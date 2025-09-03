Así será la nueva dinámica de nominaciones en La Casa de los Famosos México 2025

Nuevas modificaciones de nominación pondrán en jaque la estrategia de los cuartos al nominar. (Infobae México)

Cada semana en La Casa de los Famosos México 2025, las nominaciones se vuelven más tensas, estratégicas y, sobre todo, impredecibles. Aunque los habitantes planean sus movimientos con cautela y frialdad, La Jefa —la figura omnipresente que todo lo observa— se encarga de alterar el juego en el último momento. Este miércoles no será la excepción.

Durante la gala de este martes, los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice sorprendieron al público al revelar una nueva modalidad de nominación, contenida en un misterioso sobre azul entregado en vivo. La nota leída al aire indicó que, a diferencia de las semanas anteriores, esta vez cada habitante deberá nominar a tres compañeros, asignándoles tres puntos al primero, dos al segundo y uno al tercero. Esta variación otorga mayor margen para influir en la placa final, y sin duda hará que algunos favoritos se tambaleen.

Lo más interesante es que los participantes aún no saben nada de esta modificación. Será hasta el momento de entrar al Confesionario, cuando se enfrenten a esta nueva mecánica en tiempo real, lo que provocará reacciones espontáneas y, posiblemente, traiciones inesperadas.

La Jefa incluyó una nueva modalidad de nominación en La Casa de los Famosos México. Foto: (Televisa Univisión)

Una estrategia arriesgada: Cuarto Día se nomina entre sí

Durante los últimos días ha cobrado fuerza el plan de Guana, quien sugirió que los integrantes del Cuarto Día —actualmente en desventaja de puntos y en riesgo— se nominen entre ellos.

La intención es que todos suban automáticamente a la placa, dejando vulnerable al Cuarto Noche, que hasta ahora ha dominado la competencia.

Sin embargo, con las nuevas reglas, este plan podría tener consecuencias inesperadas. Nominar a más personas también implica distribuir puntos, y el efecto final podría no ser el esperado por Cuarto Día.

Dinámicas pasadas: cerditos, ruleta y el caos

(Captura de pantalla YouTube)

Esta no es la primera vez que La Jefa cambia las reglas del juego. En semanas anteriores, se aplicaron dinámicas especiales que sacaron a más de uno de su zona de confort. Una de las más comentadas fue la de los “cerditos”, donde los puntos de nominación estaban ocultos dentro de figuras de cerdito que los habitantes debían romper. Algunos se llevaron sorpresas desagradables al descubrir que su voto valía más... o menos de lo planeado, incluso algunos tuvieron que ceder su derecho a nominar.

Otra dinámica fue la temida “ruleta de la suerte”, donde los nominados podían cambiar con base en el azar. Algunos habitantes que pensaban estar seguros terminaron en la placa, y otros que ya se daban por eliminados fueron salvados por un giro inesperado.

Con estas constantes modificaciones, La Jefa deja claro que en esta casa, nada está escrito. La dinámica de este miércoles promete romper alianzas, revelar traiciones y redefinir la estrategia de juego. En una temporada donde cada voto cuenta y cada movimiento se observa con lupa, los miércoles de nominación ya no solo son parte del juego: son el juego.