Arturo Peniche habla orgulloso de sus orígenes en el barrio de Iztapalapa: “Hay gente buena y también gente mala”

Arturo Peniche destaca el orgullo por sus raíces en Iztapalapa y la influencia de su barrio en su formación (Foto: instagram)

El orgullo por sus orígenes en Iztapalapa ha sido una constante en la vida de Arturo Peniche, quien reivindica su identidad y formación en el barrio de San Miguel, al oriente de la Ciudad de México.

El actor, reconocido por su extensa trayectoria en telenovelas, ha subrayado en diversas ocasiones la importancia de sus raíces y la influencia que estas han tenido en su carácter y valores.

“Yo soy del barrio de San Miguel Iztapalapa, y ahí nos enseñaron a querer a la gente —como en todos lados, hay gente buena y también gente mala—, pero yo tuve la fortuna de estar rodeado de pura gente buena, la cual me enseñó que las raíces son muy importantes, y que la educación, la formación, la orientación y, sobre todo, la humildad de alma es sumamente importante, porque puedes ser lo que quieras, y llegar a donde quieras, pero jamás perder el piso, debes tener presente que eres tan común y corriente como cualquier otra persona, un simple terrenal, diría mi papá”, afirmó el actor para la revista TVyNovelas.

En medio de este contexto, Arturo Peniche ha enfrentado recientemente cuestionamientos públicos sobre su relación con su madre, María Zarco, de 94 años, quien padece Alzheimer.

El actor enfrenta críticas públicas por el cuidado de su madre, María Zarco, quien padece Alzheimer (Captura)

Las críticas surgieron luego de que Azul, cuñada del actor, declarara en una entrevista con la periodista Matilde Obregón que la señora Zarco estaba “abandonada por la familia” y que tanto ella como Flavio Peniche, hermano de Arturo, se habían hecho cargo de su cuidado.

Estas declaraciones generaron una oleada de comentarios en redes sociales, donde se acusó al actor de desatender a su madre.

Ante estas acusaciones, Arturo Peniche respondió con firmeza, defendiendo el vínculo familiar y el respeto hacia sus padres. “La gente puede pensar y decir lo que quiera, pero hay cosas que no se pueden olvidar y una de ellas es el amor de tu madre y de tu padre”, sostuvo el actor al ser consultado por la revista.

Además, minimizó la polémica y cuestionó la legitimidad de quienes opinan sin conocimiento de causa: “No tengo nada que aclarar, la gente puede opinar lo que quiera, hay muchas personas que se dan ese derecho, de opinar sobre la vida de los demás, sin saber, yo creo que la gente que habla, juzga y enjuicia es porque carece de algo, habla de ese juicio y carece de ese juicio, habla de esa culpa y carece de esa culpa”.

Peniche defiende el vínculo familiar y minimiza la polémica sobre el supuesto abandono de su madre (Cuartoscuro)

La trayectoria de Arturo Peniche se ha distinguido no solo por su talento actoral, sino también por la sencillez y los valores que ha transmitido a sus hijos, Khiabet y Brandon Peniche.

Este último ha seguido los pasos de su padre en el mundo de las telenovelas, consolidándose como galán y demostrando versatilidad en sus interpretaciones.

Brandon Peniche sigue los pasos de su padre en las telenovelas, consolidándose como galán y actor versátil (Archivo)

El propio Peniche expresó su satisfacción al ver el desarrollo profesional de su hijo: “Imagínate, ver cómo se prepara, se perfecciona e ilumina con este trabajo, ver cómo lo está gozando y cómo ha llevado su carrera se me hace muy interesante, porque lo mismo te hace un villano que un galán, y creo que esa dualidad como actor ha sido un buen ejemplo de mi parte”.