: “Qué voz tiene la chamaca”

(IG: @ldieresmexicanos // @andrealegarreta)

Andrea Legarreta asistió como invitada especial a un evento privado que se llevó a cabo en la Ciudad de México el miércoles 3 de septiembre.

Ahí, coincidió con Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes dieron mucho de qué hablar tanto por su presencia como por el equipo de seguridad que los acompañó y un breve, pero emotivo espectáculo musical que ofreció la cantante.

“Ayer nos invitaron a una entrega de reconocimientos de los líderes más influyentes de nuestro país en distintos ámbitos. El evento estuvo amenizado por Ángela Aguilar, que la verdad qué voz tiene la chamaca, lo hizo precioso”, declaró la conductora en Hoy.

Shanik Berman compartió detalles de lo sucedido TikTok: @shanikberman

De acuerdo con la información que compartió la presentadora, Ángela Aguilar interpretó ‘Contigo a la distancia’ y ‘Paloma negra’ en un tema en un homenaje póstumo.

“Lo hizo muy bien Ángela, qué bonito canta. No se puede negar el talento de esa pareja”, añadió.

Andrea Legarreta no fue la única colaboradora del programa ‘Hoy’ en asistir a la ceremonia, también lo hizo la periodista de espectáculos, Shanik Berman.

(Captura de pantalla @ldieresmexicanos)

“Fuimos 300 líderes invitados. Había ministros, secretarios de Estado, magistradas. Solamente Ángela Aguilar y Nodal llegaron con siete guardaespaldas como si los fueran a atacar, nadie más venía con guarura”, contó en su cuenta de TikTok.

La entrada de los cantantes, flanqueados por un equipo de seguridad, fue captada en video y difundida a través de redes sociales. En dicho material se ve que la pareja atravesó el recinto sin detenerse ante los medios de comunicación, dirigiéndose directamente a su lugar asignado.

Esta escena provocó una oleada de reacciones: mientras algunos usuarios en redes sociales defendieron la decisión de los artistas de reforzar su protección, otros consideraron excesiva la medida y la criticaron abiertamente.

(IG: @shanikberman)

“Y si quieren llegar con sus guardaespaldas, cuál es el problema?”

“Hasta yo iría con guardaespaldas si estuviera en la situación de ellos.”

“Después de tanto ataque en las redes es normal que tomen precaución.”

“Ellos solo llevaron a 2 guardaespaldas, los demás eran del evento.”

“Ridículos”

“Ojalá así cuidara a su hija.”

Durante el evento, Ángela Aguilar y Christian Nodal accedieron a tomarse fotografías con Berman, quien compartió las imágenes en sus redes sociales.

La reaparición pública de Nodal y Aguilar se produjo en medio de la tensión mediática generada por una reciente entrevista que el cantante sonorense concedió a Adela Micha, así como por los ataques de Emiliano Aguilar dirigidos tanto a la pareja como a Pepe Aguilar.