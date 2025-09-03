México

Mariana Botas responde tras ser señalada por regresar sobras de comida al recipiente común en La Casa de los Famosos México

La actriz habría devuelto parte de su sopa en el traste comunitario y se lanza contra Mar Contreras

Por Cinthia Salvador

Guardar
La actriz habría regresado parte
La actriz habría regresado parte de su sopa en el traste comunitario y se lanza contra Mar Contreras. (IG: lacasadelosfamososmx/Mariana Botas)

La reciente eliminación de Mariana Botas en el reality La Casa de los Famosos México 3 provocó una ola de reacciones, especialmente tras la participación de la actriz en el programa Cuéntamelo Ya!, donde analizó algunos momentos vividos y habló con Marie Claire sobre el comportamiento de Mar Contreras dentro de la casa. Durante la entrevista, se revisaron videos que originaron discusiones entre los concursantes, y Botas no evitó el tema de la polémica por el manejo de los alimentos y las diferencias personales que tuvo con la actriz.

Mariana enfrentó uno de los episodios más comentados: cuando regresó comida de su propio plato al recipiente comunal, un gesto que desconcertó a compañeros como Abelito, Shiky y Elaine Haro. Ante las imágenes, la actriz sostuvo que nunca consumió la comida y que, por indicación de Dalílah Polanco, la regresó al traste, argumentando que “no la probé, me dijeron que la guardara y así fue”. La actriz recalcó que el incidente fue interpretado a conveniencia por algunos integrantes, y buscó diferenciar su proceder del que, asegura, tuvo Mar Contreras en circunstancias similares dentro del programa.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

La confrontación entre Mariana Botas y Mar Contreras subió de tono cuando la entrevistada comparó situaciones en las que Contreras manipuló alimentos sin objeciones por parte de otros. Botas mencionó: “si Mar agarró el spaghetti y lo puso en el plato, que yo no guarde la sopa limpia, qué más da”. Con estas palabras, subrayó que existía una diferencia en la percepción de las acciones de los distintos integrantes según las simpatías internas.

“Después me lo comentaron, es que yo tenía hambre, dije ¿hay más sopa? y me serví y no la probé entonces le digo a Dalílah, ¿ya guardaron la crema? Todo está sacado de contexto. ‘Es que no me comí la mía’, osea, ni la probé. Pero los otro vieron lo que quisieron ver“, aseguró.

Cabe señalar que el vínculo entre ambas actrices ya presentaba antecedentes de tensión. Durante una fiesta temática en la casa, los miembros del Cuarto Noche intentaban generar un clima de integración tras una jornada conflictiva. En ese contexto, Mar Contreras apartó a Mariana Botas durante un abrazo grupal al identificar que no pertenecía a su cuarto, un hecho que, según Botas, pasó desapercibido para la mayoría pero generó incomodidad.

Mariana Botas ganó la "moneda
Mariana Botas ganó la "moneda del destino" en LCDLFM. (Captura de pantalla YouTube)

Posteriormente, la actriz expuso este episodio ante Shiky y remarcó que el gesto no le pareció casual ni accidental. Facundo, otro participante, observó la escena, elemento que alimentó los rumores sobre las divisiones existentes entre los concursantes.

Mientras la presencia de cámaras y la convivencia bajo presión aumentaban las tensiones entre los integrantes del reality, el testimonio de Mariana Botas tras su salida de La Casa de los Famosos México aporta nuevas perspectivas sobre los desencuentros y la dinámica interna, especialmente en su relación con Mar Contreras.

Temas Relacionados

Mariana BotasMar ContrerasLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

Más Noticias

Se registra sismo en Veracruz

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en Veracruz

Narcopolíticos señalados por ‘El Mayo’ Zambada: Sheinbaum consultará si FGR lo puede interrogar en EEUU

Ismael “El Mayo” Zambada confesó haber corrompido a policías, militares y políticos mexicanos durante cinco décadas

Narcopolíticos señalados por ‘El Mayo’

¿Cuáles son las propiedades curativas del pumpkin spice? La bebida tradicional de otoño

Esta mezcla de especias tiene la cualidad de evocar el sabor del pastel de calabaza, clásico de la temporada

¿Cuáles son las propiedades curativas

¿Qué se sabe de la presunta detención de Alejandro Guzmán López, primo de Los Chapitos?

El periodista José Luis Montenegro aseguró que “El Güerito” fue aprehendido pero nunca fue presentado ante las autoridades correspondientes

¿Qué se sabe de la

México: condiciones climáticas y pronósticos por regiones este 3 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

México: condiciones climáticas y pronósticos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcopolíticos señalados por ‘El Mayo’

Narcopolíticos señalados por ‘El Mayo’ Zambada: Sheinbaum consultará si FGR lo puede interrogar en EEUU

¿Qué se sabe de la presunta detención de Alejandro Guzmán López, primo de Los Chapitos?

Cancelan Palenque de Culiacán por “situación de inseguridad” en Sinaloa, habrá reembolsos

Confirman vinculación a proceso en contra de exalcalde de Teuchitlán ligado al campo de adiestramiento del CJNG

Grupo armado ataca anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y asesina a tres internos

ENTRETENIMIENTO

Así es como Christian Nodal

Así es como Christian Nodal estaría intentando “bloquear” la carrera de Cazzu

Conductora de “Ventaneando” arremete contra Christian Nodal y Cazzu: “Lo que yo haría es ya no hablar”

Plastilina Mosh anuncia su regreso a CDMX con música nueva

El Conjuro 4: Último Ritos: esta es la secuencia cronológica de la saga que debes conocer antes del estreno en México de la última cinta

Petición firmada por miles de tapatíos busca cancelar concierto de Pepe y Ángela Aguilar el Día de la Independencia

DEPORTES

Erik Lira confiesa que rechazó

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?