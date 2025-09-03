¿Facundo descubrió infidelidad? Tras intensos rumores su novia Delia García rompe el silencio en redes sociales. (Instagram / ViX)

Durante la transmisión más reciente de La Casa de los Famosos México, Facundo vivió uno de los momentos más incómodos y polémicos de la temporada luego de intentar comunicarse con su prometida, Delia García. El incidente desató una ola de reacciones en redes sociales, alimentando especulaciones y rumores en torno a la relación de la pareja.

Después de ganar un premio acumulado de 30 mil pesos mexicanos gracias a una prueba llamada “La moneda del destino”, Facundo obtuvo el derecho a realizar una llamada telefónica con su novia, Delia García.

Al ingresar al confesionario, el conductor confesó no recordar el número de teléfono de su pareja, situación que fue tomada con humor por la audiencia y los propios conductores del reality.

El espectáculo tomó un giro inesperado cuando Facundo finalmente logró marcar un número y, en lugar de escuchar la voz de Delia, al teléfono contestó un hombre. Sorprendido, Facundo se limitó a cortar la comunicación de inmediato, en medio de la sorpresa de los espectadores y bajo la presión de “La Jefa”, la voz principal del programa.

Facundo en La Casa de los Famosos México. (VIX)

Después de varios intentos y con visible nerviosismo, el comediante consiguió finalmente enlazarse con Delia García, quien se encontraba fuera del programa disfrutando de su vida personal.

Durante la breve conversación telefónica, Delia García transmitió un mensaje de apoyo a su pareja, aunque su tono generó comentarios variados en redes sociales, ya que varios usuarios percibieron distancia y escasez de entusiasmo en sus palabras.

“Valentina te ama, estamos orgullosos de ti, lo estás haciendo bien, sé tú mismo, diviértete, olvida las cosas que te agobian, enséñale a la gente tu lado sensible, solamente juega. Te extraño mucho, te amo, estoy orgullosa de ti”, expresó Delia.

Redes sociales especulan sobre una presunta infidelidad

(IG: @soydeliagarcia)

Tras la llamada, el nombre de Delia se convirtió en tendencia en redes sociales. Especialmente porque muchos internautas especularon sobre el descubrimiento de una posible infidelidad.

De acuerdo con varios usuarios y seguidores del programa el hecho de que primero contestara un hombre en la llamada, desconcertó a Facundo y también a la misma Delia, quien no esperaba que dicha situación se suscitara.

“Le llamó a su novia y le contestó un vato”, “En la llamada contestó primero un hombre, creo que su novia andaba con otro”, “Contestó primero un hombre y colgó la llamada, su novia no se escuchaba emocionada por hablar con él, prácticamente quería terminar la llamada rápido. Todo fue muy raro”, dijeron en redes sociales.

La teoría fue reforzada, ya que posterior a la llamada Facundo se mostró visiblemente afectado y se soltó a llorar en el la suite, aprovechando la soledad de dicho espacio. Muchos aludieron este resultado al desconcierto que recibió tras la llamada.

(Captura de pantalla YouTube)

Posteriormente Delia publicó en su perfil de redes sociales un mensaje de respaldo al también presentador, dejando claro que lo extraña y que cuenta con el apoyo de su entorno.

“Te extraño mucho, eres increíble, tu barrio te respalda hoy y siempre. No demos por hecho todo, si tienes alguien especial en tu vida, tus papás vivos, tu pareja, quien sea que quieras o extrañas… LLÁMALE”, escribió Delia, acompañando el mensaje con el video de la llamada.

La conversación y el peculiar cruce telefónico rápidamente subieron al primer plano de la conversación digital. Mientras algunos seguidores tomaron el episodio con humor, otros no tardaron en especular sobre posibles problemas en la relación y sobre la identidad del hombre que contestó la llamada inicial.

Facundo aún no ha hecho declaraciones acerca de lo ocurrido, manteniendo el episodio como uno de los más comentados desde el lanzamiento de la actual temporada del reality.