¡Saca el paraguas! Lluvias intensas activan el Plan Tlaloque en la CDMX

Gobierno de la CDMX sigue atento a las fuertes lluvias de las últimas horas y señala que seguirán (Crédito: Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

El gobierno de la Ciudad de México mantiene en operación el Plan Tlaloque ante las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este martes en las 16 alcaldías de la capital.

La SEGIAGUA informó que el volumen de precipitación acumulada en la capital fue de más de 5.2 millones de metros cúbicos.

Las mayores intensidades se registraron en la estación Ejército de Oriente, en Iztapalapa, con 24.5 milímetros; en Tizoc, Miguel Hidalgo, con 19.75 mm, y en Churubusco Lago, Venustiano Carranza, con 19 mm.

De acuerdo con reportes oficiales, las precipitaciones provocaron diversos incidentes que fueron atendidos de manera coordinada por el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

Entre las principales afectaciones destacan 63 encharcamientos, la caída de 10 árboles y varias vialidades con tránsito afectado.

Rescatan a pasajeros de autobús

Inundación en Río Churubusco, col. Agrícola Pantitlán, donde un camión de transporte público quedó varado y se rescató a los pasajeros.(SGIRPC_CDMX/X)

Uno de los sucesos más relevantes ocurrió en el bajo puente de Canal de Río Churubusco y Talleres Gráficos, donde un camión quedó varado a causa de la acumulación de agua.

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito y policías sectoriales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para auxiliar a los pasajeros.

En total fueron rescatadas 33 mujeres y 30 hombres, mientras que la unidad fue remolcada para despejar la vialidad.

Activo plan de prevención ante próximas lluvias

Gobierno de la CDMX activo plan de prevención ante las lluvias de las próximas horas en la capital (SGIRPC_CDMX/X)

Como parte de la estrategia de atención, el Plan Tlaloque desplegó a 245 técnicos y trabajadores de campo, entre ingenieros, cuadrillas de drenaje y especialistas, apoyados con 114 vehículos. Entre ellos destacan equipos Hércules, bombas de emergencia, hidroneumáticos, pipas con agua tratada, grúas y unidades especiales para reforzar la capacidad de respuesta.

Asimismo, se establecieron puntos de guardia con personal técnico en todas las demarcaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

La SGIRPC recordó que previamente se habían emitido alertas hidrometeorológicas por lluvias fuertes durante la noche y madrugada, principalmente en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, aunque también se reportaron precipitaciones aisladas en otras alcaldías.

Finalmente, el Gobierno capitalino exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las fuentes oficiales y recordó que para emergencias están disponibles los números 911 y 55 56 83 2222 de la SGIRPC, la Línea H2O (*426) y el 55 5658 1111 de Locatel, además de las cuentas de redes sociales @SGIRPC_CDMX, @SEGIAGUA, @Bomberos_CDMX, @SSC_CDMX y @OVIAL_SSCCDMX, así como el portal www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

