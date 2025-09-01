México

Cuáles son las propiedades curativas de un jugo de betabel con limón y jengibre

Los ingredientes que se usan para elaborar este jugo tiene poderosos beneficios antioxidantes

El jugo de betabel con jengibre y limón es una bebida refrescante y energizante, ideal para un detox natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como hemos visto, sin duda los jugos son excelentes herramientas para mezclar diversos ingredientes con elevadas propiedades nutricionales y con ello lograr obtener lo mejor de cada uno de manera fácil y rápida.

Es por eso que hoy traemos para ti la recomendación de un jugo que combina lo mejor de tres ingredientes considerados de elevado poder nutricional: el betabel, el limón y el jengibre.

Sin duda este jugo es una “bomba” de antioxidantes que brindará muchos beneficios a tu salud si lo incluyes en tu alimentación de manera regular.

Este jugo es ideal para incluir en el desayuno.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades curativas de un jugo de betabel con limón y jengibre

Como mencionamos, el jugo de betabel (remolacha) con limón y jengibre se asocia en la medicina tradicional y la nutrición con varios posibles beneficios para la salud, entre las cuales destacan las siguientes:

  • Betabel: Rico en antioxidantes, vitaminas (A, C y algunas del grupo B), minerales (hierro, potasio, magnesio) y nitratos naturales, que pueden contribuir a la reducción de la presión arterial y favorecer la circulación. Su consumo se vincula con apoyo a la función hepática y la mejora del rendimiento físico.
  • Limón: Fuente de vitamina C, ácido cítrico y compuestos con efecto antioxidante. Puede fortalecer el sistema inmunológico, favorecer la digestión y ayudar en la absorción del hierro presente en el betabel.
  • Jengibre: Contiene compuestos antiinflamatorios y antioxidantes. Se relaciona con alivio de síntomas gastrointestinales como náuseas y con el fortalecimiento del sistema inmune.

En conjunto, este jugo puede ofrecer efectos antioxidantes, antiinflamatorios y digestivos, así como apoyo para la hidratación y el aporte de micronutrientes esenciales.

Su consumo regular puede complementar una dieta equilibrada y aportar beneficios al bienestar general, siempre dentro de una alimentación balanceada y un estilo de vida saludable.

Sus ingredientes tiene gran poder antioxidante, los cuales pueden ayudar a prevenir la formación de células cancerígenas si se consume de manera regular a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de jugo de betabel con limón y jengibre

Ingredientes:

  • 1 betabel (remolacha) mediano, pelado y cortado en trozos
  • 1 trozo pequeño de jengibre fresco (2-3 cm), pelado
  • El jugo de 1-2 limones (al gusto)
  • 1 vaso de agua (250 ml)
  • Opcional: 1 manzana o zanahoria para suavizar el sabor

Preparación:

  1. Lava y pela el betabel y el jengibre.
  2. Corta en trozos el betabel y el jengibre para facilitar el licuado.
  3. Coloca todos los ingredientes en la licuadora: betabel, jengibre, jugo de limón, agua y, si lo deseas, la manzana o zanahoria.
  4. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Si prefieres un jugo más líquido, puedes colarlo con una manta de cielo o colador fino.
  5. Sirve inmediatamente para aprovechar los nutrientes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Endulza de manera natural solo si lo deseas, con un toque de miel o stevia. Se recomienda consumir el jugo recién hecho y disfrutarlo frío.

