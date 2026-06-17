Estos son los senadores que pusieron en pausa su cargo para buscar una gubernatura en 2027

Las solicitudes de licencia marcan el arranque formal de la carrera política rumbo a las elecciones estatales de 2027.

La carrera rumbo a las elecciones de 2027 comienza a tomar forma con una serie de solicitudes de licencia presentadas por legisladores federales que buscan participar en los procesos internos de Morena y sus aliados para definir candidaturas estatales.

Morena acelera definiciones rumbo a las gubernaturas de 2027

Con la apertura de los procesos internos para elegir a quienes encabezarán las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación, senadores y diputados federales comenzaron a separarse de sus cargos para competir por las futuras candidaturas a gubernaturas que estarán en juego en 2027.

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Las solicitudes de licencia presentadas durante junio forman parte de los lineamientos establecidos por Morena, que exigen a los aspirantes dejar temporalmente sus responsabilidades legislativas o administrativas para garantizar condiciones de equidad durante la contienda interna.

Morena comienza a perfilar a sus posibles candidatos para 2027 con una ola de licencias en el Congreso de la Unión.

En total, siete legisladores federales iniciaron el trámite para separarse de manera indefinida de sus funciones, mientras se perfilan como aspirantes en distintas entidades del país.

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Senadores solicitan licencia para competir por gobiernos estatales

La Cámara Alta concentra el mayor número de movimientos políticos. Entre los senadores que han solicitado licencia destacan figuras que buscan convertirse en los perfiles de Morena, PVEM o la coalición oficialista para las elecciones de 2027.

El senador Félix Salgado Macedonio, de Morena, pidió licencia por tiempo indefinido a partir del 15 de junio.

Félix Salgado Macedonio solicitó licencia al Senado para competir en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Guerrero. Foto: Cuartoscuro

Su separación del cargo ocurre en medio de sus aspiraciones para participar en el proceso interno por la gubernatura de Guerrero.

Beatriz Mojica Morga

También desde Guerrero, la senadora Beatriz Mojica Morga presentó su solicitud de licencia con efecto a partir del 20 de junio.

La legisladora confirmó que buscará participar en el proceso interno de Morena para definir a quien coordinará los trabajos de la Cuarta Transformación en la entidad, paso previo a la eventual candidatura al gobierno estatal.

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Jasmin Bugarín Rodríguez

En Nayarit, la senadora Jasmin Bugarín Rodríguez, integrante del PVEM, solicitó licencia a partir del 17 de junio.

Jasmin Bugarín Rodríguez solicitó licencia al Senado para participar en el proceso interno rumbo a la gubernatura de Nayarit.

Su decisión la coloca entre los primeros perfiles que buscan competir por la coordinación estatal de la alianza Morena-PVEM-PT rumbo a la renovación de la gubernatura.

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Lorenia Valles Sampedro

A la lista se suma Lorenia Valles Sampedro, senadora por Sonora, quien anunció que dejará temporalmente su escaño a partir del 22 de junio para buscar la candidatura de Morena al gobierno estatal.

Waldo Fernández González

Otro caso es el de Waldo Fernández González, senador por Nuevo León, quien también pidió licencia a partir del 17 de junio para registrarse en el proceso interno que definirá a la persona encargada de coordinar los comités de la Cuarta Transformación en esa entidad.

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Waldo Fernández González solicitó licencia al Senado para participar en el proceso interno de Morena en Nuevo León.| Foto: X / @FdzWaldo

Diputados federales también se incorporan a la contienda interna

Los movimientos no se limitan al Senado. En la Cámara de Diputados también comenzaron las solicitudes de licencia de legisladores que buscan competir por posiciones estatales.

La diputada federal Graciela Domínguez Nava, representante de Morena por Sinaloa, solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del 17 de junio. La legisladora confirmó que participará en el proceso interno para definir a quien encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación en su estado.

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En Tlaxcala, el diputado federal Raymundo Vázquez Conchas también inició el procedimiento para separarse del cargo.

Raymundo Vázquez Conchas inició el proceso para solicitar licencia en la Cámara de Diputados y participar en la contienda interna de Morena.

El legislador ha manifestado públicamente su intención de registrarse una vez que Morena publique la convocatoria correspondiente.

Vázquez Conchas aseguró que participará en la contienda interna y que respetará las reglas establecidas por el partido para quienes aspiran a un cargo de elección popular.

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Otros funcionarios que ya dejaron sus cargos por aspiraciones electorales

Los movimientos rumbo a 2027 no se limitan al Poder Legislativo. En los últimos meses también se han registrado renuncias y separaciones de funcionarios federales que buscan participar en procesos internos o desempeñar tareas políticas dentro de Morena.

Andrea Chávez solicitó licencia al Senado para buscar la candidatura de Morena en Chihuahua rumbo a la gubernatura de 2027. Crédito: X(@AndreaCHavezTre)

Entre ellos destacan:

Andrea Chávez , senadora por Chihuahua , quien solicitó licencia en abril para buscar la gubernatura de su estado.

Tatiana Clouthier , quien dejó la coordinación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior para participar en el proceso interno de Nuevo León .

Esthela Damián , exconsejera jurídica de la Presidencia, interesada en competir por la gubernatura de Guerrero .

Ariadna Montiel , quien dejó la Secretaría del Bienestar para asumir responsabilidades partidistas dentro de Morena .

Citlalli Hernández , quien se reincorporó a actividades políticas del partido.

Santiago Nieto , exdirector del IMPI , que dejó el cargo en medio de los movimientos previos a las elecciones de 2027 .

Diversos funcionarios de la Secretaría de Economía que también presentaron su separación para explorar proyectos políticos.

Licencias marcan el arranque de la carrera política hacia 2027

Las solicitudes de licencia coinciden con el inicio de los registros internos de Morena para las 17 gubernaturas que estarán en disputa durante las elecciones de 2027, consideradas una de las jornadas electorales más amplias en la historia reciente del país.

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Las licencias legislativas marcan el arranque de la carrera política rumbo a las elecciones de 2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con las reglas partidistas, quienes ocupan cargos de elección popular o responsabilidades dentro de la administración pública deben separarse de sus funciones para participar en igualdad de condiciones en los procesos internos.

Con estos movimientos, la carrera por las candidaturas comienza a tomar forma en entidades clave como Guerrero, Sonora, Nuevo León, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala, donde varios de los actuales legisladores ya buscan posicionarse como las principales cartas de la Cuarta Transformación rumbo a la renovación de los gobiernos estatales.