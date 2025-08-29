México

Aseguran más de 3 toneladas de metanfetamina que era transportada en vehículos todo terreno en Baja California

El decomiso se realizó por agentes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano durante patrullajes

Por Ale Huitron

Guardar
Foto: GN
Foto: GN

Más de 3 toneladas de metanfetamina fueron decomisadas por agentes de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, en el municipio de Ensenada del estado de Baja California.

El aseguramiento se efectuó por parte de los agentes cuando realizaban patrullajes de seguridad en el municipio antes citado.

A lo lejos, los uniformados detectaron dos camionetas todo terreno que descendían entre los cerros por un camino de terracería, por lo que les dieron seguimiento.

Luego de darles alcance, metros adelante ubicaron las camionetas sin ninguna persona a bordo, por lo que efectuaron una inspección al interior de cada uno de los vehículos.

Derivado de la revisión fueron hallados recipientes con droga sintética identificada como metanfetamina, la cual tenía un peso de más de 3.5 toneladas.

Foto: GN
Foto: GN

Tanto los vehículos como la droga asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones.

La acción se llevó a cabo en el marco del “Plan para el Reforzamiento de la Seguridad en la Frontera Norte”, llevada a cabo por el Gabinete de Seguridad para evitar la comisión de delitos y el trasiego de drogas.

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina en Tamaulipas que pretendían enviar a EEUU

Este jueves se informó el aseguramiento de un cargamento de más de media tonelada de metanfetamina que se encontraba oculta entre tarimas con piedra en el estado de Tamaulipas.

Foto: GN
Foto: GN

La acción se efectuó por parte de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) durante una inspección de seguridad en una estación de ferrocarril en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Dicho cargamento fue localizado en un contenedor procedente del estado de San Luis Potosí que tenía como destino Arkansas, Estados Unidos, por lo que los agentes procedieron a realizar una inspección preventiva con apoyo de un binomio canino.

En la revisión fueron detectados bultos anormales en uno de los vagones, por lo que al inspeccionarlo localizaron 20 tarimas con piedra que contenían 720 paquetes de droga sintética con un peso de más de 531 kilos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el costo de la metanfetamina decomisada es de 144 millones de pesos, lo que representa una afectación millonaria para los grupos delictivos.

Foto: GN
Foto: GN

La Guardia Nacional informó que la droga asegurada quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones. Por este hecho no se reportaron personas detenidas.

Temas Relacionados

metanfetaminadecomisoBaja California3 toneladasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Lloverá hoy en el concierto de Shakira del Estadio GNP Seguros? El clima de CDMX este 29 de agosto

La colombiana se prepara para el tercer show de esta segunda parte de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

¿Lloverá hoy en el concierto

Clavicut desfilado: el corte de cabello en tendencia que rejuvenece y marca un antes y después en la moda

Prueba este estilo versátil, moderno y elegante que está acaparando la atención de todas las seguidoras de la moda

Clavicut desfilado: el corte de

¿Cómo quedará el partido entre América y Pachuca de acuerdo a la IA?

El Club América quiere consolidarse en la cima del torneo enfrentando a un Club Pachuca que apuesta por su juventud y dinamismo

¿Cómo quedará el partido entre

Los mejores memes de Ninel Conde como ícono de los libros de historia que dejó el comentario de Priscila Valverde

La modelo aseguró que la actriz merece es un ícono cultural de México y le llovieron burlas

Los mejores memes de Ninel

Clara Brugada anuncia actividades en CDMX para conmemorar el sismo de 1985

La mandataria señaló que aunque “Hoy la Ciudad de México es distinta, no olvidamos, pero sí aprendimos”

Clara Brugada anuncia actividades en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch anuncia captura en Guerrero

Harfuch anuncia captura en Guerrero de Gabriel “N”, uno de los más buscados por EEUU

Liberan a “La Güicha”, presunto implicado en el asesinato de la periodista María Elena Ferral en Veracruz

Cámara de Representantes de EEUU felicita a la Armada de México por operativos contra el narco: “Necesitamos más de esto”

Detienen a “El Loco”, sobrino de “El Betito”, uno de los fundadores de la Unión Tepito

Violencia en Hidalgo por operativo contra presuntos huachicoleros, SSPH confirma arrestos l Video

ENTRETENIMIENTO

¿Lloverá hoy en el concierto

¿Lloverá hoy en el concierto de Shakira del Estadio GNP Seguros? El clima de CDMX este 29 de agosto

Los mejores memes de Ninel Conde como ícono de los libros de historia que dejó el comentario de Priscila Valverde

Cecilia Galliano defiende a Dalílah Polanco de las críticas por su imitación a Mar Contreras en La Casa de los Famosos 3

Oasis regresa con su esperado tour y encabeza los conciertos de septiembre en CDMX

Se viraliza “baile del robot” de Aleks Syntek y le llueven críticas otra vez

DEPORTES

¿Cómo quedará el partido entre

¿Cómo quedará el partido entre América y Pachuca de acuerdo a la IA?

Ex campeón mundial asegura que Crawford lastimará a Canelo Álvarez: “Tiene variedad y golpes imprevistos”

Chivas vs Cruz Azul, IA revela al ganador del encuentro

Liga MX, Fórmula 1 y La Vuelta a España marcan la agenda deportiva de este fin de semana

América vs Pachuca será a puerta cerrada por orden de la alcaldía Benito Juárez