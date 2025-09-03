México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Elaine Haro rompe en llanto por carritos en su contra hoy 3 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: continúan las estrategias previo a la sexta eliminación, los habitantes nominarán a 3 compañeros

Por Jazmín González

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México previo a la noche de eliminación. (Infobae México/ Jovani Pérez)
23:04 hsHoy

Elaine Haro escuchó los carritos sobre su participación en ‘Cuarto Noche’

Como en días pasados, varios carritos acudieron al exterior de la casa más famosa de México para demostrar su apoyo por ‘Cuarto Noche’, pero algunos hicieron hincapié en el rechazo a Elaine Haro tras su integración a la habitación.

Ante lo ocurrido, la joven actriz se fue al vestidor después de maquillar a sus compañeros y comenzó a llorar; sin embargo, cabe mencionar que sus compañeros sí la consideran parte del ‘Team’.

(ViX)
(ViX)
22:22 hsHoy

Pasarela de las nuevas integrantes del ‘Cuarto Noche’

Aldo de Nigris, Abelito, Alexis Ayala y Aarón Mercury se caracterizan de mujer en agradecimiento al público que los ha salvado en las últimas semanas.

(ViX)
(ViX)
22:15 hsHoy

¿Gala Montes regresó a La Casa de los Famosos México?

Como parte del agradecimiento del ‘Cuarto Noche’ a su público, los hombres se caracterizaron de mujer para dar un divertido espectáculo a los televidentes y sus compañeros.

Aarón Mercury se está volviendo viral en redes sociales por su parecido con Gala Montes, finalista de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

(ViX)
(ViX)
21:58 hsHoy

¿Traición al ‘Cuarto Noche’? Elaine Haro promete lealtad a Dalílah Polanco mientras esté en La Casa de los Famosos 3

La habitante más pequeña del reality show ha creado debate en redes sociales por su manera de convivir con Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury

Por Jazmín González

Elaine Haro se sinceró con
Elaine Haro se sinceró con Dalílah Polanco sobre sus próximos movimientos en La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla)

Elaine Haro y sus estrategias dentro de La Casa de los Famosos México siguen causando debate en redes sociales. Mientras algunos apoyan que la joven se haya unido al ‘Cuarto Noche’, otros aseguran que solo busca separar a sus compañeros para ganarse un lugar en la final.

Leer la nota completa
21:57 hsHoy

Aldo de Nigris es comparado con su abuelita ‘Doña Alegría’

El sobrino de Poncho de Nigris ya está completamente caracterizado de mujer, por lo que en redes sociales no se hicieron esperar las comparaciones con Leticia Guajardo, conocida como ‘Doña Alegría’.

(ViX)
(ViX)
21:41 hsHoy

Abelito y Aldo de Nigris fueron los primeros en vestirse de mujer

Abelito ya tiene todo listo para comenzar a disfrutar de la dinámica que busca agradecer y honrar a las mujeres que han votado por ellos a lo largo de las semanas.

La Jefa’ no habría dado permiso de que los habitantes estuvieran interpretando mujeres durante la gala, pero Abelito ya es uno de los primeros aferrados en no cambiar su vestimenta para la gala de hoy.

(ViX)
(ViX)
20:45 hsHoy

Aarón Mercury reflexiona sobre su estancia en La Casa de los Famosos México

El creador de contenido habló sobre lo que vive al interior de la casa, pero pese a los desafíos o diferencias que ha tenido con algunos de sus compañeros, dijo sentirse agradecido de estar dentro del reality show.

(ViX)
(ViX)
20:44 hsHoy

‘Cuarto Noche’ cumple reto tras ser salvados de la última eliminación

Aldo de Nigris y Abelito comienzan a maquillarse para vestirse de mujer como parte del agradecimiento que sienten por el público tras ser salvados de la última eliminación, donde todos los miembros estuvieron nominados.

(ViX)
(ViX)
20:20 hsHoy

Habitantes se preparan para la noche de eliminación hoy 3 de septiembre

Con la salida de Mariana Botas, el cuarto ‘Día’ refuerza sus estrategias para evitar ser los próximos eliminados. Por el momento, el único libre de la nominación es ‘Guanna’ tras ganar el liderazgo .

