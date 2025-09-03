México

Qué se necesita para faltar por dolores menstruales en escuelas de CDMX

Las adolescentes pueden pedir ausentarse de la primaria y secundaria durante su periodo

Por Mariana L. Martínez

Guardar
Crédito: Anthropía PUCP
Crédito: Anthropía PUCP

El inicio del ciclo escolar 2025–2026 en la Ciudad de México marca la entrada en vigor de una medida inédita: la licencia menstrual para estudiantes de primaria y secundaria. A partir de ahora, las alumnas que experimenten dolores menstruales incapacitantes podrán ausentarse de clases sin enfrentar repercusiones académicas, una decisión que busca transformar la experiencia educativa de miles de niñas y jóvenes.

La reforma, aprobada por el Congreso de la Ciudad de México y publicada en el Diario Oficial, modifica el artículo 111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México mediante la incorporación de la fracción XIII Bis. Esta disposición no solo autoriza la ausencia escolar por motivos menstruales, sino que también garantiza el derecho a reprogramar evaluaciones, tareas, exámenes o proyectos finales, sin que ello implique penalizaciones para quienes soliciten el permiso.

La diputada de Morena María del Rosario Morales impulsó la iniciativa con el objetivo de reconocer la salud menstrual como un derecho y evitar que las estudiantes enfrenten consecuencias académicas por ausencias relacionadas con su ciclo. Morales subrayó que la reforma se fundamenta en la confianza hacia las alumnas, ya que no se exige comprobante médico para justificar la falta. “La reforma no pide ni exige un comprobante médico para verificar que una mujer está en su periodo”, afirmó la legisladora.

El texto legal no establece un límite específico de días de ausencia, reconociendo que cada cuerpo responde de manera distinta y que los síntomas varían entre las personas. Esta flexibilidad responde a la necesidad de adaptar la normativa a la diversidad de experiencias menstruales.

La licencia menstrual representa un avance en la lucha contra los tabúes y la estigmatización de la menstruación. Al visibilizar el tema y eliminar la idea de que “menstruar duele” como algo normal, la medida busca que los síntomas incapacitantes no sean ignorados ni minimizados. Según la información difundida, el dolor menstrual puede estar asociado a condiciones como la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico o desequilibrios hormonales, lo que refuerza la importancia de atender adecuadamente estos malestares.

La COPRED (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México) ha exhortado a las instituciones educativas a implementar la nueva fracción de la ley y a garantizar que las estudiantes puedan ejercer este derecho sin obstáculos. Además, se prevé que la iniciativa se fortalezca mediante visitas a escuelas para informar sobre la reforma y sensibilizar tanto a docentes como a alumnos.

Con la entrada en vigor de esta reforma, las estudiantes de la Ciudad de México pueden acercarse a sus maestros y directores para solicitar días de descanso en caso de malestar menstrual, sin temor a represalias académicas. La licencia menstrual ya es una realidad en el sistema educativo capitalino.

Temas Relacionados

MenstruaciónLicencia menstrualmexico-noticias

Más Noticias

Pensión ISSSTE 2025: este día caerá el pago del mes de octubre

El ISSSTE tiene cuatro pagos pendientes por realizar en lo que resta del año

Pensión ISSSTE 2025: este día

Conductora de “Ventaneando” arremete contra Christian Nodal y Cazzu: “Lo que yo haría es ya no hablar”

Mónica Noguera dejó entrever su descontento con las recientes declaraciones de la cantante argentina sobre el sonorense

Conductora de “Ventaneando” arremete contra

Resultados Gana Gato: ganadores del sorteo del 2 de septiembre

Aquí los resultados del sorteo Gana Gato dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados Gana Gato: ganadores del

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Usuarios de redes reportan que Noroña los bloqueó tras críticas por lujosa propiedad

Ante la polémica que ha generado la adquisición “en pagos” de su casa en Tepoztlán, el senador por Morena ha buscado justificarse, generando más cuestionamientos

Usuarios de redes reportan que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Confirman vinculación a proceso en

Confirman vinculación a proceso en contra de exalcalde de Teuchitlán ligado al campo de adiestramiento del CJNG

Grupo armado ataca anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y asesina a tres internos

Golpe millonario al narco: aseguran 15 áreas de concentración de químicos para elaborar metanfetamina en Sinaloa

Suman a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y al alcalde de Cuautla a lista de Narcopolíticos revelada por periodistas

Detienen a 51 personas ligadas al Cártel de Sinaloa y aseguran más de 100 armas en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Conductora de “Ventaneando” arremete contra

Conductora de “Ventaneando” arremete contra Christian Nodal y Cazzu: “Lo que yo haría es ya no hablar”

Plastilina Mosh anuncia su regreso a CDMX con música nueva

El Conjuro 4: Último Ritos: esta es la secuencia cronológica de la saga que debes conocer antes del estreno en México de la última cinta

Petición firmada por miles de tapatíos busca cancelar concierto de Pepe y Ángela Aguilar el Día de la Independencia

Mariana Botas reacciona a las críticas por su participación en La Casa de los Famosos 3 tras supuesta demanda al programa

DEPORTES

Erik Lira confiesa que rechazó

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?