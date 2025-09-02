México

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, ya viaja hacia México

El funcionario estadounidense llegará al AIFA y será recibido por el titular de la SRE Juan Ramón de la Fuente

Por Luis Contreras

Guardar
La foto publicada en sus
La foto publicada en sus redes sociales (X/@SecRubio)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya se dirige a la Ciudad de México previo a su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Se prevé que los funcionarios dialoguen sobre temas de la agenda entre las dos naciones el miércoles 3 de septiembre.

Alrededor de las 4:30 de la tarde del 2 de septiembre, Marco Rubio publicó un mensaje en sus redes sociales anunciado su camino hacia la capital del país.

“De camino a Ciudad de México y Quito. Trabajamos para mantener la seguridad de los estadounidenses fortaleciendo la cooperación en materia de inmigración ilegal y combatiendo el crimen transnacional y el terrorismo”, escribió.

El funcionario estadounidense antes de
El funcionario estadounidense antes de su llegada a México (X/@SecRubio)

Previo a la llegada de Rubio, elementos de seguridad estadounidenses inspeccionaron las escaleras usadas para la bajada de del funcionario.

Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el funcionario estadounidense llegaría al (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) (AIFA), algunos reportes señalan que la aeronave donde viaja Marco Rubio podría ser enviado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Información compartida por el reportero por Jorge Becerril señala que, debido a las condiciones climáticas, la llegada del secretario de Estado de EEUU se retrasaría aproximadamente una hora y media.

Posibles temas durante la reunión con Sheinbaum

Rubio tiene el objetivo de impulsar “medidas rápidas y decisivas para desmantelar los carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial y promover la prosperidad económica”.

Claudia Sheinbaum recibirá a Marco
Claudia Sheinbaum recibirá a Marco Rubio tras presentar su Primer Informe de Gobierno (Presidencia)

Posterior al encuentro con la mandataria, fijado para la mañana del 3 de septiembre, Rubio ira a Ecuador.

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente “van a tener una conferencia de prensa conjunta el canciller y el secretario del departamento de Estado, Marco Rubio, y de ahí el se traslada a otros lados”, detalló la presidenta de México en su conferencia de prensa matutina.

El pasado 28 de agosto, el Departamento de Estado destacó que el viaje de Rubio a México y Ecuador tiene como finalidad proteger las fronteras, así como neutralizar amenazas narcoterroristas”, así como garantizar igualdad de condiciones para las empresas del país de las barras y las estrellas.

“Los encuentros del secretario Rubio profundizarán los lazos bilaterales con México y Ecuador y fomentarán un reparto más amplio de las cargas en toda nuestra región”, se puede leer.

Cuando Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre una presunta intervención por parte de EEUU, la mandataria señaló: “Esta cooperación, tiene que ser cada quien en su territorio“.

Temas Relacionados

Marco RubioClaudia SheinbaumAIFAEEUUmexico-noticias

Más Noticias

Cómo obtener magnesio de manera natural, a través de los alimentos, para evitar el uso de suplementos

Este mineral tiene una importante función en el organismo

Cómo obtener magnesio de manera

Oficial, Piero Quispe causa baja de los Pumas de la UNAM

El joven peruano buscará minutos en la liga de Oceanía durante el préstamo de 1 año

Oficial, Piero Quispe causa baja

Embajador de EEUU asiste a la primera sesión de la nueva SCJN: “Confiamos en su éxito”

El 1 de septiembre quedó instaurada la Corte, misma que será encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz

Embajador de EEUU asiste a

Estos son los riesgos de tener grasa en el hígado, según la UNAM

Ese órgano cumple funciones vitales como la digestión, la eliminación de desechos y la producción de proteínas y colesterol.

Estos son los riesgos de

Socavón en una escuela en Edomex deja sin clases a 680 estudiantes, padres piden solución inmediata

Según denuncias de la comunidad educativa, la falta de atención por parte de las autoridades mantiene a los niños sin clases presenciales

Socavón en una escuela en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 51 personas ligadas

Detienen a 51 personas ligadas al Cártel de Sinaloa y aseguran más de 100 armas en EEUU

Ataque armado en panadería de Colima deja seis personas asesinadas y una herida

Aguaruto sigue en alerta por secuestro del síndico José Ramiro Oceguera: vecinos piden apoyo y paz

“No son números, son nuestros hijos”: suman 5 nuevas fosas clandestinas en carretera La Paz–San Juan De La Costa

Detienen a 5 presuntos miembros de La Familia Michoacana en Edomex con droga, armas, ponchallantas y vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar lanza dardo contra

Emiliano Aguilar lanza dardo contra Christian Nodal tras ventilarse las nuevas declaraciones de Cazzu

Belinda relata su encuentro con Bad Bunny en Puerto Rico y reacciona a su disco que el reggatonero tenía de niño

Enrique Guzmán da detalles de las delicadas cirugías recientes de Alejandra Guzmán: “Le abrieron las vértebras”

Jorge Ortiz de Pinedo revela si Mariana Botas seguirá siendo parte de “Una Familia de Diez” tras su participación en LCDLFMX

Mariana Botas reacciona al “shippeo” con Aldo de Nigris y al drama de la sudadera

DEPORTES

Oficial, Piero Quispe causa baja

Oficial, Piero Quispe causa baja de los Pumas de la UNAM

¿Cuándo regresará la Liga MX para la jornada 8 del Apertura 2025?

William Scull sorprende con su predicción para la pelea Canelo vs Crawford: “Hay 75% de que gane”

Cómo pedir el reembolso de los boletos América vs Pachuca por el cierre del Estadio Ciudad de los Deportes

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional del Apertura 2025