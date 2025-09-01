Mariana Botas casi se cae tras su eliminación con grave error de la producción de La Casa de los Famosos México Crédito: Instagram/ La Casa de los Famosos México

La quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México dejó una secuencia llena de tensión e incertidumbre tras la salida inesperada de Mariana Botas, quien casi cae al piso debido a un tropiezo con su vestido luego de que la producción cometiera un grave error al anunciar antes el regreso de Aarón Mercury.

El momento cobró fuerza en redes sociales, donde rápidamente se viralizó el video de lo ocurrido. El incidente rompió el protocolo habitual del reality y cambió completamente las reacciones entre los equipos dentro de la casa.

La quinta Gala de Eliminación en La Casa de los Famosos México 2025, una noche de confusión

La transmisión de Televisa inició con siete nominados. Durante la gala, la dinámica avanzó según lo previsto: Dalílah Polanco, Mar Contreras, Alexis Ayala y Aldo de Nigris aseguraron su permanencia. Así, los tres finalistas al riesgo de salida quedaron definidos: Abelito, Aarón Mercury y Mariana Botas. La tensión se trasladó a la sala cuando Abelito fue anunciado como salvado, recibiendo una recepción eufórica de su equipo, Cuarto Noche.

La actriz de ‘Una Familia de Diez’ se convirtió en la quinta eliminada del reality show de Televisa Crédito: Instagram/ La Casa de los Famosos México

El momento central fue protagonizado por Aarón Mercury y Mariana Botas sentados en la silla giratoria, a la espera de conocer el siguiente eliminado. Contrario a lo usual, la producción optó por abrir primero la puerta del que permanecería, lo que provocó confusión entre los participantes y la audiencia. El regreso de Aarón Mercury generó una celebración inmediata entre sus compañeros Mar Contreras, Alexis Ayala y Aldo de Nigris, quienes corearon “lo logramos” al recibirlo.

El desliz de Mariana Botas: un instante viral

Tras el retorno de Mercury, la expectativa se volcó en Mariana Botas. Mientras salía, la actriz casi sufrió una caída por un tropiezo con su vestido plateado. El video, difundido primero por cuentas especializadas en redes sociales, muestra a Mariana Botas visiblemente sorprendida y molesta por la eliminación. La secuencia rápidamente fue tendencia, sirviendo como referente de la confusión vivida dentro de la gala.

Por primera vez en esta temporada, un error de organización alteró la dinámica habitual, lo que impactó no sólo a los participantes, sino a la estructura emocional de los equipos. Cuarto Día, liderado por Dalílah Polanco, Facundo, Shiky y Guana, quedó con un integrante menos, mientras que Cuarto Noche se fortaleció aún más.

El desliz de Mariana Botas: un instante viral (Captura de pantalla YouTube)

Reacciones dentro de la casa tras la eliminación: Dalílah Polanco la más afectada

La eliminación de Mariana Botas generó inseguridad y autocrítica en Cuarto Día. Dalílah Polanco expresó en diálogo con Guana: “¿Qué está pasando afuera? O sea, ¿somos los siguientes de verdad?”. La conversación reflejó la preocupación por la falta de respaldo de la audiencia y la posibilidad de una nueva nominación en masa para su equipo. Guana mencionó la posibilidad de que una mínima diferencia decidiera el resultado de la votación, intensificando el ambiente de incertidumbre.

La propia Dalílah lamentó no haber podido despedirse de su amiga como hubiera querido: “La Bota, si estás ahí afuera, ojalá que te manden este video. Te mando todo mi amor. No me despedí como debí de haberme despedido porque nunca pensé que esto fuera una despedida”. Con Cuarto Día debilitado en número y ánimo, la estrategia de este grupo para las próximas semanas quedará bajo el escrutinio del público y la producción.