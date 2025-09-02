Enrique Guzmán da detalles de las delicadas cirugías recientes de Alejandra Guzmán: “Le abrieron las vértebras”

Enrique Guzmán desmiente rumores sobre la salud y adicciones de Alejandra Guzmán (Foto Instagram: @laguzmanmx)

La reciente aparición de Alejandra Guzmán en redes sociales con una venda en la mano y la suspensión de su gira ‘Brilla Tour’ generaron una ola de especulaciones sobre su salud y posibles recaídas en adicciones.

Frente a este escenario, Enrique Guzmán decidió abordar públicamente la situación y desmentir los rumores que han circulado en las últimas semanas.

Durante una conferencia de prensa realizada en el marco del espectáculo Caravana del amor, donde comparte escenario con Estela Núñez, Manoella Torres, Jorge Muñiz, Rocío Banquells, Carlos Cuevas y Los Panchos, el cantante explicó que su hija, conocida como la “Reina del rock”, se encuentra en buen estado tras someterse a una cirugía en la columna.

Recientemente Alejandra mostró una radiografía donde se observan las placas de titanio que le fueron colocadas en las vértebras cervicales (IG)

Según relató, la intervención fue necesaria debido a una condición que suele presentarse con la edad, conocida coloquialmente como “pico de gallo”, que implica la extracción de una parte del hueso.

“A mi hija le hicieron una operación que normalmente le pasa a la gente que empieza a crecer, se llama pico de gallo, o no sé qué, y hay que quitarte esa parte del hueso”, detalló el pionero del rocanrrol en México.

En cuanto a la recuperación, Enrique Guzmán aseguró que Alejandra Guzmán está evolucionando favorablemente y que la operación en las cervicales no ha presentado complicaciones.

Además, compartió un detalle sobre la intervención: “Le hicieron una operación... tiene un tatuaje aquí, entonces la herida en donde le abrieron las vértebras quedó arriba del tatuaje, quedó perfecto, no se ve, pero tiene una cicatriz bien hecha”.

La cantante fue operada de la columna y se recupera favorablemente, según su padre (Archivo)

Incluso, mencionó la reacción de su hija tras la cirugía: “Dice que ahora soy más alta que antes, porque como se le enderezó la columna, se le ve más alta”.

Respecto a la aparición de la cantante con la mano vendada, el intérprete explicó que se debió a una lesión previa que no fue atendida adecuadamente en su momento, lo que derivó en un crecimiento anómalo que requirió intervención quirúrgica.

“Lo de la mano se lastimó con un golpe, no la cuidó y se le hizo un crecimiento, pero ya se la operaron y ya está bien”, afirmó.

La mano vendada de Alejandra Guzmán se debió a una lesión previa, no a recaídas (Fotos: Tiktok/@joseguzman2401)

Uno de los puntos que más inquietud generó entre los seguidores de Alejandra Guzmán fue la posibilidad de una recaída en el consumo de alcohol. Sobre este tema, Enrique Guzmán fue enfático al negar cualquier tipo de recaída: “No ha recaído en las adicciones, no ha vuelto a beber, está feliz”.

De este modo, descartó que la hospitalización reciente de la cantante estuviera relacionada con problemas de adicción y subrayó que su alejamiento de los escenarios responde exclusivamente a motivos de salud.

El cantante de Payasito también confirmó que la artista fue diagnosticada con hipertensión, lo que, sumado a la cirugía en las cervicales, motivó la postergación de su gira.

La suspensión de la gira responde a motivos de salud y no a problemas de adicción (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Según sus palabras, la prioridad de Alejandra Guzmán en este momento es su recuperación y el disfrute de una etapa tranquila, alejada de los escenarios y enfocada en su bienestar.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de una reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, Enrique Guzmán optó por no profundizar en el tema, argumentando que se trata de un asunto estrictamente familiar: “Ese tema se tiene que tratar desde la intimidad, no con la prensa”.