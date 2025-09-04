México

Ninel Conde regresa a La Casa de los Famosos 3 tras rumores de una supuesta multa por hablar del reality show

Tras su salida, se especuló que la actriz había incumplido con las reglas de confidencialidad del proyecto

Por Jazmín González


La actriz y cantante regresa
La actriz y cantante regresa a Televisa tras ser eliminada de La Casa de los Famosos México. Créditos: Instagram/@lacasafamososmx

Ninel Conde está de regreso en La Casa de los Famosos México tras haber sido la tercera eliminada del reality show y ausentarse de las galas, situaciones que desataron varias especulaciones.

La salida del ‘bombón asesino’ fue una de las polémicas de la casa debido a su popularidad en la pantalla chica. Además, la controversia se intensificó cuando aseguró haber planeado su salida desde antes.

En medio de las especulaciones y el debate en redes sociales, se dio a conocer que la actriz y cantante habría recibido una carta en la que se le pide retractarse de sus declaraciones sobre el reality, ya que incumplían con la cláusula de confidencialidad.

El ‘bombón asesino’ se convirtió en la tercera eliminada del reality show el pasado 17 de agosto. Crédito: Instagram/ Ninel Conde

“Ninel está muy preocupada, no quiere meterse en líos legales ni contratar abogados; lo único que busca es que la perdonen”, contó una fuente cercana a la ex participante para “TVyNovelas”.

Desde entonces, la actriz de “RBD” y “Fuego en la sangre” se había mantenido en silencio, hasta que se anunció su regreso al reality show y concedió una entrevista a Marie Claire Carp, donde aclaró los rumores.

Ninel Conde niega haber recibido una advertencia por parte de La Casa de los Famosos México

En una plática con la conductora digital del programa, Ninel Conde negó rotundamente todos los rumores que circulan respecto a su ausencia del reality show 24/7.

“Obviamente no hubo ningún acuerdo, ningún convenio de salir antes. Yo hubiera querido salir después, sí hubiese sido un arreglo hubiera sido al revés, pero no hubo ni un tipo de acuerdo, al contrario, yo creo que la gente es la que decide en este programa”, comentó Ninel.

Ninel Conde habría hablado mal
Ninel Conde habría hablado mal del programa y dos famosos. (Foto: La Casa de los Famosos)

Asimismo, aseguró que la información que compartió en sus transmisiones en vivo nunca fue con la intención de desinformar a las personas, por lo que reconoce que fue una broma sarcástica que se salió de control.

Ninel Conde asegura que sufrió un “shock” al regresar al mundo real

Además de mencionar que lo mencionado anteriormente se trató de un “mal chiste”, compartió que se tomó unas semanas fuera del país para tomar un descanso de todo lo que vivió en el reality show 24/7.

De acuerdo con la cantante de 48 años, después de salir del programa tuvo que acudir al psicólogo, quien le comentó que estaba en shock, por lo que la producción le permitió ausentarse por algunos programas.

(Captura programa Hoy)
(Captura programa Hoy)

La producción me dio la oportunidad de poderme ir a mi casa una semanita para acomodar mis emociones, mis sentimientos, mi cabeza y estabilizarme”, reveló.

Temas Relacionados

Ninel CondeLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MexicoTelevisaViXmexico-entretenimiento

