Gobierno de Sheinbaum impulsa 19 reformas constitucionales y resalta 40 nuevas leyes en su Primer Informe

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, presentó su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Durante el primer informe de Gobierno de la actual presidenta de México Claudia Sheinbaum resaltó las principales reformas y nuevas leyes durante su mandato.

Además de enumerar las reformas, la mandataria expresó su agradecimiento al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a los congresos locales por su participación, la cual calificó como una actuación patriótica y coherente con el espíritu de transformación que representan estas reformas históricas.

“En los últimos 12 meses vivimos tranformaciones legislativas profundas. Se aprobaron 10 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes”, mencionó la mandataria.

“Resarcen una parte del daño provocado por el periodo neoliberal y fortalecen los derechos sociales, la sustentabilidad, la soberanía, la libertad y la democracia”. agregó.

¿Cuáles son estas reformas y leyes?

La presidenta enumeró varias de estas nuevas leyes y reformas (Gobierno de México)

Reforma al Poder Judicial: se caracterizó por la elección popular de ministras y ministros de la corte, magistrados y magistradas y jueces en julio de 2025.

Incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.

Reforma al Artículo 2° constitucional para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos estos pueblos como sujetos de derecho público

Reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para revertir buena parte de las Reformas de 2013 y recuperar a Pemex yt CFE como empresas del pueblo de México

Reformas al artículo 28 para permitir servicios de internet públicos de manera directa

Reformas a los artículo 4, 21, 41, 73, 116, 122, y 123 en favor de la igualdad sustentiva de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial

Modificación al artículo 28 para garantizar los trenes operados por empresas públicas

Reformas a los artículos 4 y 27 para garantizar los programas de Bienestar como derechos sociales constitucionales

Reforma al artículo 123 para reconocer el derecho a la vivienda a todas las personas trabajadoras

Reformas a los artículos 3, 4, y 73 para la protección y cuidado animal

Reformas para desaparecer los organismos autónomos y crear organos técnicos antimonopolio y de telecomunicaciones

Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para la seguridad pública

Incorporación de la extorisón como delito grave en el artículo 19 constitucional

Prohibición de vapeadores

Protección de los maices nativos y prohibición de la siembra del maíz transgénico

Modificación a los artículos 19 y 40 en materia de soberanía nacional donde se declara que no se permitirán inetrvenciones, intromisiones y cualquier otro acto desde el extranjero

Reformas para evitar nepotismo, reelección en la sucesión inmediata de cargos de elección popular

Reducción de trámites para evitar corrupción y fortalecer el desarrollo nacional

Leyes secundarias

Reforma a todas las leyes de la industria eléctrica y petrolera para fortalcer a Pemex y CFE

Nueva ley de telecomunicaciones que reconoce el derecho de las audiencias y el acceso a internet

Reforma a la ley del Infonavit que garantiza el derecho a la vivienda

Reformas que robustecen la impartición de justicia y la atención a víctimas de desaparición