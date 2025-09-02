Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, ya viaja hacia México

La foto publicada en sus redes sociales (X/@SecRubio)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya se dirige a la Ciudad de México previo a su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Se prevé que los funcionarios dialoguen sobre temas de la agenda entre las dos naciones el miércoles 3 de septiembre.

Alrededor de las 4:30 de la tarde del 2 de septiembre, Marco Rubio publicó un mensaje en sus redes sociales anunciado su camino hacia la capital del país.

“De camino a Ciudad de México y Quito. Trabajamos para mantener la seguridad de los estadounidenses fortaleciendo la cooperación en materia de inmigración ilegal y combatiendo el crimen transnacional y el terrorismo”, escribió.

El funcionario estadounidense antes de su llegada a México (X/@SecRubio)

Previo a la llegada de Rubio, elementos de seguridad estadounidenses inspeccionaron las escaleras usadas para la bajada de del funcionario.

Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el funcionario estadounidense llegaría al (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) (AIFA), algunos reportes señalan que la aeronave donde viaja Marco Rubio podría ser enviado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Información compartida por el reportero por Jorge Becerril señala que, debido a las condiciones climáticas, la llegada del secretario de Estado de EEUU se retrasaría aproximadamente una hora y media.

Posibles temas durante la reunión con Sheinbaum

Rubio tiene el objetivo de impulsar “medidas rápidas y decisivas para desmantelar los carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial y promover la prosperidad económica”.

Claudia Sheinbaum recibirá a Marco Rubio tras presentar su Primer Informe de Gobierno (Presidencia)

Posterior al encuentro con la mandataria, fijado para la mañana del 3 de septiembre, Rubio ira a Ecuador.

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente “van a tener una conferencia de prensa conjunta el canciller y el secretario del departamento de Estado, Marco Rubio, y de ahí el se traslada a otros lados”, detalló la presidenta de México en su conferencia de prensa matutina.

El pasado 28 de agosto, el Departamento de Estado destacó que el viaje de Rubio a México y Ecuador tiene como finalidad proteger las fronteras, así como neutralizar “amenazas narcoterroristas”, así como garantizar igualdad de condiciones para las empresas del país de las barras y las estrellas.

“Los encuentros del secretario Rubio profundizarán los lazos bilaterales con México y Ecuador y fomentarán un reparto más amplio de las cargas en toda nuestra región”, se puede leer.

Cuando Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre una presunta intervención por parte de EEUU, la mandataria señaló: “Esta cooperación, tiene que ser cada quien en su territorio“.