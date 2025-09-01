México

Sheinbaum destaca baja en pobreza y recuerda a AMLO en Primer Informe de Gobierno: “Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal”

La presidenta afirmó que su gobierno da continuidad a la “gran hazaña” de Andrés Manuel López Obrador

Por Fernanda López-Castro

La presidenta destacó que su
La presidenta destacó que su gobierno tiene los niveles más bajos de pobreza en México. | YouTube Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó hoy su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, a 11 meses de que asumió el cargo y acompañada de los integrantes del gabinete federal, así como de gobernadores y legisladores de Morena.

La mandataria comenzó la presentación del Informe recordando los avances del llamado Movimiento de la Cuarta Transformación en el sexenio de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, destacando la reforma al Poder Judicial, con la cual este año se realizó por primera vez la elección de los ministros, jueces y magistrados por voto ciudadano.

Por ello, aseveró que su gobierno da continuidad y avanza sustentado “en la gran hazaña del presidente López Obrador”, afirmando que “no solo separó el poder político del poder económico sino que, con un nuevo proyecto de justicia social, sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas”.

En este sentido, Sheinbaum resaltó que del 2018 al 2024 la población en pobreza pasó de representar el 41.9 de la población a 29.5%, lo que representa “el nivel más bajo desde hace 40 años.

“La desigualdad también se redujo significativamente. El Coeficiente de Gini, la forma de medir  desigualdad, pasó de 0.426 a 0.391, colocándonos, a México, como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá.

“Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal bajo el cual, este modelo, se establecía que el Estado no debía intervenir en el desarrollo ni preocuparse por redistribuir la riqueza, sino simplemente crear un entorno favorable para los negocios, confiando en que las ganancias de los inversionistas eventualmente beneficiarían a toda la sociedad”, puntualizó.

Entre los invitados también estuvieron los nuevos ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes rendirán protesta para tomar dicho cargo esta tarde.

Información en desarrollo...

