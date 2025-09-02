La Casa de los Famosos México: Jessica Segura, amiga de Mariana Botas, se conmueve por eliminación de la ‘Envinada’

Jessica Segura se muestra conmovida tras la salida de Mariana Botas del reality show (IG)

La eliminación de Mariana Botas de La Casa de los Famosos México 3 generó una reacción inmediata y emotiva en su entorno más cercano, especialmente en Jessica Segura, quien no pudo contener las lágrimas al conocer la noticia.

La actriz, reconocida por su amistad con Botas desde los tiempos de Una Familia de Diez y su colaboración en el pódcast Envinadas junto a Daniela Luján, expresó abiertamente su tristeza por la salida de su compañera del popular reality show.

La noche del domingo 31 de agosto, la quinta gala de eliminación del programa, transmitida en vivo, mantuvo a la audiencia en vilo. La conducción estuvo a cargo de Galilea Montijo, quien presentó a los nominados de la semana: Mariana Botas, Dalílah Polanco, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Mar Contreras.

La eliminación de Mariana Botas de La Casa de los Famosos México 3 conmociona a sus compañeros y seguidores (ViX)

La tensión creció a medida que se anunciaban los salvados. Dalílah Polanco fue la primera en regresar a la casa, seguida por Mar Contreras, Alexis Ayala y Aldo de Nigris.

Finalmente, la incertidumbre se centró en Mariana Botas, Abelito y Aarón Mercury, quienes ocuparon la silla giratoria donde se definió su permanencia.

La eliminación de Mariana Botas dejó al equipo Día con solo cuatro integrantes, lo que podría alterar las alianzas y estrategias en las próximas jornadas.

Mientras tanto, los equipos internos vivieron la noticia de manera dispar: Abelito y Aarón Mercury fueron recibidos con alivio y abrazos, mientras que la salida de Botas generó preocupación y cuestionamientos, especialmente entre los miembros del Cuarto Día, quienes se preguntaron por las razones detrás de su eliminación y el impacto en el desarrollo del juego.

La quinta gala de eliminación redefine las estrategias y alianzas en La Casa de los Famosos México 3 (X/@LaCasaFamososMx)

Tras más de treinta días de convivencia, la salida de Mariana Botas marcó un momento decisivo en la temporada. Al abandonar la casa, fue trasladada al foro principal, donde se encontró con Galilea Montijo y compartió sus impresiones ante las cámaras.

En sus palabras, “La verdad son muchas emociones, obviamente no me quería ir, pero sé que es parte de... es un juego y cada semana sale alguien. Agradecida con la oportunidad, es una experiencia única en la vida”.

La emoción fue evidente cuando intentó continuar y su voz se quebró, reflejando el peso emocional de la despedida. Añadió: “Me da mucho sentimiento irme y es más de un mes de mi vida que compartí con ellos. Solo tengo cosas bonitas que decir de la mayoría de ellos y de la experiencia”.

Mariana Botas agradece la experiencia y expresa emociones encontradas al abandonar el programa (Crédito: Instagram/ La Casa de los Famosos México)

En otra confesión, Botas reconoció: “(Me siento) triste, la verdad no quería salir. Son sentimientos encontrados, regresar a la realidad y ver a mis seres queridos y a mi familia se siente lindo. Es un ganar, ganar. Pero claro que me hubiera gustado durar más en la competencia. Y pues también empiezas a hacer vínculo con tus compañeros y después de un día para otro dejarlos de ver, dejar esa rutina (...) me voy a sentir rara”.

La reacción de Jessica Segura no tardó en llegar. La actriz, visiblemente afectada, compartió su sentir tras la eliminación de su amiga y colega. En sus declaraciones, manifestó: “Estoy muy conmovida por todo el apoyo de nuestras Envinadas, por los mensajes que recibo, por el cariño, sin embargo esto es un juego, es un juego duro y yo sé que Mariana siempre soñó con jugarlo y pues entonces me da un poco de tristeza el hecho de que se haya acabado su participación, pero mucha alegría el poder verla pronto y poder chismear”.

Jessica Segura se muestra conmovida tras la salida de Mariana Botas del reality show (Foto: Instagram/@segura_jessica)

Segura también admitió haber tenido ciertos descontentos relacionados con el reality, aunque prefirió no profundizar en ellos por respeto a Mariana Botas.

La eliminación de Mariana Botas no solo generó una ola de comentarios entre quienes pedían su salida y quienes se mostraron confundidos por la decisión, sino que también dejó interrogantes sobre el futuro de la competencia y la dinámica interna de la casa.