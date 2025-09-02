Mariana Botas aseguró que Alexis Ayala es el “villano de la historia” dentro de La Casa de los Famosos México

La actriz se convirtió en la quinta eliminada del reality. (Captura de pantalla YouTube)

La competencia en La Casa de los Famosos México vivió uno de sus momentos más tensos el domingo 31 de agosto, cuando Mariana Botas se despidió como la quinta eliminada de la actual temporada. Su salida ocurrió tras la gala de eliminación, en una jornada que dejó a los participantes con sentimientos encontrados mientras la dinámica interna del reality enfrenta nuevos retos.

Galilea Montijo, conductora principal del programa, presentó la lista de nominados que incluía a Mariana Botas, Dalílah Polanco, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Mar Contreras.

El proceso de salvar a los participantes fue aumentando la presión. La primera seleccionada para permanecer fue Dalílah Polanco, seguida por Mar Contreras, Alexis Ayala y Aldo de Nigris. En los minutos finales, la incertidumbre concentró la atención en Botas, Abelito y Aarón, quienes ocuparon la silla giratoria mientras los equipos Noche y Día observaban con inquietud.

La reacción de los compañeros reflejó el impacto de la eliminación. Abelito y Aarón Mercury regresaron a la casa en medio de muestras de alivio y abrazos, en tanto que el equipo Día quedó reducido a solo cuatro integrantes. Este nuevo escenario modificó la disposición de fuerzas y abrió la posibilidad de que aparezcan nuevas alianzas o estrategias frente a la recta final.

La eliminación de la quinta semana tuvo moemntos muy tensos entre los participantes. (Captura de pantalla YouTube)

Mariana Botas sumó 36 días dentro de la vivienda antes de ser eliminada. Al salir, fue recibida en el foro principal del programa donde tuvo un emotivo encuentro con Galilea Montijo. La actriz no contuvo el llanto al ofrecer sus primeras impresiones ante las cámaras.

Al día siguiente acudió a la gala para conocer al líder de la semana, donde expresó con mayor calma sus sensaciones tras dejar el encierro: “Estar en el carrusel es muy duro, si sientes un pie afuera y otro adentro”, reconoció, y agregó que fue difícil enfrentar el favoritismo que percibía hacia los miembros del equipo Noche.

Sobre la última etapa en el reality, la actriz admitió: “Subí a ese carrusel sintiendo que ya había perdido esta batalla. Se siente feo, si duele, me aguanté un poco las lágrimas, pero es un juego... me hubiera gustado vivirlo más tiempo”.

Botas sostuvo que Alexis Ayala le habría faltado al respeto en varias ocasiones. (Captura de pantalla YouTube)

Asimismo habló sobre Alexis Ayala, uno de los habitantes con quien tuvo varios roces “Es el villano de esta historia y lo está jugando muy bien porque así decidió hacerlo pero para mí hay límites dentro de un juego conmigo y con varias compañeras. Como se lo dije en un posicionamiento, lo pasó y fue faltarme y faltarles al respeto. Es algo que yo desde un principio dije que jamás se lo iba a permitir ni a él ni a nadie”.

“Irrita que te digan que hablar contigo es como un pez, porque nada, nada, nada... Me está diciendo que estoy vacía con metáforas”, aseguró.