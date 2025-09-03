¿Traición al ‘Cuarto Noche’? Elaine Haro promete lealtad a Dalílah Polanco mientras esté en La Casa de los Famosos 3

Elaine Haro se sinceró con Dalílah Polanco sobre sus próximos movimientos en La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla)

Elaine Haro y sus estrategias dentro de La Casa de los Famosos México siguen causando debate en redes sociales. Mientras algunos apoyan que la joven se haya unido al ‘Cuarto Noche’, otros aseguran que solo busca separar a sus compañeros para ganarse un lugar en la final.

Mientras su estrategia de juego se descubre, su actitud con sus ex compañeros de habitación sigue generando dudas en el público, pues pese a prometer jugar con ‘Noche’, también juró ser leal a Dalílah Polanco, la ahora única mujer de ‘Día’.

Todo comenzó después de la reveladora ‘Noche de Cine’, donde quedaron al descubierto las posibles estrategias de cada cuarto para la siguiente nominación, pues durante las últimas tres galas han abandonado la casa tres mujeres del cuarto ‘Día’, Ninel Conde, Priscila Valverde y Mariana Botas.

Elaine Haro le promete a Dalílah Polanco que no la nominará mientras esté en La Casa de los Famosos México

Ante un escenario incierto para la próxima eliminación, Dalílah Polanco y Elaine Haro se sinceraron sobre lo que puede ocurrir en los siguientes días; sin embargo, llamó la atención de los internautas que la joven prometió lealtad a la actriz de “Una familia de diez”.

“Por mí, síguete parando enfrente, sigue diciendo lo que sea. Yo sé que tú sientes algo bonito por mí y yo por ti siento algo bonito, y te voy a respetar eso”, expresó Dalílah. A lo que Haro respondió: “El tiempo que esté aquí no te voy a nominar”.

Ante la revelación de la joven, Polanco le confesó que el ‘Cuarto Día’ está creando una estrategia para poder permanecer una semana más dentro de la casa, pero le aseguró que no saldrá perjudicada.

“De verdad espero que se quede aquí porque por lo menos 2 de los nuestros y 3 de ustedes, no hay de otra. En caso de que la cosa no se altere, de que hagamos otra cosa, no creo que seas tú la presa de nadie”, confesó.

Elaine Haro asegura que puede ser la siguiente eliminada de La Casa de los Famosos México

Pese a la buena relación que parece tener con Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury, la actriz y cantante siente que puede ser la sexta eliminada del reality show, postura que no apoyó Dalílah, pues considera que no es “el objetivo”.

“Creo que nos va a pasar como en la primera temporada, sin rendirme e irme con la cabeza (en alto), de que un cuarto salió fulminado, pero hemos hecho todo lo que hemos podido”, agregó Shiky.