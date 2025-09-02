Cómo obtener magnesio de manera natural, a través de los alimentos, para evitar el uso de suplementos

Existen muchos alimentos que pueden ayudarnos a tener los niveles adecuados de magnesio sin necesidad de recurrir a los suplementos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El magnesio es un mineral esencial para el funcionamiento del cuerpo humano. Desempeña un papel clave en más de 300 procesos bioquímicos, incluidas la producción de energía, la síntesis de proteínas y la regulación de la función muscular y nerviosa.

Además, contribuye a la formación y mantenimiento de huesos y dientes, y ayuda a estabilizar el ritmo cardíaco.

Una deficiencia de magnesio puede provocar fatiga, debilidad muscular, alteraciones del sueño, calambres y trastornos cardíacos.

Por ello, mantener una ingesta adecuada resulta fundamental para la salud general y para prevenir enfermedades crónicas relacionadas con el sistema cardiovascular, los músculos y el sistema nervioso.

Y si bien se han vuelvo populares los suplementos de este mineral, antes de recurrir a ellos, podrías implementar un cambio en tu dienta incluyendo alimentos ricos en magnesio, para mejorar tus niveles.

Es por eso que aquí te damos una lista de los alimentos que más contienen este mineral, y, más importante aún, consejos para realmente absorberlo de manera adecuada.

El magnesio es vital para tener un buen descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los alimentos que aportan más magnesio

Entre los alimentos con mayor aporte de magnesio se encuentran los siguientes:

Frutos secos y semillas

Almendras

Nueces de Brasil

Semillas de calabaza

Semillas de girasol

Anacardos (cashews)

Legumbres

Frijoles negros

Garbanzos

Lentejas

Soja y productos derivados (tofu, tempeh)

Cereales integrales

Avena

Arroz integral

Quinoa

Trigo integral

Verduras de hoja verde

Espinaca

Acelga

Col rizada (kale)

Otros alimentos ricos en magnesio

Plátano

Aguacate

Chocolate amargo (sin azúcar añadido)

Pescado, especialmente salmón y caballa

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Así es como puedes consumir estos alimentos para una mejor absorción

Prefiere alimentos frescos y poco procesados: El procesamiento y el refinado de granos o semillas reduce significativamente el contenido de magnesio.

Incluye fuentes variadas en la dieta diaria: Alterna entre nueces, semillas, legumbres y verduras.

Evita el exceso de fitatos y oxalatos: Sustancias presentes en algunos vegetales y granos integrales pueden dificultar la absorción del magnesio. Para reducir su efecto, remoja y cocina las legumbres y consume las semillas y frutos secos tostados en vez de crudos.

Acompaña con vitamina D: La vitamina D favorece la absorción de magnesio en el organismo. Exponerse al sol de forma moderada o incluir pescados grasos pueden contribuir.

Modera el consumo de alcohol y cafeína: Altas cantidades pueden dificultar la absorción y aumentar la eliminación de magnesio.

Incorporar estos alimentos de manera regular en una dieta equilibrada ayuda a mantener niveles óptimos de magnesio en el cuerpo.