México

Detienen a dos miembros del CJNG en Baja California, estarían ligados con pugnas por venta de drogas

Los sujetos capturados están ligados con estructuras delictivas, indica el informe

Por Luis Contreras

Uno de los sujetos detenidos (FESC Baja California)

En menos de 24 horas fueron detenidas dos personas en Baja California que, según reportes de inteligencia, pertenecerían al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los reportes oficiales indican que las personas capturadas están ligadas con estructuras delictivas.

Los arrestos fueron realizados en diferentes puntos de Tijuana y resultaron en el aseguramiento de dosis de metanfetamina que estaban listas para su comercialización, según compartió la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) del estado el 25 de agosto.

Fuentes de seguridad comentaron a Infobae México que las personas capturadas serían integrantes del CJNG y que podrían estar involucradas en las pugnas que tiene como finalidad el control de los puntos de la venta de drogas.

Asimismo, el informe señala que las detenciones mencionadas están enfocadas en la reducción de homicidios en Tijuana, pues “los detenidos están vinculados a estructuras delictivas relacionadas con carteles de droga que operan en la ciudad”, se puede leer.

El otro sujeto capturado (FESC Baja California)

Los arrestos fueron realizados en áreas identificadas como puntos de riesgo.

En una primera acción fue capturado un hombre que llevaba más de 40 envoltorios con droga, los cuales dieron un peso de alrededor de 14 gramos, hechos realizados en la zona de la Vía Rápida Poniente,.

Mientras que, en una segunda acción, fue capturado otro sujeto en la colonia Viñedos Casa Blanca y quien llevaba 40 envoltorios con metanfetamina, los cuales dieron un peso de 12.7 gramos.

Amenaza CJNG a gobernadora

Hay diversos registros que indican la presencia del también llamado cártel de las cuatro letras en Baja California. El pasado 24 de agosto fuero hallados mensajes amenazantes atribuidos al CJNG y que señalan que la mandataria Marina del Pilar Olmeda estaría relacionada con un hombre apodado El Tury, este último señalado de realizar extorsiones en el sector pesquero.

El sector pesquero asegura que se encuentran bajo las amenazas del crimen organizado. (Jovani Pérez / Infobae México)

Los reportes indican que fueron localizadas por lo menos dos mantas con mensajes amenazantes, una cerca del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y otra entre las calles Reforma y Manuel Ávila Camacho, colonia El Ciprés.

Por su parte, en junio pasado Édgar Herrera Pardo, alias El Caimán y/o El Cabo 8 fue sentenciado a 28 años de prisión en Estados Unidos. El Departamento de Justicia señala que dicho sujeto lideraba un grupo criminal conocido como Los Cabos, el cual operaba en Baja California y tenía el objetivo de consolidar el control del CJNG en la región.

Temas Relacionados

Baja CaliforniaTijuanaCJNGMetanfetaminaNarco en Méxicomexico-noticias

