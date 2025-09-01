Harfuch resalta liderazgo de Sheinbaum por Estrategia de Seguridad: homicidios y delitos de alto impacto disminuyeron

Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum (Ilustrativa)

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo culminara su Primer Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció el liderazgo de la mandataria respecto a los trabajos de inteligencia e investigación en torno a la Estrategia de Seguridad.

A través de un mensaje en sus redes sociales, compartido el 1 de septiembre, el secretario de Seguridad aseguró que los delitos de alto impacto bajaron un 20%, mientras que los homicidios han disminuido un 25%.

García Harfuch también reconoció que ahora el modelo de seguridad está enfocado en el combate a las causas, además de la coordinación con los estados y el fortalecimiento de la Guardia Nacional, esta última una institución creada por una iniciativa del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"También lanzamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión para combatir este delito y atender con eficacia las denuncias ciudadanas", es parte de lo compartido por el encargado de la SSPC.

La mandataria compartió su Primer Informe de Gobierno (X/@OHarfuch)

El secretario de Seguridad estuvo presente durante el discurso de Sheinbaum en Palacio Nacional, durante el evento, en el cual estuvieron presentes otras personas como el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, la mandataria señaló como uno de los avances durante su gestión, el fortalecimiento de la inteligencia en temas de seguridad pública.

Los ejes de la Estrategia de Seguridad de Claudia Sheinbaum

El planteamiento de la mandataria respecto a los temas de seguridad se basa en cuatro ejes, los cuales son los mencionados por García Harfuch.

Atención a las causas

Consolidación de la Guardia Nacional

Coordinación entre todos los niveles de gobierno

Fortalecimiento en capacidades de investigación

"Con el Gabinete de Seguridad nos reunimos todos los días a las 06:00 de la mañana para evaluar y fortalecer la estrategia“, comentó Sheinbaum durante su informe.

Sheinbaum durante su Primer Informe (Presidencia)

El pasado 8 de octubre de 2024, Sheinbaum se desmarcó de la estrategia implementada por el entonces presidente Felipe Calderón.

"No va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría“, expreso Claudia Sheinbaum cuando presentó la Estrategia Nacional de Seguridad y desde ese momento fue presentado como uno de sus objetivos la disminución de los delitos de alto impacto.

En dicha ocasión, García Harfuch comentó que la estrategia cuenta con tres objetivos principales:

Disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y de la extorsión

Neutralización de los generadores de violencia y redes criminales

Fortalecimiento de las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales.