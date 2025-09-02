Sheinbaum realizará gira ‘exprés’ para rendir cuentas tras Primer Informe de Gobierno, visitará tres estados al día

Sheinbaum indicó que a partir de este viernes visitará tres estados diariamente. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que próximamente realizará una gira ‘exprés’ por todo el país para hacer una rendición de cuentas, tras la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

“Les platico que a partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas, vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media, hacer un informe particular de la entidad, ahí le vamos a informar a la gente, vamos con todos los gobernadores y gobernadoras, vamos a ir tres estados en un día para cumplirlo.

“Entonces vamos a informar sobre los programas del bienestar en cada estado, de las obras públicas que estamos haciendo en cada estado, de qué otras cosas vienen para el estado en un esfuerzo de rendición de cuentas, entonces vamos a ir pronto a Tijuana”, dijo en Palacio Nacional.

