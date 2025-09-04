Abelina López, alcaldesa de Acapulco, obliga a cerrar negocios por dos días para su informe y advierte multas o clausura

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, está envuelta en un nuevo escándalo. (Captura de pantalla).

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, instruyó el cierre obligatorio de más de una decena de comercios en el Fraccionamiento Hornos Insurgentes para la celebración de su informe de gobierno, bajo advertencia de sanciones económicas y clausuras a quienes no cumplan la instrucción.

La decisión detonó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios acusaron a la administración de poner los intereses políticos por encima de las necesidades de los ciudadanos en uno de los momentos económicos más complicados para la ciudad.

Un documento oficial circuló en redes y medios locales desde la noche del martes, evidenciando la orden directa a los comerciantes para suspender actividades desde las 17:00 horas del jueves 11 de septiembre hasta las 22:00 horas del viernes 12 de septiembre de 2025.

El acto de gobierno se llevará a cabo sobre la calle Andrés de Urdaneta, a la altura de la Promotora de Playas.

En el oficio, firmado por Rosa Gómez Martínez, directora de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos, se precisa la orden y las consecuencias para quienes la desatiendan.

En el oficio notificado a los afectados, se advierte: "Apercibido que en caso de no cumplir con dicha disposición oficial, la Dirección a mi cargo iniciará procedimiento administrativo, sancionador a la negociación antes señalada, so pena de que al iniciarse dicho procedimiento se resolverá desde la aplicación de una sanción pecuniaria (multa) hasta la clausura temporal del establecimiento mercantil“, enfatizando el tono restrictivo y la amenaza de sanción para quienes operen durante el bloqueo.

El cierre obligatorio incluye también la restricción de circulación sobre calles colindantes, como Capitán Mala Espina y Sebastián Vizcaíno, durante el evento oficial. De acuerdo con el documento, el operativo busca “mantener el orden y la seguridad” en conjunto con las direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Reacciones en redes sociales

La reacción inmediata se gestó en la red social X, donde el tema figuró entre las principales tendencias en México.

Usuarios manifestaron inconformidad por la imposición de la medida y subrayaron el impacto directo en los ingresos de pequeños negocios que dependen del flujo diario de ventas.

“Cerrar un negocio por un día, incluso por unas horas, representa una pérdida significativa de ingresos para los pequeños comerciantes que viven al día”, compartió un usuario, cuyo comentario fue replicado ampliamente.

Asimismo, sumaron que la economía de Acapulco no se ha logrado recuperar desde que ocurrió el huracán Otis, aunado a que la extorsión en la región sigue siendo uno de los principales problemas.

En diversas publicaciones también criticaron que el Ayuntamiento habría invertido “300 mil pesos del presupuesto” en la instalación del escenario, detalles logísticos y promoción, en una ciudad que enfrenta carencia de servicios como el suministro de agua potable y una reconstrucción lenta tras el paso del huracán Otis en 2023.

Las voces en redes sociales acusaron a la administración de insensibilidad y autoritarismo

Las autoridades municipales hasta el momento no han emitido una postura pública ante la polémica que suma decenas de miles de menciones en las plataformas digitales.

Abelina López Rodríguez, electa en 2021 por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y reelecta en 2024, ha enfrentado diversas controversias en los últimos meses por su gestión.