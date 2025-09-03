¿Cuáles son las propiedades curativas del pumpkin spice? La bebida tradicional de otoño

Esta mezcla de especias destaca por su sabor peculiar y su olor. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El pumpkin spice, conocido en español como “especias para pastel de calabaza”, es una mezcla aromática que evoca la llegada del otoño. Aunque se popularizó por bebidas como el Pumpkin Spice Latte, esta combinación de especias no solo es deliciosa, sino que también tiene importantes propiedades curativas y beneficios para la salud.

Sus ingredientes principales —canela, jengibre, nuez moscada, clavo de olor y, a veces, pimienta de Jamaica— son conocidos por sus efectos medicinales desde hace siglos.

Propiedades curativas del pumpkin spice

Esta combinación es generalmente utilizada para la preparación del clásico Pumpkin Spice Latte. Foto: (iStock)

Canela: La canela es antiinflamatoria, antioxidante y ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Es especialmente útil para personas con resistencia a la insulina y puede mejorar la salud del corazón al reducir la presión arterial y los niveles de colesterol LDL. Jengibre: El jengibre es conocido por su capacidad para aliviar las náuseas, mejorar la digestión y reducir la inflamación. También es eficaz contra dolores musculares, migrañas y síntomas del resfriado gracias a su efecto termogénico. Nuez moscada: Con propiedades sedantes y digestivas, la nuez moscada puede ayudar a mejorar el sueño y calmar la ansiedad leve. También se le atribuyen efectos antibacterianos y capacidad para estimular el apetito y aliviar la indigestión. Clavo de olor: Rico en eugenol, un potente compuesto analgésico y antiséptico, el clavo de olor puede aliviar dolores dentales, cólicos y afecciones respiratorias. Además, ayuda a combatir bacterias y fortalece el sistema inmunológico. Pimienta de Jamaica (opcional): También llamada allspice, posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Se ha utilizado tradicionalmente para aliviar el dolor de estómago, los gases y los resfriados.

Gracias a esta poderosa combinación, el pumpkin spice no solo añade sabor a los alimentos, sino que también puede ayudar a reforzar el sistema inmunológico, mejorar la digestión, reducir el estrés y aportar una sensación general de bienestar durante los meses fríos.

Cómo preparar pumpkin spice en casa

El pumpkin spice está preparado con la mezcla de varias especias. Foto: (iStock)

Ingredientes (rinde aprox. 4 cucharadas):

2 cucharadas de canela molida

1 cucharada de jengibre molido

1 cucharada de nuez moscada molida

1 cucharadita de clavo molido

½ cucharadita de pimienta de Jamaica (opcional)

Preparación:

En un frasco limpio, mezcla todas las especias hasta integrarlas completamente. Guarda en un recipiente hermético en un lugar fresco y seco. Usa ½ a 1 cucharadita para dar sabor a cafés, avena, smoothies, postres, panqués, o incluso en platos salados como sopas de calabaza.

Aunque el pumpkin spice es natural, debe usarse con moderación. Algunas personas pueden ser sensibles a ciertas especias como el clavo o la nuez moscada en grandes cantidades. Consulta con un médico si estás embarazada, en tratamiento médico o tienes condiciones de salud específicas.

Más allá de su aroma acogedor y su sabor distintivo, el pumpkin spice es una mezcla ancestral con múltiples beneficios para la salud. Prepararlo en casa no solo es fácil y económico, sino que te permite disfrutar de sus propiedades curativas durante todo el año. Un toque de bienestar, directo desde tu cocina.