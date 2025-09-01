L tirosina: el suplemento ideal para combatir la fatiga y reducir el estrés de forma efectiva

Su efecto ayuda a mejorar la concentración ante situaciones de estrés y a tener más energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos de L-tirosina contienen tirosina, un aminoácido no esencial que el cuerpo utiliza para producir proteínas y diversas sustancias importantes, como neurotransmisores.

En este sentido, la L-tirosina sirve como precursor para la síntesis de dopamina, noradrenalina y adrenalina, hormonas relacionadas con el estado de ánimo, la respuesta al estrés y la función cognitiva.

Estos suplementos suelen emplearse en situaciones que requieren un aumento de concentración, alerta mental o manejo del estrés, y se comercializan en forma de cápsulas, tabletas o polvos.

Algunas investigaciones han evaluado su uso en condiciones de fatiga, estrés intenso o deterioro cognitivo, aunque su efecto en personas sanas bajo condiciones de estrés normales puede ser variable.

Sin embargo, si te encuentras en situaciones de estrés particular, este suplemento puede ser una opción ideal para ti, por lo que aquí te contamos sobre sus beneficios.

Este suplemento ha comenzado a ganar popularidad por sus beneficios para combatir la fatiga mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tomar suplementos de l tirosina

Los posibles beneficios de tomar suplementos de L-tirosina, de acuerdo con algunos estudios y revisiones científicas, incluyen los siguientes:

Mejora de la función cognitiva bajo estrés : Puede ayudar a mantener el rendimiento mental y la concentración en situaciones de estrés agudo, fatiga o privación del sueño.

Apoyo al estado de ánimo : Favorece la producción de neurotransmisores como dopamina y noradrenalina, lo que podría tener un efecto positivo sobre el estado de ánimo en ciertas personas.

Rendimiento en actividades físicas y mentales : Se ha evaluado su uso en deportistas o personas sometidas a esfuerzos mentales intensos.

Potencial en trastornos específicos: Algunos estudios exploran su utilidad en el tratamiento complementario de trastornos como el déficit de atención e hiperactividad (TDAH), depresión o hipotiroidismo, pero su uso debe ser supervisado por un profesional de la salud.

Su uso puede ser ideal en personas que se encuentran abrumadas y fatigadas mentalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la dosis recomendad de L-tirosina

La dosis recomendada de L-tirosina varía según el propósito y la formulación del suplemento. En adultos sanos, las cantidades más comunes oscilan entre 300 mg y 500 mg una o dos veces al día, tomadas preferentemente en ayunas o antes de los alimentos.

Algunas guías sugieren dosis máximas diarias de hasta 1.000-2.000 mg para situaciones específicas, como estrés agudo o alta demanda cognitiva, siempre bajo supervisión médica.

Al respeto, los siguientes son algunos consejos que puedes seguir para tener un consumo responsable y seguro:

Consultar a un especialista : Si crees que este suplemento puede ser ideal para ti, consulta con tu especialista de confianza sobre sus posibles beneficios para tu salud.

Forma de administración : Por lo general, se aconseja tomar la L-tirosina en ayunas o al menos 30 minutos antes de los alimentos, para favorecer su absorción.

Evitar su uso continuo y prolongado sin supervisión : El consumo prolongado debe ser monitoreado por un especialista, ya que es posible que se requieran periodos de descanso o ajustes en la dosis.

Monitorear posibles efectos secundarios : Algunos pueden incluir dolor de cabeza, náuseas, molestias digestivas, insomnio o palpitaciones. Si ocurre alguna reacción adversa, se debe suspender el suplemento y consultar al médico.

No utilizar en ciertas condiciones médicas: Personas con hipertiroidismo, problemas cardíacos, hipertensión, trastornos psiquiátricos graves o que toman medicamentos como inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) deben evitar su consumo, salvo indicación médica.