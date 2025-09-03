México

México y EEUU crean nuevo grupo de alto nivel para combatir crisis de fentanilo y tráfico ilegal de armas

El secretario Marco Rubio dijo que el país ha cooperado como nunca contra estas dos problemáticas que han fortalecido al narcotráfico y el tráfico de drogas desde hace tiempo

Por Diego Mendoza López

Guardar
Marco Rubio y Juan Ramón
Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente anunciaron este nuevo grupo como resultado de la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum | Jacquelyn Martin / Vía Pool, Reuters

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, y Juan Ramón de la Fuente, canciller mexicano, sostuvieron una conferencia de prensa compartida, donde anunciaron la creación de un “nuevo grupo de alto nivel” entre ambas naciones para fortalecer las estrategias en materia de seguridad, tráfico de personas migrantes y el combate al fentanilo y la distribución ilegal de armas.

El propio Rubio reconoció que México ha tenido una cooperación excepcional y que hay trabajo coordinado con la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo:

“Esto es un ‘grupo de alto nivel’. Esto es un grupo de poner en vigor lo que hemos acordado en conjunto, el uno al otro, de cooperación. No hay gobierno, en este momento, que esté cooperando más con nosotros en lucha contra la criminalidad que el Gobierno de México y el gobierno de la presidenta Sheinbaum”, resaltó el funcionario norteamericano.

El secretario Marco Rubio señaló que México ha cooperado como nunca para el combate al narco, la crisis de fentanilo y el tráfico ilegal de armas | X / @MLopezSanMartin

A ello, De la Fuente agregó que todas estas acciones se enmarcan en un compromiso de fraternidad, colaboración y, ante todo, los principios de no intervención que se establecen en las legislaciones de ambos países:

“A través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas”, señaló.

Finalmente, ambos funcionarios destacaron que este nuevo organismo bilateral estará en vigilancia periódica con el fin de monitorear avances en los mecanismos que se han acordado de ambas partes.

Las acciones a profundidad: operaciones conjuntas, inteligencia y esfuerzo

Rubio y De la Fuente detallaron que la cooperación se ha materializado en operativos conjuntos, intercambio constante de información e inteligencia, así como en la provisión de tecnología y entrenamiento para las fuerzas de seguridad de ambos países. El secretario estadounidense reconoció la disposición y el esfuerzo de las autoridades mexicanas, y destacó que la administración de Sheinbaum ha demostrado una colaboración directa y efectiva en el combate a los grupos criminales_

“El intercambio de inteligencia e información, proveer tipo de entrenamiento de ambas partes, todo eso ha sido clave, pero queda mucho por hacer y ambos entendemos que los cárteles son una amenaza nacional en México y en Estados Unidos y por eso tiene toda la lógica para cooperar”, añadió Rubio.

Rubio y De la Fuente
Rubio y De la Fuente también hablaron de la coordinación en materia de inteligencia criminal y operativos conjuntos | Henry Romero / Reuters

Las estrategias incluyen igualmente las acciones específicas para combatir a los cárteles, reforzar la seguridad en la frontera, cerrar túneles clandestinos, coordinar esfuerzos contra el robo de combustible y aumentar las inspecciones.

Además, se acordó promover procesos judiciales orientados a impedir el tráfico de drogas y armas, así como fortalecer la colaboración institucional y judicial entre las dos naciones.

Temas Relacionados

Marco RubioJuan Ramón de la FuenteSREDepartamento de EstadoTráfico de armasCrisis de fentaniloNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Dos egresadas de la UNAM presidirán el Congreso de la Unión: Kenia López Rabadán e Itzel Castillo

La universidad también publicó un mensaje con motivo del nombramiento de sus exalumnas, más allá de sus trayectorias en la política

Dos egresadas de la UNAM

Javier Ceriani defiende a Emiliano Aguilar y arremete contra Pepe Aguilar: “Pocos hue..., deja de hacerle bullying a tu hijo”

El cantante acusó al periodista de generar odio contra su hija Ángela Aguilar mediante la difusión de noticias falsas

Javier Ceriani defiende a Emiliano

El magnesio como suplemento alimenticio: clave para la salud y la energía

El magnesio es un mineral esencial para el cuerpo, presente en muchos alimentos y popular como suplemento para combatir la fatiga y mejorar la salud ósea y muscular

El magnesio como suplemento alimenticio:

ICE incauta 3 toneladas de precursores de metanfetamina del Cártel de Sinaloa: “es la operación más exitosa en la historia”

La “Operación Hidra” interceptó el cargamento de precursor químico enviado directamente de China

ICE incauta 3 toneladas de

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 3 de septiembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Estaciones del Metrobús sin servicio
MÁS NOTICIAS

NARCO

ICE incauta 3 toneladas de

ICE incauta 3 toneladas de precursores de metanfetamina del Cártel de Sinaloa: “es la operación más exitosa en la historia”

Cae “La Dueña” y su banda, se dedicaba al tráfico de personas migrantes en cinco estados de México

Marco Rubio destaca ‘cooperación histórica’ entre EEUU y México: “Cárteles son una amenaza a la seguridad de ambos países”

Cueros abandonados, ataques a viviendas y persecuciones: la ola de violencia que sacude a Sinaloa

Guardia Nacional y Marina realizan operativos sorpresa y cateos en Guasave

ENTRETENIMIENTO

Javier Ceriani defiende a Emiliano

Javier Ceriani defiende a Emiliano Aguilar y arremete contra Pepe Aguilar: “Pocos hue..., deja de hacerle bullying a tu hijo”

Harry Potter vuelve a los cines en México: estas son las fechas de estreno de las primeras cuatro películas

David Faitelson, amigo de Pepe Aguilar, manda mensaje a Ángela Aguilar tras ataques por su romance con Christian Nodal

Lyn May revela que exhumó el cuerpo de su esposo tras fallecer de cáncer y durmió con el cadáver

¿Por Ángela Aguilar y Christian Nodal? Wendy Guevara y Marie Claire se burlan de Kunno en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la pelea de box desde México

Quetzalli Bulnes se despide de AAA y habla del veto que sufrió en WWE: “Me traicionaron y pagué las consecuencias”

Selección Mexicana sufre robo de utilería en Oakland previo a juego contra Japón

Gilberto Mora habla sobre el interés por parte del Real Madrid: “Es un gran orgullo”

Burgos CF se pronuncia tras el rechazo de Guillermo Ochoa: “El club está por encima de cualquier jugador”