La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 1 de septiembre: cortan la señal del 24/7 tras posicionamientos agresivos

La quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México dejó una secuencia llena de tensión e incertidumbre tras la salida inesperada de Mariana Botas, quien casi cae al piso debido a un tropiezo con su vestido luego de que la producción cometiera un grave error al anunciar antes el regreso de Aarón Mercury.
Tras semanas sin reportes de fallas en la transmisión 24/7 de ViX, internautas aseguran que se cortó la señal de La Casa de los Famosos México 2025 tras peleas graves en gala de eliminación.
La inesperada salida de Mariana Botas durante la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 alteró de manera significativa la dinámica interna del reality, dejando a su equipo, el Cuarto Día, en una posición de vulnerabilidad y replanteamiento estratégico.
La reacción inmediata de Dalílah Polanco y Guana evidenció el desconcierto y la preocupación por el futuro del grupo, mientras la audiencia y los propios habitantes procesaban el impacto de la eliminación.