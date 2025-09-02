México

La Depresión Tropical Doce-E ya afecta el clima en 5 estados este martes 2 de septiembre y podría empeorar esta noche

Autoridades meteorológicas informan que la depresión tropical Doce-E generará precipitaciones severas, ráfagas peligrosas y oleaje alto

Por Aura Reyna

La depresión tropical Doce-E provocará
La depresión tropical Doce-E provocará lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en el occidente de México (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por condiciones meteorológicas adversas derivadas de la depresión tropical Doce-E, localizada esta mañana en el océano Pacífico, que podría provocar lluvias muy fuertes, vientos intensos y oleaje elevado en varios estados del occidente mexicano.

A las 06:00 horas, el centro del sistema se ubicaba a 345 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 330 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Doce-E presenta vientos sostenidos de 55 km/h, con rachas de hasta 75 km/h, y avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 24 km/h.

¿Qué estados se verán afectados?

Autoridades llaman a extremar precauciones
Autoridades llaman a extremar precauciones ante posibles inundaciones y deslaves por el paso de Doce-E (Cuartoscuro)

El fenómeno meteorológico ya genera desprendimientos nubosos que traerán consigo lluvias muy fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y el sur de Nayarit.

Además, se esperan rachas de viento de entre 50 y 70 km/h, así como oleaje elevado de entre 2.5 y 3.5 metros de altura en las costas de estas entidades.

Durante la noche, estas condiciones se extenderán al sur de Baja California Sur, por lo que las autoridades llaman a la población a mantenerse alerta.

Precauciones

Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit,
Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, bajo riesgo por lluvias y vientos de la depresión Doce-E (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, con riesgo de inundaciones, deslaves y encharcamientos en zonas urbanas y rurales.

Asimismo, los fuertes vientos podrían provocar la caída de árboles y anuncios espectaculares, representando un peligro para la población.

El SMN, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), exhorta a la ciudadanía a seguir puntualmente las recomendaciones de Protección Civil, mantenerse informada a través de fuentes oficiales y extremar precauciones ante el mal tiempo, particularmente en zonas costeras.

