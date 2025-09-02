México

Detienen a escoltas falsos en Baja California: llevaban armas de alto poder y credenciales apócrifas

Los cuatro hombres llevaban pistolas y rifles AR-15

Por Luis Contreras

Guardar
Los sujetos detenidos (Fesc Baja
Los sujetos detenidos (Fesc Baja California)

Elementos de seguridad detuvieron a cuatro personas en Baja California que pretendían pasar como elementos de seguridad privados y quienes portaban armas de fuego de alto poder, sin embargo, la documentación que mostraron resultó apócrifa.

Las personas fueron capturadas como resultado de un operativo en Tijuana por parte de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), institución que detalló que las detenciones fueron realizadas en la colonia El Soler.

En dicho sitio los agentes vieron una camioneta marca Ford modelo F150 y en las que había cuatro sujetos, estos últimos llevaban pistolas de diferentes calibres, además de fusiles AR-15, cargadores y municiones, según compartieron las autoridades el 1 de septiembre.

De igual manera, los ahora detenidos mostraron credenciales con las que pretendían hacerse pasar como elementos de seguridad, pero dichos documentos son apócrifos.

Los agentes revisaron una camioneta
Los agentes revisaron una camioneta y hallaron a los sujetos armados (FESC Baja California/ Ilustrativa)

Asimismo, los cuatro sujetos no tenían la autorización necesaria para llevar el armamento que se les halló ni para brindar servicios de custodia. Es por ellos que las cuatro personas, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron detenidas.

La unidad vehicular en la que viajaban, así como el arsenal también fueron asegurados por los uniformados.

“Los detenidos no contaban con autorización para portar armas ni para brindar servicios de custodia, por lo que quedaron a disposición de la autoridad competente”, es parte del reporte de los hechos.

El material fotográfico compartido por las autoridades muestra el armamento frente a los cuatro sujetos arrestados, además de que pueden apreciarse las credenciales que trataron de usar para justificar que llevaban armas.

Detenciones en Tijuana

Uno de los hombres capturados
Uno de los hombres capturados (FESC Baja California)

La captura de los cuatro individuos se suma al arresto de dos personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la ciudad fronteriza de Tijuana. El pasado 26 de agosto fue informada la captura de un par de individuos, en diferentes hechos, en menos de 24 horas.

Las primeras averiguaciones de las autoridades refieren que los sujetos capturados podrían ser integrantes del grupo criminal mencionado y quienes podrían estar implicadas en pugnas por la venta de drogas.

En otras acciones, en Tijuana, a finales de agosto, fue capturado un menor de edad acusado de disparale a elementos de la policía municipal. Cuando el menor se percató de la presencia de los uniformados disparó contra los mismos sin que haya reporte de oficiales o civiles heridos.

Cristian Gael “N”, de 17 años de edad, fue asegurado y le fueron halladas un par de armas de fuego tipo pistola.

Temas Relacionados

Baja CaliforniaTijuanaFESCmexico-noticias

Más Noticias

SRE destaca el relanzamiento de la relación México-Brasil

México y Brasil acuerdan modernizar su marco jurídico bilateral para impulsar inversiones y comercio

SRE destaca el relanzamiento de

Esta fue la reacción de Antonio de la Rúa, ex de Shakira, durante ‘Día de enero’, tema que la colombiana cantó con Belinda en CDMX

La canción incluída en el disco ‘Fijación Oral Vol 1.’ de 2005 estuvo dedicada por Shakira al empresario argentino cuando fueron pareja por más de 10 años

Esta fue la reacción de

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Estas son las series mas

Tren Interurbano México - Toluca: así avanza la obra en Vasco de Quiroga que conectará con la Línea 3 del Cablebús

Esta estación será la primera en vincular el tramo de Santa Fe - Zinacantepec con el resto de la ruta hacia Observatorio

Tren Interurbano México - Toluca:

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: quiénes son los tres habitantes que podrían conseguir el liderazgo de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al narco de más

Golpe al narco de más de 880 millones de pesos en Nayarit: aseguran sustancias químicas y material para crear drogas

Muere “El Tomate” en la cárcel, líder de la Unión Tepito e implicado en la masacre de Garibaldi

Regreso a clases en Sinaloa: miedo y ausentismo escolar en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de Antonio de la Rúa, ex de Shakira, durante ‘Día de enero’, tema que la colombiana cantó con Belinda en CDMX

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: quiénes son los tres habitantes que podrían conseguir el liderazgo de la semana

Arturo Peniche habla orgulloso de sus orígenes en el barrio de Iztapalapa: “Hay gente buena y también gente mala”

Quién diseñó el vestido que usó Claudia Sheinbaum en su primer informe de Gobierno

DEPORTES

Papá de David Benavidez revela

Papá de David Benavidez revela la única forma en la que Crawford le puede ganar a Canelo Álvarez

Pumas vs Atlas: así quedó el Estadio Olímpico Universitario tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones

La reacción de David Faitelson al escupitajo de Luis Suarez en la final de la Leagues Cup: “No sabe perder”

Clara Brugada responde a participante en silla de ruedas del Maratón CDMX que denunció baches: “No hagamos campaña”

Juan Manuel Márquez y la razón por la que no aceptó una pelea con Canelo Álvarez