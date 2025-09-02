México

Sheinbaum realizará gira ‘exprés’ para rendir cuentas tras Primer Informe de Gobierno, visitará tres estados al día

La presidenta indicó que en sus visitas participarán los gobernadores de cada estado

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Sheinbaum indicó que a partir
Sheinbaum indicó que a partir de este viernes visitará tres estados diariamente. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que próximamente realizará una gira ‘exprés’ por todo el país para hacer una rendición de cuentas, tras la presentación de su Primer Informe de Gobierno.

“Les platico que a partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas, vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media, hacer un informe particular de la entidad, ahí le vamos a informar a la gente, vamos con todos los gobernadores y gobernadoras, vamos a ir tres estados en un día para cumplirlo.

“Entonces vamos a informar sobre los programas del bienestar en cada estado, de las obras públicas que estamos haciendo en cada estado, de qué otras cosas vienen para el estado en un esfuerzo de rendición de cuentas, entonces vamos a ir pronto a Tijuana”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumPrimer Informe de Gobiernogira presidencialLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

¡Saca el paraguas! Lluvias intensas activan el Plan Tlaloque en la CDMX

Autoridades atendieron 63 encharcamientos, caída de árboles y rescate de pasajeros

¡Saca el paraguas! Lluvias intensas

Premio FIL de Literatura 2025 para Amin Maalouf: una mirada crítica al progreso humano

Su obra invita a repensar identidad, migración y diálogo cultural en el mundo contemporáneo

Premio FIL de Literatura 2025

Suspenden clases en Navolato tras reportes de balacera en Villa de Ángel Flores de Sinaloa | Video

El temor y la prevención por la violencia en el estado marcaron el segundo día de clases del Ciclo Escolar 2025-2026 en planteles de dicha región

Suspenden clases en Navolato tras

¿Quién es Roberto Hernández? El conductor que debutó en Ventaneando tras la muerte de Daniel Bisogno

El periodista compartió en redes sociales la emoción de su nueva etapa profesional y el respaldo de sus colegas

¿Quién es Roberto Hernández? El

Sheinbaum responde a Vicente Fox tras reconocer el aumento al salario mínimo por AMLO

La declaración del ex presidente panista hacia el líder de Morena generó múltiples reacciones, entre ellas las respuesta de la actual gestión

Sheinbaum responde a Vicente Fox
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suspenden clases en Navolato tras

Suspenden clases en Navolato tras reportes de balacera en Villa de Ángel Flores de Sinaloa | Video

Reportan otro asesinato de un agente de la policía municipal en Culiacán, suman más de 47 uniformados abatidos

Fiscalía de Sonora apelará fallo que liberó a exjefes penitenciarios por fuga de El Ponchis, ex socio de Los Chapitos

Sheinbaum rechaza llamados a una intervención armada de EEUU para combatir al narco en México: “No es necesario”

Falsa alarma de bomba moviliza a fuerzas federales en Mazatlán, SSP llama a utilizar responsablemente el 911

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Roberto Hernández? El

¿Quién es Roberto Hernández? El conductor que debutó en Ventaneando tras la muerte de Daniel Bisogno

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 2 de septiembre: las tensiones aumentan en la sexta semana del reality de Televisa

Belinda explota con su hermano Ignacio Peregrín tras descubrir que NO se sabe sus canciones: “Qué idi*ta”

Así fue como Guana arrasó en el reto del líder en La Casa de los Famosos México 3 y Facundo terminó en la suite de sorpresa

Hijo de Ana María Alvarado reta a Adrián Marcelo a pelear en Supernova Strikers tras insultar a su madre: “Frente a frente”

DEPORTES

México vs Japón, este es

México vs Japón, este es el historial del ‘Tricolor’ contra el combinado nipón

Arranca la NFL: estos son todos los partidos de la Semana 1 de la temporada 2025-2026

Fórmula 1: cómo quedó el Campeonato Mundial de Pilotos después del GP de Países Bajos

Ministerio de Japón reconoce a Okumura, luchador del CMLL como Embajador Cultural de la Lucha Libre

Cowboys vs Eagles: ¿A qué hora y dónde ver en México el kickoff de la NFL 2025?