La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Elaine Haro rompe en llanto por carritos en su contra hoy 3 de septiembre

Ante lo ocurrido, la joven actriz se fue al vestidor después de maquillar a sus compañeros y comenzó a llorar; sin embargo, cabe mencionar que sus compañeros sí la consideran parte del ‘Team’.

Como en días pasados, varios carritos acudieron al exterior de la casa más famosa de México para demostrar su apoyo por ‘Cuarto Noche’, pero algunos hicieron hincapié en el rechazo a Elaine Haro tras su integración a la habitación.

Aldo de Nigris, Abelito, Alexis Ayala y Aarón Mercury se caracterizan de mujer en agradecimiento al público que los ha salvado en las últimas semanas.

Aarón Mercury se está volviendo viral en redes sociales por su parecido con Gala Montes , finalista de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Como parte del agradecimiento del ‘Cuarto Noche’ a su público, los hombres se caracterizaron de mujer para dar un divertido espectáculo a los televidentes y sus compañeros.

Elaine Haro y sus estrategias dentro de La Casa de los Famosos México siguen causando debate en redes sociales. Mientras algunos apoyan que la joven se haya unido al ‘Cuarto Noche’, otros aseguran que solo busca separar a sus compañeros para ganarse un lugar en la final.

El sobrino de Poncho de Nigris ya está completamente caracterizado de mujer, por lo que en redes sociales no se hicieron esperar las comparaciones con Leticia Guajardo , conocida como ‘Doña Alegría’.

Abelito y Aldo de Nigris fueron los primeros en vestirse de mujer

Abelito ya tiene todo listo para comenzar a disfrutar de la dinámica que busca agradecer y honrar a las mujeres que han votado por ellos a lo largo de las semanas.

‘La Jefa’ no habría dado permiso de que los habitantes estuvieran interpretando mujeres durante la gala, pero Abelito ya es uno de los primeros aferrados en no cambiar su vestimenta para la gala de hoy.