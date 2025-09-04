Poncho de Nigris exige a Yetus Prime que le pida perdón a Aldo de Nigris en la dinámica de “congelados”: “Tú lo dejaste”

Aldo de Nigris y Yetus están distanciados (Ig/yetus_prime)

Aldo de Nigris sigue triunfando en La Casa de los Famosos México y los fans no dejan de especular que quizás su ex amigo Yetus Prime sea quien entre a la dinámica de “congelados”.

Recordemos que controversia entre Yetus y Aldo comenzó luego de que el influencer de nombre real Arturo asegurara que el concepto de la serie de podcast “Jalando Fierro” —conducida por Aldo y su tío Poncho de Nigris— fue una idea que él desarrolló originalmente.

La discusión se intensificó conforme crecía la popularidad de Jalando Fierro en YouTube y la imagen pública de los integrantes del programa se fortalecía en redes.

Aldo de Nigris, Poncho de Nigris y Yetus Prime.

Yetus Prime, quien se mostró decepcionado, afirmó que su ex amigo y el tío de este tomaron el proyecto sin darle reconocimiento.

Antes de que se desatara la disputa y se rompiera la relación personal, Aldo de Nigris y Yetus Prime trabajaban juntos en el podcast Más allá del fierro, una colaboración que terminó por la separación de ambos.

Antes de entrar a La Casa, en plena controversia, Aldo de Nigris transmitió en vivo hablando de la polémica y no pudo evitar llorar por su ex amigo, negando haberse robado el concepto.

¿Yetus entrará a “congelados”? Poncho lo condiciona

"Todavía te quiere", aseguró el tío del integrante del Team Noche. (X/Poncho de Nigris)

En una reciente charla entre Poncho de Nigris y Yetus Prima, se abordó el tema sobre Aldo. El ex integrante del Team Infierno aseguró:

“Aldo sinceramente te quiere un chingo, porque todavía te quiere”.

Y confesó que: “Antes de entrar a la casa el güey me dijo ‘¿tu crees que lo metan a congelados?’, y yo le dije ‘pues no sé pero estaría chido que metieran a alguien de la familia’“.

Poncho de Nigris comentó que está dispuesto a empujar a Yetus para que entre a la dinámica de “congelados”:

“Pero mira, ya que entré yo, que mi mamá va a las galas, a lo de ViX, que mi hermana va a eso, que Andrea fue a la gala... yo creo que tú podrías ser un buen elemento para entrar a congelados”.

No obstante, Poncho condicionó a Yetus, tiene que pedirle perdón a Aldo. Así lo explicó:

“Pero que te abras de corazón y que neta le pidas una una disculpa, no lo vayas a perdonar, que le pidas una disculpa porque tú lo dejaste, él no te dejó, tú lo dejaste”.