Detienen a escoltas falsos en Baja California: llevaban armas de alto poder y credenciales apócrifas

Los sujetos detenidos (Fesc Baja California)

Elementos de seguridad detuvieron a cuatro personas en Baja California que pretendían pasar como elementos de seguridad privados y quienes portaban armas de fuego de alto poder, sin embargo, la documentación que mostraron resultó apócrifa.

Las personas fueron capturadas como resultado de un operativo en Tijuana por parte de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), institución que detalló que las detenciones fueron realizadas en la colonia El Soler.

En dicho sitio los agentes vieron una camioneta marca Ford modelo F150 y en las que había cuatro sujetos, estos últimos llevaban pistolas de diferentes calibres, además de fusiles AR-15, cargadores y municiones, según compartieron las autoridades el 1 de septiembre.

De igual manera, los ahora detenidos mostraron credenciales con las que pretendían hacerse pasar como elementos de seguridad, pero dichos documentos son apócrifos.

Los agentes revisaron una camioneta y hallaron a los sujetos armados (FESC Baja California/ Ilustrativa)

Asimismo, los cuatro sujetos no tenían la autorización necesaria para llevar el armamento que se les halló ni para brindar servicios de custodia. Es por ellos que las cuatro personas, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron detenidas.

La unidad vehicular en la que viajaban, así como el arsenal también fueron asegurados por los uniformados.

“Los detenidos no contaban con autorización para portar armas ni para brindar servicios de custodia, por lo que quedaron a disposición de la autoridad competente”, es parte del reporte de los hechos.

El material fotográfico compartido por las autoridades muestra el armamento frente a los cuatro sujetos arrestados, además de que pueden apreciarse las credenciales que trataron de usar para justificar que llevaban armas.

Detenciones en Tijuana

Uno de los hombres capturados (FESC Baja California)

La captura de los cuatro individuos se suma al arresto de dos personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la ciudad fronteriza de Tijuana. El pasado 26 de agosto fue informada la captura de un par de individuos, en diferentes hechos, en menos de 24 horas.

Las primeras averiguaciones de las autoridades refieren que los sujetos capturados podrían ser integrantes del grupo criminal mencionado y quienes podrían estar implicadas en pugnas por la venta de drogas.

En otras acciones, en Tijuana, a finales de agosto, fue capturado un menor de edad acusado de disparale a elementos de la policía municipal. Cuando el menor se percató de la presencia de los uniformados disparó contra los mismos sin que haya reporte de oficiales o civiles heridos.

Cristian Gael “N”, de 17 años de edad, fue asegurado y le fueron halladas un par de armas de fuego tipo pistola.