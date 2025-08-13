¿Vive en la justa medianía? Sheinbaum revela su salario mensual, afirma que no aumentará salarios de servidores públicos en 2026

Sheinbaum adelantó que el próximo año no se aumentará el salario para servidores públicos de confianza. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló el monto que recibe como parte de su salario mensual, neto y bruto, tras ser cuestionada sobre si ella vive en la justa medianía ante las polémicas que se han generado entorno a políticos de Morena que han realizado viajes de lujo o que han mostrado tener un alto nivel en su estilo de vida.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria reveló que como salario bruto tiene asignada un monto de 191 mil pesos mensuales, de los cuales recibe 133 mil como sueldo neto.

Al ser cuestionada sobre si considera que vive en la justa medianía, Sheinbaum evitó responder sí o no; sin embargo, puntualizó que ella gana más de lo que recibe un trabajador promedio en México, cuyo salario está alrededor de los 18 mil pesos mensuales, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Asimismo, recordó que actualmente vive en Palacio Nacional y anteriormente, incluso cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, vivía en un departamento rentado en la alcaldía Tlalpan.

-¿Usted vive en la justa medianía?

“Yo vivo aquí en Palacio, en el mismo departamento donde vivía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Previo a ello vivía en un departamento rentado ahí en la colonia Torello Guerra en Tlalpan.

“Y previo a ello vivía en una casa donde crecieron mis hijos, en San Andrés Totoltepec, en Tlalpan”, mencionó.

No aumentará salario de servidores públicos

La presidenta Sheinbaum Pardo señaló que este año no se aumentaron los salarios de servidores públicos de confianza.

No obstante, adelantó que en el Presupuesto del 2026 tampoco se incluirá un incremento, a pesar de que normalmente este tiene un aumento conforme a la inflación.

Destacó que el salario promedio de un funcionario oscila sobre los 70 mil pesos mensuales, aunque también hay servidores que ganan 15 mil pesos.