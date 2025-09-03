Mariana Botas responde tras ser señalada por regresar sobras de comida al recipiente común en La Casa de los Famosos México

La actriz habría regresado parte de su sopa en el traste comunitario y se lanza contra Mar Contreras. (IG: lacasadelosfamososmx/Mariana Botas)

La reciente eliminación de Mariana Botas en el reality La Casa de los Famosos México 3 provocó una ola de reacciones, especialmente tras la participación de la actriz en el programa Cuéntamelo Ya!, donde analizó algunos momentos vividos y habló con Marie Claire sobre el comportamiento de Mar Contreras dentro de la casa. Durante la entrevista, se revisaron videos que originaron discusiones entre los concursantes, y Botas no evitó el tema de la polémica por el manejo de los alimentos y las diferencias personales que tuvo con la actriz.

Mariana enfrentó uno de los episodios más comentados: cuando regresó comida de su propio plato al recipiente comunal, un gesto que desconcertó a compañeros como Abelito, Shiky y Elaine Haro. Ante las imágenes, la actriz sostuvo que nunca consumió la comida y que, por indicación de Dalílah Polanco, la regresó al traste, argumentando que “no la probé, me dijeron que la guardara y así fue”. La actriz recalcó que el incidente fue interpretado a conveniencia por algunos integrantes, y buscó diferenciar su proceder del que, asegura, tuvo Mar Contreras en circunstancias similares dentro del programa.

La confrontación entre Mariana Botas y Mar Contreras subió de tono cuando la entrevistada comparó situaciones en las que Contreras manipuló alimentos sin objeciones por parte de otros. Botas mencionó: “si Mar agarró el spaghetti y lo puso en el plato, que yo no guarde la sopa limpia, qué más da”. Con estas palabras, subrayó que existía una diferencia en la percepción de las acciones de los distintos integrantes según las simpatías internas.

“Después me lo comentaron, es que yo tenía hambre, dije ¿hay más sopa? y me serví y no la probé entonces le digo a Dalílah, ¿ya guardaron la crema? Todo está sacado de contexto. ‘Es que no me comí la mía’, osea, ni la probé. Pero los otro vieron lo que quisieron ver“, aseguró.

Cabe señalar que el vínculo entre ambas actrices ya presentaba antecedentes de tensión. Durante una fiesta temática en la casa, los miembros del Cuarto Noche intentaban generar un clima de integración tras una jornada conflictiva. En ese contexto, Mar Contreras apartó a Mariana Botas durante un abrazo grupal al identificar que no pertenecía a su cuarto, un hecho que, según Botas, pasó desapercibido para la mayoría pero generó incomodidad.

Posteriormente, la actriz expuso este episodio ante Shiky y remarcó que el gesto no le pareció casual ni accidental. Facundo, otro participante, observó la escena, elemento que alimentó los rumores sobre las divisiones existentes entre los concursantes.

Mientras la presencia de cámaras y la convivencia bajo presión aumentaban las tensiones entre los integrantes del reality, el testimonio de Mariana Botas tras su salida de La Casa de los Famosos México aporta nuevas perspectivas sobre los desencuentros y la dinámica interna, especialmente en su relación con Mar Contreras.