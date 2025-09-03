Línea A del Metro CDMX suspende servicio en el tramo Pantitlán - Agrícola Oriental por lluvias

Línea A del Metro CDMX suspende servicio en el tramo Pantitlán - Agrícola Oriental (Twitter/@4mericanPsych0/@jmms87)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que la Línea A suspendió el servicio en dos de sus estaciones debido a afectaciones provocadas por las fuertes lluvias de este martes 2 de septiembre. Alrededor de las 21:20 horas, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desalojó a los usuarios que llegaron a la terminal Pantitlán por la cancelación de la salida de trenes con dirección a La Paz.

Más tarde, a través de los canales oficiales del Metro CDMX explicaron que en Pantitlán se registraron afectaciones tras la fuerte tormenta de la tarde, en consecuencia no se ofrece servicio en el tramo de Pantitlán - Agrícola Oriental, por lo que el servicio se brinda de Canal de San Juan a La Paz.

"Debido a la fuerte lluvia en la zona, el servicio en la Línea A opera de forma provisional de Canal de San Juan a La Paz en ambos sentidos. No hay servicio en las estaciones Pantitlán y Agrícola Oriental“, publicaron.

Suspende servicio la Línea A del Metro CDMX este 2 de septiembre (X/ @MetroCDMX)

Lluvia se filtra a las vías en Pantitlán de la Línea A del Metro CDMX

A través de redes sociales, usuarios de la Línea A compartieron imágenes de cómo quedaron las vías en la terminal Pantitlán. Debido a la acumulación de agua en la Calzada Ignacio Zaragoza con el cruce de Av. Río Churubusco —al exterior de la línea morada— el agua empezó a filtrarse al interior de las instalaciones del STC Metro, lo que provocó afectaciones en el servicio.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) se encargarán de auxiliar a los usuarios afectados por esta situación.

“Para apoyar a las personas usuarias, se cuenta con el apoyo de @RTP_CiudadDeMex, que brinda servicio de Pantitlán a Canal de San Juan.Personal del Metro labora en la zona para restablecer la operación en su totalidad lo antes posible.Toma previsiones“, agregaron en su comunicado.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Roja por las fuertes lluvias, en Iztacalco se reportaron encharcamientos relevantes en calles como Bilbao y 1ª Cerrada de Garay, en la colonia Plaza Estrella, con un espejo de agua de 50 metros y un tirante de 10 centímetros. La estación Pantitlán del Metro presentó inundaciones internas, lo que dificultó el tránsito de usuarios y generó demoras.