Resultados Gana Gato: ganadores del sorteo del 2 de septiembre

Con 10 pesos puedes ganar
Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato (Infobae/Jovani Pérez)

Este martes la Lotería Nacional para la Asistencia Pública compartió los resultados del sorteo 2900 de Gana Gato. Tenemos la combinación ganadora aquí mismo.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se estropee.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Gana Gato

Fecha: 2 de septiembre.

Sorteo: 2900.

Premio mayor: 03, 05, 01, 02, 03, 02, 04 y 05.

Dinero entregado: $430,549.13 pesos.

El Gana Gato se celebra en tres ocasiones cada semana, todos los martes, jueves y sábados, los resultados del sorteo se divulgan el mismo día después de las 21:00 horas.

¿Cómo se juega Gana Gato?

Los resultados del sorteo
Los resultados del sorteo de Gana Gato (Cuartoscuro)

Gana Gato es un sorteo numérico basado en el popular juego del "gato" con un precio de 10 pesos.

Para jugar, tienes que llenar con números que vayan del uno al cinco, ocho de las nueve casillas del gato, la Lotería Nacional te regala el número del centro, por lo que no tienes que llenarlo.

Puedes decirle de forma directa al agente de Pronósticos los números con los que quieres jugar y él los meterá al sistema sin necesidad de llenar el volante.

También puedes aplicar el modo Ganagático, en el cual el jugador deja a su suerte los números y que el sistema los escogerá de forma aleatoria por ti.

Para ganar requerirás que un mínimo de tres números elegidos coincidan con los del sorteo y que a su vez formen líneas rectas como en el juego tradicional.

Otra opción es atinarle a dos números que hagan línea recta y completen el “gato” al atravesar el comodín del centro, el número que te regala la Lotería Nacional.

Las líneas deben ser verticales, horizontales o transversales en tres casillas consecutivas. Ganas desde una línea, mientras más líneas tengas, mayor será el premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

