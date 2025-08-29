Aseguran más de 3 toneladas de metanfetamina que era transportada en vehículos todo terreno en Baja California

Foto: GN

Más de 3 toneladas de metanfetamina fueron decomisadas por agentes de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, en el municipio de Ensenada del estado de Baja California.

El aseguramiento se efectuó por parte de los agentes cuando realizaban patrullajes de seguridad en el municipio antes citado.

A lo lejos, los uniformados detectaron dos camionetas todo terreno que descendían entre los cerros por un camino de terracería, por lo que les dieron seguimiento.

Luego de darles alcance, metros adelante ubicaron las camionetas sin ninguna persona a bordo, por lo que efectuaron una inspección al interior de cada uno de los vehículos.

Derivado de la revisión fueron hallados recipientes con droga sintética identificada como metanfetamina, la cual tenía un peso de más de 3.5 toneladas.

Foto: GN

Tanto los vehículos como la droga asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones.

La acción se llevó a cabo en el marco del “Plan para el Reforzamiento de la Seguridad en la Frontera Norte”, llevada a cabo por el Gabinete de Seguridad para evitar la comisión de delitos y el trasiego de drogas.

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina en Tamaulipas que pretendían enviar a EEUU

Este jueves se informó el aseguramiento de un cargamento de más de media tonelada de metanfetamina que se encontraba oculta entre tarimas con piedra en el estado de Tamaulipas.

Foto: GN

La acción se efectuó por parte de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) durante una inspección de seguridad en una estación de ferrocarril en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Dicho cargamento fue localizado en un contenedor procedente del estado de San Luis Potosí que tenía como destino Arkansas, Estados Unidos, por lo que los agentes procedieron a realizar una inspección preventiva con apoyo de un binomio canino.

En la revisión fueron detectados bultos anormales en uno de los vagones, por lo que al inspeccionarlo localizaron 20 tarimas con piedra que contenían 720 paquetes de droga sintética con un peso de más de 531 kilos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el costo de la metanfetamina decomisada es de 144 millones de pesos, lo que representa una afectación millonaria para los grupos delictivos.

Foto: GN

La Guardia Nacional informó que la droga asegurada quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones. Por este hecho no se reportaron personas detenidas.