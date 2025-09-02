México

Arturo Peniche habla orgulloso de sus orígenes en el barrio de Iztapalapa: “Hay gente buena y también gente mala”

El reconocido actor mexicano compartió cómo su infancia en el barrio de San Miguel Iztapalapa, al oriente de Ciudad de México, marcó su carácter y le enseñó la importancia de la sencillez y el respeto por los demás

Por Armando Guadarrama

Guardar
Arturo Peniche destaca el orgullo
Arturo Peniche destaca el orgullo por sus raíces en Iztapalapa y la influencia de su barrio en su formación (Foto: instagram)

El orgullo por sus orígenes en Iztapalapa ha sido una constante en la vida de Arturo Peniche, quien reivindica su identidad y formación en el barrio de San Miguel, al oriente de la Ciudad de México.

El actor, reconocido por su extensa trayectoria en telenovelas, ha subrayado en diversas ocasiones la importancia de sus raíces y la influencia que estas han tenido en su carácter y valores.

“Yo soy del barrio de San Miguel Iztapalapa, y ahí nos enseñaron a querer a la gente —como en todos lados, hay gente buena y también gente mala—, pero yo tuve la fortuna de estar rodeado de pura gente buena, la cual me enseñó que las raíces son muy importantes, y que la educación, la formación, la orientación y, sobre todo, la humildad de alma es sumamente importante, porque puedes ser lo que quieras, y llegar a donde quieras, pero jamás perder el piso, debes tener presente que eres tan común y corriente como cualquier otra persona, un simple terrenal, diría mi papá”, afirmó el actor para la revista TVyNovelas.

En medio de este contexto, Arturo Peniche ha enfrentado recientemente cuestionamientos públicos sobre su relación con su madre, María Zarco, de 94 años, quien padece Alzheimer.

El actor enfrenta críticas públicas
El actor enfrenta críticas públicas por el cuidado de su madre, María Zarco, quien padece Alzheimer (Captura)

Las críticas surgieron luego de que Azul, cuñada del actor, declarara en una entrevista con la periodista Matilde Obregón que la señora Zarco estaba “abandonada por la familia” y que tanto ella como Flavio Peniche, hermano de Arturo, se habían hecho cargo de su cuidado.

Estas declaraciones generaron una oleada de comentarios en redes sociales, donde se acusó al actor de desatender a su madre.

Ante estas acusaciones, Arturo Peniche respondió con firmeza, defendiendo el vínculo familiar y el respeto hacia sus padres. “La gente puede pensar y decir lo que quiera, pero hay cosas que no se pueden olvidar y una de ellas es el amor de tu madre y de tu padre”, sostuvo el actor al ser consultado por la revista.

Además, minimizó la polémica y cuestionó la legitimidad de quienes opinan sin conocimiento de causa: “No tengo nada que aclarar, la gente puede opinar lo que quiera, hay muchas personas que se dan ese derecho, de opinar sobre la vida de los demás, sin saber, yo creo que la gente que habla, juzga y enjuicia es porque carece de algo, habla de ese juicio y carece de ese juicio, habla de esa culpa y carece de esa culpa”.

Peniche defiende el vínculo familiar
Peniche defiende el vínculo familiar y minimiza la polémica sobre el supuesto abandono de su madre (Cuartoscuro)

La trayectoria de Arturo Peniche se ha distinguido no solo por su talento actoral, sino también por la sencillez y los valores que ha transmitido a sus hijos, Khiabet y Brandon Peniche.

Este último ha seguido los pasos de su padre en el mundo de las telenovelas, consolidándose como galán y demostrando versatilidad en sus interpretaciones.

Brandon Peniche sigue los pasos
Brandon Peniche sigue los pasos de su padre en las telenovelas, consolidándose como galán y actor versátil (Archivo)

El propio Peniche expresó su satisfacción al ver el desarrollo profesional de su hijo: “Imagínate, ver cómo se prepara, se perfecciona e ilumina con este trabajo, ver cómo lo está gozando y cómo ha llevado su carrera se me hace muy interesante, porque lo mismo te hace un villano que un galán, y creo que esa dualidad como actor ha sido un buen ejemplo de mi parte”.

Temas Relacionados

Arturo PenicheIztapalapamexico-entretenimiento

Más Noticias

Esta fue la reacción de Antonio de la Rúa, ex de Shakira, durante ‘Día de enero’, tema que la colombiana cantó con Belinda en CDMX

La canción incluída en el disco ‘Fijación Oral Vol 1.’ de 2005 estuvo dedicada por Shakira al empresario argentino cuando fueron pareja por más de 10 años

Esta fue la reacción de

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Estas son las series mas

Tren Interurbano México - Toluca: así avanza la obra en Vasco de Quiroga que conectará con la Línea 3 del Cablebús

Esta estación será la primera en vincular el tramo de Santa Fe - Zinacantepec con el resto de la ruta hacia Observatorio

Tren Interurbano México - Toluca:

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: quiénes son los tres habitantes que podrían conseguir el liderazgo de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Detienen a escoltas falsos en Baja California: llevaban armas de alto poder y credenciales apócrifas

Los cuatro hombres llevaban pistolas y rifles AR-15

Detienen a escoltas falsos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al narco de más

Golpe al narco de más de 880 millones de pesos en Nayarit: aseguran sustancias químicas y material para crear drogas

Muere “El Tomate” en la cárcel, líder de la Unión Tepito e implicado en la masacre de Garibaldi

Regreso a clases en Sinaloa: miedo y ausentismo escolar en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

Harfuch confirma decomiso de arsenal, químicos y equipo táctico en un inmueble de Culiacán

Aseguran cinco camiones y autopartes robadas valuados en más de 5 mdp en Tecámac

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de Antonio de la Rúa, ex de Shakira, durante ‘Día de enero’, tema que la colombiana cantó con Belinda en CDMX

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 1 de septiembre: quiénes son los tres habitantes que podrían conseguir el liderazgo de la semana

Quién diseñó el vestido que usó Claudia Sheinbaum en su primer informe de Gobierno

Tras problemas laborales, Manola Diez pide unirse al reencuentro de Otro Rollo, pero Adal Ramones da negativa

DEPORTES

Papá de David Benavidez revela

Papá de David Benavidez revela la única forma en la que Crawford le puede ganar a Canelo Álvarez

Pumas vs Atlas: así quedó el Estadio Olímpico Universitario tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones

La reacción de David Faitelson al escupitajo de Luis Suarez en la final de la Leagues Cup: “No sabe perder”

Clara Brugada responde a participante en silla de ruedas del Maratón CDMX que denunció baches: “No hagamos campaña”

Juan Manuel Márquez y la razón por la que no aceptó una pelea con Canelo Álvarez