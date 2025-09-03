México

Así es como Christian Nodal estaría intentando “bloquear” la carrera de Cazzu

La cantante rompió el silencio sobre las tensiones legales que existen con el padre de su hija, Inti

Por Cinthia Salvador

La catante rompe el silencio
La catante rompe el silencio sobre las tensiones legales que existen con el padre de su hija, Inti. (Foto: @cazzu)

La mediación legal entre Christian Nodal y Cazzu reveló un escenario de tensión por la custodia y los permisos de viaje de su hija Inti, según reflejó la propia artista en declaraciones recogidas por el pódcast Se Regalan Dudas. El hecho central, de acuerdo con el relato de la rapera, fue que el equipo legal del cantante mexicano se negó a autorizar que su hija menor pudiera salir de Argentina junto a ella, lo que derivó en un periodo de incertidumbre para ambas partes.

Julieta Cazzuchelli relató que, a pesar de sus argumentos sobre la importancia del permiso debido a sus compromisos laborales en el exterior, el sonorense y su equipo legal rechazaron conceder la autorización necesaria para que la menor viajara con su madre. Este desacuerdo se mantuvo incluso ante propuestas alternativas planteadas en la mesa de mediación, como la opción de limitar el permiso de viaje hasta que la niña cumpla cinco años.

Durante el proceso, Cazzu expresó sentirse vulnerada. “Fue uno de los peores momentos de mi vida”, señaló, recalcando que la situación la llevó a cuestionar el nivel de control que los procedimientos judiciales pueden ejercer sobre una madre. La intérprete confesó que, pese a contar con recursos para gestionar alternativas legales o enfrentar un juicio si fuera necesario, muchas mujeres en contextos similares carecen de los medios para defender sus derechos y los de sus hijos.

Julieta Cazzuchelli relató que, a
Julieta Cazzuchelli relató que, a pesar de sus argumentos sobre la importancia del permiso debido a sus compromisos laborales en el exterior, el conorense y su equipo legal rechazaron conceder la autorización necesaria para que la menor viajara con su madre. (Infobae México / Jovani Pérez)

“Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento de decir ‘el mundo es de lo peor’. Cuando le dije ‘yo necesito un permiso de viaje para llevarme a mi hija conmigo. Es sabido yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, reveló.

Las palabras del representante legal de Christian Nodal fueron las que habrían desanimado a la cantante. “Y esto desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió los siguiente. ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar’. Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí (...) Yo dije contra esto no, no me da el corazón. Porque contra todo, que ‘Perreo’, que una revolución, que ustedes me ven combativa. Contra el sistema, la ley, ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo ‘tenemos el control sobre vos y tu hija’. Y fue uno de los peores momentos de mi vida", aseguró.

"Entonces yo llego al aeropuerto con un permiso de un juez, que solo tiene una parte autorizada y la persona de migración me mira y me dice: ¿Porqué su progenitor no está de acuerdo con que la niña viaje?"
Pese a las complciaciones legales,
Pese a las complciaciones legales, Cazzu continuará trabajando. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

No obstante, Cazzu declaró que continuará trabajando y viajando aunque no pueda llevarse con ella a Inti. “Lo mejor y lo pero es que yo salí sin poder respirar de allá adentro, miré a mi alrededor toda la gente que me esperaba para poder reunirme por mi show, por mi gira, por mis sueños... 16 de remar, y yo dije yo tengo el privilegio de no hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija. Porque puedo ir a tocarle la puerta a un juez y decirle, ¿Me das un permiso para que me lleve a mi hija del país? lo necesito, tengo pruebas, pasajes, explicaciones. No me voy a robar a nadie”, explicó.

