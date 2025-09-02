México

SRE destaca el relanzamiento de la relación México-Brasil

México y Brasil acuerdan modernizar su marco jurídico bilateral para impulsar inversiones y comercio

Por Omar Tinoco Morales

La Secretaraía de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que el reciente impulso a la modernización del marco jurídico bilateral entre México y Brasil marca un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, con el objetivo de brindar mayor certidumbre a las inversiones y fortalecer la integración de sectores productivos en las cadenas regionales de valor.

Esta iniciativa, acordada durante la visita de trabajo del vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin, a la Ciudad de México los días 27 y 28 de agosto, busca estimular el comercio, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, y promover una mayor participación de mujeres en el comercio bilateral, así como el desarrollo de industrias creativas y la innovación.

La agenda de trabajo de Alckmin incluyó reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y titulares de diversas carteras, como Relaciones Exteriores, Economía, Salud, Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y Bienestar.

El 28 de agosto, la presidenta Sheinbaum, acompañada por miembros de su gabinete, recibió a Alckmin y su comitiva en Palacio Nacional para profundizar en las principales iniciativas binacionales.

Mexican President Claudia Sheinbaum meets
Mexican President Claudia Sheinbaum meets with Brazil's Vice President Geraldo Alckmin at the National Palace, in Mexico City, Mexico, August 28, 2025. Presidencia de Mexico/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Ambas partes reiteraron su voluntad de diversificar la colaboración mediante el fortalecimiento de los mecanismos vigentes y la consolidación de una agenda progresista común, que incorpore nuevos temas de interés compartido.

En este contexto, la presidenta Sheinbaum agradeció la invitación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para realizar una visita de Estado a Brasil.

Además, se acordó celebrar en 2025 la VI Comisión Binacional en Brasil, presidida por los cancilleres de ambos países.

Las conversaciones abordaron las complementariedades entre las dos economías y el potencial de la relación económica. Se reconoció que la modernización del marco jurídico bilateral sobre comercio e inversiones, basada en el equilibrio, el beneficio mutuo y la prosperidad compartida, resulta fundamental para estimular inversiones y comercio, así como para integrar sectores productivos a las cadenas regionales de valor.

En este sentido, se acordó iniciar un proceso de revisión y actualización de los Acuerdos de Complementación Económica (No. 53 y No. 55) y del Acuerdo de Cooperación y Facilitación de las Inversiones, con la meta de concluirlo en 2026.

Para ello, se estableció un cronograma de trabajo por etapas y se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y APEX sobre cooperación en promoción de inversiones y fortalecimiento de capacidades.

En el sector agroalimentario, ambas partes convinieron en promover la seguridad alimentaria de las familias mexicanas y brasileñas.

La delegación brasileña destacó la contribución del Paquete contra la Inflación y la Carestía.

Se coincidió en la urgencia de erradicar el hambre, y en ese marco, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil firmaron un Memorando de Entendimiento sobre cooperación agrícola y ganadera sostenible, orientado a apoyar a pequeños y medianos productores, fortalecer la soberanía alimentaria, la sanidad animal y vegetal, y la innovación tecnológica.

