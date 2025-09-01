México

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 1 de septiembre: cortan la señal del 24/7 tras posicionamientos agresivos

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Por Marco Ruiz

Guardar
15:25 hsHoy

Mariana Botas casi se cae tras su eliminación con grave error de la producción de La Casa de los Famosos México

La actriz de ‘Una Familia de Diez’ se convirtió en la quinta eliminada del reality show de Televisa

Por Marco Ruiz

Mariana Botas casi se cae
Mariana Botas casi se cae tras su eliminación con grave error de la producción de La Casa de los Famosos México Crédito: Instagram/ La Casa de los Famosos México

La quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México dejó una secuencia llena de tensión e incertidumbre tras la salida inesperada de Mariana Botas, quien casi cae al piso debido a un tropiezo con su vestido luego de que la producción cometiera un grave error al anunciar antes el regreso de Aarón Mercury.

Leer la nota completa
14:36 hsHoy

¿Qué pasó la madrugada de este lunes en La Casa de los Famosos México tras las eliminación de Mariana Botas?

Los habitantes viven otra noche de tensión en la quinta gala de eliminación

Por Anayeli Tapia Sandoval

/mexico/2025/09/01/elaine-haro-traiciona-al-cuarto-dia-en-la-casa-de-los-famosos-mexico-y-se-lanza-contra-dalilah-polanco/

Leer la nota completa
13:22 hsHoy

Usuarios aseguran que ViX cortó el 24/7 de La Casa de los Famosos México 2025 tras peleas graves en gala de eliminación

Tras semanas sin reportes de fallas en la transmisión 24/7 de ViX, internautas aseguran que se cortó la señal de La Casa de los Famosos México 2025 tras peleas graves en gala de eliminación.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)
13:04 hsHoy

México le dice ‘¡Adiós!’ a Mariana Botas

La inesperada salida de Mariana Botas durante la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 alteró de manera significativa la dinámica interna del reality, dejando a su equipo, el Cuarto Día, en una posición de vulnerabilidad y replanteamiento estratégico.

La reacción inmediata de Dalílah Polanco y Guana evidenció el desconcierto y la preocupación por el futuro del grupo, mientras la audiencia y los propios habitantes procesaban el impacto de la eliminación.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos México 2025En VivoTelevisaViXmexico-entretenimientoMariana BotasDalílah Polanco

Últimas noticias

Maratón CDMX 2025 tuvo participación récord e internacional, rehabilitarán vías tras accidentes por baches

La competencia deportiva convocó a más de 30 mil corredores y registró una notable presencia de participantes de otras nacionalidades

Maratón CDMX 2025 tuvo participación

Temblor hoy 1 de septiembre en México: se registró un sismo de 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 1 de

Chiapas registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.0

Mariana Botas casi se cae tras su eliminación con grave error de la producción de La Casa de los Famosos México

La actriz de ‘Una Familia de Diez’ se convirtió en la quinta eliminada del reality show de Televisa

Mariana Botas casi se cae

Cuál es el precio del euro en México este 1 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada en este arranque de mes

Cuál es el precio del

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿La felicidad se puede entrenar?:

¿La felicidad se puede entrenar?: las claves que da la ciencia para alcanzar el bienestar

Tienen 15 y 16 años y los acusan de integrar la “Banda del Millón”: uno era buscado por un homicidio

Venecia premió a Kim Novak, la legendaria heroína de Hitchcock que se escondió de los reflectores

Arrancó el Electro Fans con descuentos de hasta 70% en electrodomésticos y hasta 12 cuotas

La ONU ante su desafío existencial

INFOBAE AMÉRICA

Chris Columbus reveló el motivo

Chris Columbus reveló el motivo de su abrupta salida de ‘Los 4 Fantásticos’: “Me dijeron que opinaba demasiado”

MLB en vivo: a qué hora juegan los Mets de Juan Soto

Venecia premió a Kim Novak, la legendaria heroína de Hitchcock que se escondió de los reflectores

Aduana de Ecuador advirtió sobre estafa en línea con cobros ilegales por registro aduanero

Kevin Abstract reflexionó sobre su innovador colectivo musical: “Siempre voy a estar haciendo música con diferentes personas”

DEPORTES

El romance entre el número

El romance entre el número 1 del tenis Jannik Sinner y una modelo ex novia de un piloto de Fórmula 1: el descuido que reveló la relación

“CEO millonario”: descubrieron al espectador que le robó a un niño el regalo de un tenista en el US Open y generó repudio

Enfrentamiento en la selección de Brasil: Neymar desmintió a Ancelotti tras no ser citado para los partidos de Eliminatorias

Lo que no se vio de la pelea en la derrota del Inter Miami: agresión de Busquets y el mensaje de una figura de Seattle tras ganarle a Messi

El encuentro entre Franco Colapinto y Paulo Dybala en el GP de Países Bajos de Fórmula 1: regalo especial y un consejo